 Порошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", – говорится в указе.
Как известно, Петр Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Его старший брат Владимир Литвин – народный депутат, бывший спикер Верховной Рады, а средний, Николай Литвин – генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.
из хорошей семьи.
там на братьях клеймо ставить негде.
два брата - андоны.
https://antikor.com.ua/articles/3507-bratjja_litviny_-_v_masti_pri_ljuboj_vlasti
но петя любит сволочей, он с ними в своей тарелке
От твари бл...я...дь!