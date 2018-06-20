 Житель Луганщины получил ранения, подорвавшись на растяжке, - Гарбуз

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Гарбуз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром стало известно, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящимися вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате взрыва у мужчины осколочные травмы ног. Пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь", - написал чиновник.

Смотрите: 25-летний мужчина подорвался на Киевщине, демонстрируя взрывчатку онлайн, - Нацполиция. ФОТО

По данным главы Луганской ОВГА, с начала текущего года это уже четвертый случай травмирования мирных жителей Луганщины.

"Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих. Это горькая цена нашей борьбы за свободу и целостность Украины", - добавил Гарбуз.

Также читайте: С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР