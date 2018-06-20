 Спасибо президенту за доверие, - Жебривский о своем назначении аудитором НАБУ

Об этом Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины. На этом посту отныне имею честь служить нашему Государству - Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий Указ о моем назначении. Спасибо Президенту за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоление коррупции. НАБУ - именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам", - заявил Жебривский.

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По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко. Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.