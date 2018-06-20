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Все про:Киев (16050) ОПГ (176) Нацполиция (7643) суд (21031) Крищенко (215)

 Суд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко

В Киеве суд отпустил под залог членов ОПГ, которые были задержаны в августе прошлого года за нападения на предпринимателей.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек), нападавших на предпринимателей: минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов. При этом они применяли силу к потерпевшим, а иногда - даже оружие, изъятое во время задержания", - написал он.

По его словам, все четверо были задержаны, а их действия квалифицированы как совершение преступлений вооруженной бандой.

"По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделенны в отдельные уголовные производства", - рассказал Крищенко.

Однако всех участгников преступной группировки суд выпустил под залог.

"И здесь самое интересное: в мае суд отпускает двух участников банды под залог в размере 168 тыс. гривен. На днях суд отпускает под залог в размере 211 тыс. гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды. На улицах столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, которая "охотились" на предпринимателей в центре Киева... Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы," - резюмировал шеф столичной полиции.

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Суд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072423
 
 
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стець, с фотожабой да пес с ней, а что с преступниками под залог. Ведь лиформа судов успешно завершилась потужной пилимогой?
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то постачальник таких картінок фотошоппер від «мінстеця»? оце так comeing - out !
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Не розгойдуй, а то путін нападе й так нудить!!!
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Пэдрячья судебная реформа рулит. Все для народа, все для человека.
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«Дмитро», ти палишься
Зверни увагу, текст на «рюскємана йизигє», одразу видно роботу лахтинських фотошопперів.
Не лови ґав.
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ти спав,коли Барига це відтворював мовою окупанта?1
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Не, ну вы совсем обнаглели! Пэтя просто не мог выбрать второй путь - там же уже Ли Куан Ю занято!
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Я думаю, что тут дело не в коррумпированности судей, а в их трусости. Преступные сообщества запугивают правоохранителе и судей, если не могут их подкупить. И их можно понять - государства нет и защиты им искать не у кого.
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Я думаю, шо тут дело в том, шо бандит бандита не посодит.
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Что значит "государства нет"? чё за дебильная отмазка? Есть законы, которые говорят, что бандит должен сидеть в тюрьме, нашлись даже менты, поймавшие бандитов, следаки, склепавшие дело, есть даже тюрьмы, специально заточенные под бандитский контингент. Все есть, не оказалось только блядского правосудия.
Так что же? По-Вашему, это можно понять? Может, и простить?
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все такі добре що є конкуренція судів в Києві,
тобто не тільки печерський), а інші можуть! Суд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко - Цензор.НЕТ 331
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Так тому ж судова реформа й називається,всеохоплююча
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"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
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Да здравствует самый гуманный суд в мире.
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судебная реформа в действии, петино детище
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Ну, суд и до Пети был говно говном, но то, во шо суды щас скатились, я даже и не знаю как назвать цензурными словами.
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интересно в антикоррупционном суде будут ... залоги?
наверное миллиардные...
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зачем) залогі?! там все буде по любві)) рєшаться! Суд відпустив під заставу небезпечних злочинців, які грабували столичних бізнесменів на мільйони гривень, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3212
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ничего ани исчо награбят и судей не раз подогреют не умирать же системе?
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Нее - они для суда свои, Ведь они власть имущих коррупционеров не грабили , а грабили простых людей. То есть делали то же что и власть , но другими методами.
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хоч і трохи конкуренти мусорам,але більше таки колеги.Одну справу роблять!
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За два года люстрации в Украине уволили мизер только немного более 700 чиновников воров-бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя януковича, и это по всей стране. И чаще всего увольняли преступников из прокуроров и милиционеров. Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные по идеи не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет. Но они почти все злодеи вернулись по решению таких же бандитских продажных судьей и продолжают воровать и уничтожать государственность Украины.....
