 Суд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек), нападавших на предпринимателей: минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов. При этом они применяли силу к потерпевшим, а иногда - даже оружие, изъятое во время задержания", - написал он.

По его словам, все четверо были задержаны, а их действия квалифицированы как совершение преступлений вооруженной бандой.

"По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделенны в отдельные уголовные производства", - рассказал Крищенко.

Однако всех участгников преступной группировки суд выпустил под залог.

"И здесь самое интересное: в мае суд отпускает двух участников банды под залог в размере 168 тыс. гривен. На днях суд отпускает под залог в размере 211 тыс. гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды. На улицах столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, которая "охотились" на предпринимателей в центре Киева... Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы," - резюмировал шеф столичной полиции.

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