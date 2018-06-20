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Все про:беспилотник (537) боевик (16294) Донецк (5944) ОБСЕ (3184) блокпост (171)

 Террористы запретили наблюдателям ОБСЕ парковать свои автомобили на территории блокпоста недалеко от оккупированного Донецка

Боевики запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ парковать свои автомобили на территории блокпоста на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.

"На блокпосте на автодороге Н15 к востоку от населенного пункта, что в 16 километрах к юго-западу от Донецка, член вооруженных формирований сказал патрулю миссии, что наблюдатели не могут парковать свои транспортные средства на территории блокпоста", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 18 июня, осуществляя полет мини-беспилотник вблизи Петровского, команда СММ также слышала 6–8 выстрелов из стрелкового оружия в одном киилометре к югу от своего местонахождения.

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По оценке наблюдателей, выстрелы были направлены на БПЛА. Члены патруля миссии благополучно приземлили БПЛА.

Напомним, 27 марта 2018 года боевики террористической организации "ДНР" запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.

Источник: https://censor.net.ua/n3072411
 
 
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Возле пивнушек и других злачный мест в Донецке лучше бы запретили парковаться, может был бы от них хоть какой-то толк!
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Двое боевиков террористической ДНР из-за собственной глупости подорвались в сортире на своих позициях.

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-06-19/pogibli-v-tualete-stalo-izvestno-o-kureznom-sluchae-s-boevikami-na-donbasse/133632
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С чевойто террористы у нас такие скромные? Даже если тем обсешникам навалять,выкинуть в лес и разобрать их кары на запчасти-всё равно кроме глубокой озабоченности ничего не будет))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы запретили наблюдателям ОБСЕ парковать свои автомобили на территории блокпоста недалеко от оккупированного Донецка
 
 
 
 
 
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