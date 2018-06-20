 Порошенко назначил послом в Армении генерала Петра Литвина

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", – говорится в указе.

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Как известно, Петр Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора "Д". Его старший брат Владимир Литвин – народный депутат, бывший спикер Верховной Рады, а средний, Николай Литвин – генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.