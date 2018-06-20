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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4214) пенсия (1732) повышение (102) Розенко (580)

 С 1 июля повысятся пенсии для 1 млн украинцев, - Розенко

С 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Павла Розенко.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинский", - сообщил Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система постоянного повышения пенсий только стартовала, со временем это будет набирать обороты, - Гройсман

Вице-премьер отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря. "Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил он.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - добавил чиновник.

Также читайте: До конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3072430
 
 
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Ну ничего,мама розенко на пенсию выстроила шикарный особнячок ...
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Этот подонок озвучивает "повышение"... и ему самому не смешно?
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"Павел Розенко считает, что каждый украинец в состоянии построить собственный дом... Но выглядит вызывающе с точки зрения заявлений чиновника о том, что он живет исключительно на зарплату в 6 с небольшим тысяч гривен и подумывает оформить субсидию на оплату коммунальных услуг". Если он еще и субсидию оформил, то я валяюсь.
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Не завидуйти. Бирити лапиту и идити рабитать...
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Вице-премьер отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно Государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря. "Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - отметил он.



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Зажирують пєнси ! С 1 июля повысятся пенсии для 1 млн украинцев, - Розенко - Цензор.НЕТ 2929
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Ну и скоты ,клейма уже негде ставить ....
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Опять "подтягивают" минимальные пенсии тунеядцев, опять уравниловка... Зачем скажите работать 40лет, платить налоги, если можно отработать 10-15 а потом уйти в тень, работать на себя и не отдавать почти половину заработанного... пенсии всеравно отличаются на копейки..???!!! Страна идиотов.
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"Страна" - це поняття географічне. У даному випадку мова йде про владу, яку допустили до влади виборці.
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С 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума

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вгвдай пенсію:1 1350 грн
2 1370 грн
3 1395 грн.
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Не могут быть в одной стране пенсинеры на 60 дол и барыги-воры на сотни мильонов дол.Это вопиющая классовая несправедливость
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Вот теперь заживут наши пенсионеры! По безвизу в Европу съездят, мир посмотрят, в Париж, на острова. Спасибо, Петр Алексеевич.
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Ви хочете, що б все зразу... Спочатку право дали, а на слідуючий срок вже може й на білЄт дадуть... З 1 липня підвищаться пенсії для 1 млн українців, - Розенко - Цензор.НЕТ 5079
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Не, это те которые "умеют правильно есть"....
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От Шо значить освіта о правільной Єдє, та наслЄдствЄнность...
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Остается пожелать этой свинье прожить старость на такую же пенсию.
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ОГО!!! Аж до 57 баксів прожитковий мінімум підняли... Оце бляха достіжЄніЄ....
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1500 грн - это сколько раз можно съездить на гиперлупе в Венскую оперу? З 1 липня підвищаться пенсії для 1 млн українців, - Розенко - Цензор.НЕТ 1042
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Цены в магазине вырастут . Закон сохранения дерьма в обществе .
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Ето сироты. Младенцы соевых рехворм, думают о народе.
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Урряяя!!! Наконец то наступило покращення. Наконец то в Украине минимальная пенсия достигнет $50. Тоесть ето аж 10 чашек кофе в Европе. Украина цэ Эвропа.
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Ну й скромняга цей павло,але все таки можна було сказати,що підвищення буде від 1 грн до 60 грн
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Как говорит Пэтро Бляхэр, не нравится мизерная пенсия- идите строить будки. А лучше в АТО идите и не приходите. А пока чиновники будут себе миллиардные премии начислять.
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Минимальный размер пенсии в ДНР тоже поднимут до 3200р с 1 июля.
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Все пенсии должны пересчитываться если растет прожиточный минимум! Или он растет для избранных, а остальные типа пусть по старому минимуму живут, им не надо. А пофик что человек заработал большую пенсию, чем минимум, поднимая его не всем, правительство уменьшает фактическую стоимость пенсий всех пенсионеров, у кого она была больше. Таким образом тунеядцы и получальщики зарплат в конвертах имеют пенсии чуть меньшие, чем люди, честно отработавшие всю жизнь
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"С 1 июля повысятся пенсии для 1 млн украинцев, - Розенко" - лучше бы пенсии понизились до уровня который был при бандите и воре Януковиче.

"Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", а прожиточный минимум сейчас 1700 грн. Будни депутатской "столовки": Икра белуги, гусиная печень с клубникой, бургундские улитки и средний счет за завтрак - 1500 гривен. Твари.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 июля повысятся пенсии для 1 млн украинцев, - Розенко
 
 
 
 
 
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