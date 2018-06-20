 Суд отпустил под залог опасных преступников, грабивших столичных бизнесменов на миллионы гривен, - Крищенко

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек), нападавших на предпринимателей: минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов. При этом они применяли силу к потерпевшим, а иногда - даже оружие, изъятое во время задержания", - написал он.
По его словам, все четверо были задержаны, а их действия квалифицированы как совершение преступлений вооруженной бандой.
"По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделенны в отдельные уголовные производства", - рассказал Крищенко.
Однако всех участгников преступной группировки суд выпустил под залог.
"И здесь самое интересное: в мае суд отпускает двух участников банды под залог в размере 168 тыс. гривен. На днях суд отпускает под залог в размере 211 тыс. гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды. На улицах столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, которая "охотились" на предпринимателей в центре Киева... Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы," - резюмировал шеф столичной полиции.
путін нападей так нудить!!!
Зверни увагу, текст на «рюскємана йизигє», одразу видно роботу лахтинських фотошопперів.
Не лови ґав.
Так что же? По-Вашему, это можно понять? Может, и простить?
тобто не тільки печерський), а інші можуть!
наверное миллиардные...
И совсем не попали под люстрацию судьи -оборотни поставленные ещё продажным ЗЭКОМ. За время действия Закона "Об очищении власти" ни один продажный коррупционнер судья из старой бандитской когорты рыгоаналов преступников так и не прошел процедуру.
Даже неясно когда Украинское государство и украинский народ вплотную должны взяться и за эту бандитскую свору замаскировавшеюся под судейскими мантиями, за продажных судей преступников.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированны цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Об этом уже много раз предупреждал народный депутат Егор Соболев. Но видно такие судьи -законопреступники которые преданно прислуживали кровавому ЗЭКУ януковичу и его банде рыгоанальных сообщников, судьи - оборотни, сепаратисты, коллаборационисты , взяточники.. теперь очень подходят и нашей уже новой коррупционной власти тоже в основном: воров, полусепаратистов, украинофобов.....
Вам поможет только Гаага.
"Есть два способа разложить нацию - наказывать невиновных, и не наказывать виновных".
Фридрих Энгельс.
Украина - "НЕ ПРАВОВОЕ государство". Клептократия. власть воров.
Потому и не посадили «георгиевские судьи».
Бандитизм узаконен на госуровне? Украл несколько миллионов, отдал судье несколько тысяч и грабь дальше, получается? Выгодный бизнес!
Януковощ - лошара позорный, он изобрел залог для жуликов, ворующих без его команды...Вот тупень ))