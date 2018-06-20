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 На автовокзале Бахмута полицейские задержали мужчину, вооруженного гранатой типа РГН

На автовокзале Бахмута полицейские задержали мужчину, вооруженного гранатой. Пассажир автобуса следовавшего из взрывоопасным предметом в Одесскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Так, сообщается, что вчера во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении нарушителя, который курил в неустановленном месте.

На автовокзале Бахмута полицейские задержали мужчину, вооруженного гранатой типа РГН 01

С разрешения 37-летнего мужчины был проведен осмотр его личных вещей. В кармане брюк правоохранители обнаружили гранату типа РГН. Мужчина объяснил, что планировал ехать в Одесскую область и даже не задумывался над тем, какой угрозе мог подвергнуть пассажиров.

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Сейчас боеприпас изъят и будет направлен на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи - до 7 лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что в случае добровольной сдачи оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072419
 
   
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РГН-ка игрушка... правда хорошо работает в малых закрытых объёмах... но в поле абсолютно беспонтовая "весЧь" при современной экипировке бойца.
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Мужчина объяснил, что планировал ехать в Одесскую область и даже не задумывался над тем, какой угрозе мог подвергнуть пассажировИсточник: https://censor.net.ua/n3072419

какой угрозе мог подвергнуть пассажиров
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа автовокзале Бахмута полицейские задержали мужчину, вооруженного гранатой типа РГН
 
 
 
 
 
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