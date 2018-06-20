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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2316) аудит (229) Жебривский (632) Порошенко (14990)

 Спасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, которого президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины, прокомментировал свое назначение.

Об этом Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины. На этом посту отныне имею честь служить нашему Государству - Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий Указ о моем назначении. Спасибо Президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоление коррупции. НАБУ - именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам", - заявил Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Спасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ 01

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3072413
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Пустозвон и коррупционер, как и многие друзья Петра Алексеевича.
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А ти чіво вазбуділся? Залазь назад у свою шоколадну купу, гельмінт соєвий
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А ты не в курсе, что Жебривский - коррупционер? Ты из какой страны? Дякую президентові за довіру, - Жебрівський про своє призначення аудитором НАБУ - Цензор.НЕТ 2893
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Диплом юриста есть, в медикаментах разбирается....
А чо не побыть еще и аудитором?
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Мда... оце пля аудитор! Спасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ - Цензор.НЕТ 2947 Жо.....па Україні..............
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Выкраден очередной активист стоявший под ВР за антикоррупционный суд.

Єгор Соболєв был в прямом эфире.
34 мин. ·

У відділку поліції Дніпровського району Києва до затриманого активістаРух "Визволення" Rolland Melia не пропускають адвокатів.
Мене теж намагалися не пустити всупереч вимог законодавства щодо повноважень народного депутата.
Поки не починаєш кричати, вихованці Авакова-Аброськіна не розуміють
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RustIck - нет, твой..... Дякую президентові за довіру, - Жебрівський про своє призначення аудитором НАБУ - Цензор.НЕТ 6199

Конечно же вора Петра Лексеевича...., не государства же Украина .....
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Правильно сказать: ПОДЕЛЬНИК и СОУЧАСНИК преступлений против Украины из банды "БПП"!
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Глибико-глибоко засунув язика в шоколадне гузно. Дивись, Жебрівський, а то ще засмокче. Ніякий проктолог не врятує. Нєізмєріми глубіни раболєпства
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Ну от і навіщо перекладати оригінал тексту з української, на «рюськэмана йизыг» ?
Для полегшення роботи лахтинськіх троллів ?

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Что Фирташ, что Жебривский - близнецы братья на одну рожу!Дякую президентові за довіру, - Жебрівський про своє призначення аудитором НАБУ - Цензор.НЕТ 2550

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Что Овощ и Кондитер! МИМИКРИЯ ФЕОДАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ! Дякую президентові за довіру, - Жебрівський про своє призначення аудитором НАБУ - Цензор.НЕТ 1640
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Дякую президентові за довіру, - Жебрівський про своє призначення аудитором НАБУ(с)

Оцінку діяльності НАБУ зобов'язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів", - заявив Жебрівський.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3072413

так-так ми всі повірили...Жебрівський ж відомий на весь світ аудитор й правознавець)))
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А хто відомий на весь світ аудитор й правознавець?
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ну як мінімум аудитор призначений від ВР....
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Вертикаль Парашенковской власти: - дружбаны и кумовья. Изредка - менеджеры Рошен.
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Люби друзи очередная серия от корпорации рошен.
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Павлик, спасибо у пэтруся не катит, отрабатывать надо в поте лица аж до мокроты в заднице, впрочем ты и так до этого хорошо мокрел!!!
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Ничтожность жебровского как личности и как специалиста доказывать никому не нужно.
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"На этом посту отныне имею честь служить нашему Государству ....." - "служаки" ...
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Ритуально чмокнул президента в задницу намекая на свою безграничную благодарность и преданность....Про какую то там независимость и объективность можно забыть
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он отработает это вИсокое доверие. Так что пЭтя готовь еще одну медальку для пАшки...
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«Летящей походкой, идите вы в жопу, лепите своих петухов из гамна» (с)
(кремлеботам и прочим им подобным посвящается )

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ
 
 
 
 
 
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