 Террористы запретили наблюдателям ОБСЕ парковать свои автомобили на территории блокпоста недалеко от оккупированного Донецка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На блокпосте на автодороге Н15 к востоку от населенного пункта, что в 16 километрах к юго-западу от Донецка, член вооруженных формирований сказал патрулю миссии, что наблюдатели не могут парковать свои транспортные средства на территории блокпоста", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 18 июня, осуществляя полет мини-беспилотник вблизи Петровского, команда СММ также слышала 6–8 выстрелов из стрелкового оружия в одном киилометре к югу от своего местонахождения.

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По оценке наблюдателей, выстрелы были направлены на БПЛА. Члены патруля миссии благополучно приземлили БПЛА.

Напомним, 27 марта 2018 года боевики террористической организации "ДНР" запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.