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 Житель Луганщины получил ранения, подорвавшись на растяжке, - Гарбуз

Мирный житель получил осколочные травмы ног в результате подрыва на растяжке на линии разграничения в Луганской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Гарбуз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром стало известно, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящимися вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате взрыва у мужчины осколочные травмы ног. Пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь", - написал чиновник.

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По данным главы Луганской ОВГА, с начала текущего года это уже четвертый случай травмирования мирных жителей Луганщины.

"Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих. Это горькая цена нашей борьбы за свободу и целостность Украины", - добавил Гарбуз.

Житель Луганщины получил ранения, подорвавшись на растяжке, - Гарбуз 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3072422
 
 
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