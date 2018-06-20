 С 1 июля повысятся пенсии для 1 млн украинцев, - Розенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Павла Розенко.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинский", - сообщил Розенко.

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Вице-премьер отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря. "Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил он.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - добавил чиновник.

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