И совсем не попали под люстрацию судьи -оборотни поставленные ещё продажным ЗЭКОМ. За время действия Закона "Об очищении власти" ни один продажный коррупционнер судья из старой бандитской когорты рыгоаналов преступников так и не прошел процедуру.
Даже неясно когда Украинское государство и украинский народ вплотную должны взяться и за эту бандитскую свору замаскировавшеюся под судейскими мантиями, за продажных судей преступников.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированны цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Об этом уже много раз предупреждал народный депутат Егор Соболев. Но видно такие судьи -законопреступники которые преданно прислуживали кровавому ЗЭКУ януковичу и его банде рыгоанальных сообщников, судьи - оборотни, сепаратисты, коллаборационисты , взяточники.. теперь очень подходят и нашей уже новой коррупционной власти тоже в основном: воров, полусепаратистов, украинофобов.....
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Браво, Петр Алексеевич. Никогда еще в Украине не было таких коррупции, откровенного безстыдства власти, беззакония, безответственности, неуважения народа.
Вам поможет только Гаага.
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нічого не допоможе), Римський статут не ратифікували!
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Или "реформированные" судьи нечистые на руку, или боятся вершить ПРАВОСУДИЕ. И в том, и в другом случае должны уйти. Но, так как сами не хотят (статус, деньги и прочие плюшки), то только как в африканских странах - обтягивать кожей не чистых на руку судей судейские кресла.
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але нехай роблять це якісь намахані придурки,яким треба більше за всіх, бо ми не любимо в крові маратися?
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Это вопрос и подразумевающийся ответ от моего имени?
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патриотам - тюрьмы, бандитам - Рады.
"Есть два способа разложить нацию - наказывать невиновных, и не наказывать виновных".
Фридрих Энгельс.
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Главный принцип "правого государства " - неотвратимость наказания".
Украина - "НЕ ПРАВОВОЕ государство". Клептократия. власть воров.
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як показник - висилка за межі країни замість покарання лідерів міжнародних злочинних угруповань.Лафа для вора.
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О как шикарно наше правосудие работает, респект и уважуха.
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по пановому! Один из таких ублюдков когда-то пыхато бросил "возвращается власть панов над холопами". ОнЕ хотят "панами" быть, с холопами - как полагается.
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Вот если бы у них была с собой Георгиевская ленточка,а не автомат Калашникова.Тогда да .Посадили бы до окончания дней.
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Авотхуй. Кого за "колорадку" посадили? Гепу или Труханова посадили ?
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Зачит была.
Потому и не посадили «георгиевские судьи».
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А за вонючепортянство кацапердоловское отрубили бы голову кухонным тесаком.
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Не , тогда их даже когда взяли - не посадили бы и без всяких залогов.
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чому "лєнточка" з малої літери написав,дєдов нє уважаєш?А автомату какашникова досі не створили,лише автоматичний карабін із штурмгеверу поганенько так собі зкопіювали.
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Наверное участники банды были из правоохранительной системы.
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Почему систему выпуска под залог до сих пор не отменили. Уроды
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В Румунії подолали корупцію, а це здавалося неможливо у 90х, тому що там антикорупційні органи зараз працюють як годинник. Усе можливо якщо посадовець хабарів не бере а покарання невідворотне.
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І головне що громадяне скаржаться самі в ці органи як тільки посадовець хоч натякне на хабар, скарги усі розглядаються детективами.
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зранку вже набухалось чи то такий надтонкий гумор?Адже захисників України з буцегарень не випускають.
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Мабуть злочинці-учасники АТО,тім все можна,грабувати,вбивати,все пробачать,вони ж захищають режим,який прийшов до влади у 2014,а режим своїх не здає!
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зара ми всім форумом тоби скажемо ,чим тобі займатись!
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А почему тих судей не отстранят, затем должен быть арест и нормальный суд за такие откровенно бандитские решения, позорящие Украину? Законы вообще уже не работают?
Бандитизм узаконен на госуровне? Украл несколько миллионов, отдал судье несколько тысяч и грабь дальше, получается? Выгодный бизнес!
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А чего в Фейсбуке-то строчить, граждане генералы? А почему не в "честно набранную из достойных людей" ВККС? А почему не напрямую в администрацию Рошен? )) 5832-я успешная рихформа в действии! Страна семимильными шагами идет в Европу, покоряя стандарты не единицами, а сотнями, а вы ябедничаете в соцсетях...))
Януковощ - лошара позорный, он изобрел залог для жуликов, ворующих без его команды...Вот тупень ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко
 
 
 
 
 
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