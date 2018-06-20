 Перед началом сессии горсовета Харькова в здании мэрии произошли беспорядки. ФОТОрепортаж

Утром 20 июня неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в здании Харьковского городского совета. Об этом сообщает местное издание News Room, передает Цензор.НЕТ.

Как уточняется, инцидент произошел перед началом сессии. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии.

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"А что полиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - заявил Кернес.











По информации издания "Объектив", перед началом заседания на втором этаже мэрии был распылен газ.

Сотрудники полиции помогли нескольким десяткам людей покинуть здание и выйти на улицу. Сейчас работники мэрии находятся на улице, а сами помещения горсовета пытаются проветрить, пишет newsroom.

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"К активистам, собравшимся возле здания горсовета вышел заместитель городского главы Андрей Руденко, которого активисты, среди которых были представители "Национального корпуса", засунули в мусорный бак. Руденко выбрался из бака и ушел. Здание горсовета оцеплено полицией", - пишет sq.