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 Политика Украины
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Все про:Армения (310) Литвин (3087) назначение (1338) Порошенко (14990) Литвин Петр (1)

 Порошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина

Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", – говорится в указе.

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Порошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина 01

Как известно, Петр Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Его старший брат Владимир Литвин – народный депутат, бывший спикер Верховной Рады, а средний, Николай Литвин – генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3072417
 
 
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Вы шо, огенд кримля? Цэ ж хороший парень и попутчик революции, та и вообще незаменимый ценный кадр у колоде ПАПы.
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добавлю.
из хорошей семьи.
там на братьях клеймо ставить негде.
два брата - андоны.
https://antikor.com.ua/articles/3507-bratjja_litviny_-_v_masti_pri_ljuboj_vlasti

но петя любит сволочей, он с ними в своей тарелке
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Это не тот ли генерал погранслужбы, который вместе с нардепуком Ю. Березой, бросил бойцов под Иловайском и прятались в кустах ?
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воно - воно ..., але що поробиш , коли дружбан литвин старший - братело ...
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Не,то был Ю. Береза и генерал Хомчак.На ютб есть ролик.
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оце є реальне впровадження жити пА-новому старому від соєвого .... - а цого слова , це брехня...
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кадр за кадром............ от вам і "революція гідності" !
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уже не стесняется - ставит в открытую на должности коллаборантов и предателей....
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тот что через границу вооруженных кацапов за взятки в начале войны пачками пропускал братан которого при кучме прислуживал спикером в раде
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бЫввалый - это вОлодька, который у вЭрховнИй зраде дЭпутатствует?
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Та ні, готується до організації "брудних" виборів, результат яких потребуватимеме "легалізації" хоча б сателітами Хуйла, бо он Януковощ в свій час прогавив, і посли з консулами в масі його засудили-"зрадили". P.S. Мабуть, кінець буде той самий: гелікоптер і Ростов, ну, може й Ліпецьк. А потім і Маасква.
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Не правда, они БОЛЬШИЕ ГАНДОНЫ - и это очень мягко и культурно.
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Это благодарность барыги за подставу на расстрел кацапами наших бойцов в Зеленополье и Изваринский котел.
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КГБшное наследие в виде братьев Литвиных непотопляемо. Должность им найдётся всегда. К стати, а как там с расследованием убийства "Эндрю"? В своём последнем коментарии он жирно намекал на брательников, мол если его убъют то, в числе остальных обрадуются погранцы и "Печерские холмы".
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ЗЫ: не коментарии, а интервью. К сожалению, интервью сейчас приходится собирать по кусках, много кусков купировано. Вот сдесь упоминается особа вырезаная в первой варианте, а про "Печерские холмы" куска пока найти не смог. История подчищается по московской школе.
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Один другого стоять, лава запасних різко зменшилась, при владі зрадники і боягузи.
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Семья отщепенцев, трусов и предателей страны уже почти при власти и не удивлюсь что скоро вся семейка займет хорошие должности при свиноподобном!!!
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рошеновская засаленная колода лиформаторов
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НА фото не тот ЛИТВИН, ЭТО Средний брат он разваливал ПВУ и ГПСУ и пытался слить границу российским оккупантам, а назначен младший Литвин - он разваливал ЗСУ.
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Лютый п...ц.Все дерьмо у пети при должностях.На..я воевать с парашей,если петя все делает для хуйла и так.
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да добре що не Януковича чи Азірова...й то вже #перемога, правда букво-цифрові?
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Це "апофеоз" правління шоколадного бариги!!! Господи - до чого ми докотились???
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Это "апупей" и "пофигеоз" шоковладного правления.
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от суда спрятали парнишу.... А бы не брат, был бы прапором до смерти
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стремное назначение. Может испугаться, и снова сбежит. А выбирать не из кого - одни афганцы остались.
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просто гомно и тот кто назначил и кого назначили. Куда делись все порохобляди???????? где ваши аргументы суки
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чмошная династия лЫтвЫнов продолжает свою "службу"....
От твари бл...я...дь!
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Вован -спИкер * ...забеспечить вибори (по новому ) на своєму окрузі !! Порошенко призначив послом у Вірменії генерала Петра Литвина - Цензор.НЕТ 7240
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Шукав слова , щоб висловитись . По темі нічого не знайшов, лише мати , мати , мати.
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Как-то чудно наказали "боевого" генерала-пидараса.
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Це лайно разом з братом повинні сидіти на цугундері вже давно, а не призначатися на державні пости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина
 
 
 
 
 
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