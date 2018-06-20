 Спасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ

Об этом Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины. На этом посту отныне имею честь служить нашему Государству - Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий Указ о моем назначении. Спасибо Президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоление коррупции. НАБУ - именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам", - заявил Жебривский.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.
А чо не побыть еще и аудитором?
Єгор Соболєв был в прямом эфире.
34 мин. ·
У відділку поліції Дніпровського району Києва до затриманого активістаРух "Визволення" Rolland Melia не пропускають адвокатів.
Мене теж намагалися не пустити всупереч вимог законодавства щодо повноважень народного депутата.
Поки не починаєш кричати, вихованці Авакова-Аброськіна не розуміють
Конечно же вора Петра Лексеевича...., не государства же Украина .....
Для полегшення роботи лахтинськіх троллів ?
Оцінку діяльності НАБУ зобов'язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів", - заявив Жебрівський.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3072413
так-так ми всі повірили...Жебрівський ж відомий на весь світ аудитор й правознавець)))
(кремлеботам и прочим им подобным посвящается )