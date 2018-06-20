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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки. ФОТОрепортаж

В Харькове сегодня утром неустановленные лица бросили дымовую шашку в здание городского совета.

Утром 20 июня неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в здании Харьковского городского совета. Об этом сообщает местное издание News Room, передает Цензор.НЕТ.

Как уточняется, инцидент произошел перед началом сессии. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

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"А что полиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - заявил Кернес.

Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 01
Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 02
Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 03
Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 04
Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 05

По информации издания "Объектив", перед началом заседания на втором этаже мэрии был распылен газ.

Сотрудники полиции помогли нескольким десяткам людей покинуть здание и выйти на улицу. Сейчас работники мэрии находятся на улице, а сами помещения горсовета пытаются проветрить, пишет newsroom.

Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 06

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"К активистам, собравшимся возле здания горсовета вышел заместитель городского главы Андрей Руденко, которого активисты, среди которых были представители "Национального корпуса", засунули в мусорный бак. Руденко выбрался из бака и ушел. Здание горсовета оцеплено полицией", - пишет sq.

Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки 07

Источник: https://censor.net.ua/n3072433
 
 
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а-аа, що гепи поряд не було?! чи це дискримінація? Неизвестные зажгли дымовую шашку и распылили газ в здании мэрии Харькова перед началом сессии горсовета: заместителя Кернеса Руденко бросили в мусорный бак - Цензор.НЕТ 7454
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«Как уточняется, инцидент произошел перед началом сессии. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии. »
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та отож - душевна людина - ще й про людей депутатів турбується !
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а че только зама...надо было и гепу откерачить
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"заместителя Кернеса Руденко бросили в мусорный бак "

"А что полиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - заявил Кернес. Источник: https://censor.net.ua/p3072433

Ну, раз сам Кернес считает своего заместителя "мебелью", то, может, не стОит его из мусорного бака доставать?
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Провокаторы шатают будку известного будкостроителя Кернеса.
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Треба було гепу посадити в сміттєвий бак,і нехай так би і вів свої засідання.
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Нужно было гепу с допой проводить на пеналях в мордор.
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увлекательные политические приключения у руденко)) боролся с рыгами, получал под зад от гепы, потом переворот сознания - зам. гепы, и торжественное погружение в мусорный бак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПеред началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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