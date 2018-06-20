 Террористы запретили наблюдателям ОБСЕ парковать свои автомобили на территории блокпоста недалеко от оккупированного Донецка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.
"На блокпосте на автодороге Н15 к востоку от населенного пункта, что в 16 километрах к юго-западу от Донецка, член вооруженных формирований сказал патрулю миссии, что наблюдатели не могут парковать свои транспортные средства на территории блокпоста", - отметили в пресс-службе.
По данным ОБСЕ, 18 июня, осуществляя полет мини-беспилотник вблизи Петровского, команда СММ также слышала 6–8 выстрелов из стрелкового оружия в одном киилометре к югу от своего местонахождения.
По оценке наблюдателей, выстрелы были направлены на БПЛА. Члены патруля миссии благополучно приземлили БПЛА.
Напомним, 27 марта 2018 года боевики террористической организации "ДНР" запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам в Кременце.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-06-19/pogibli-v-tualete-stalo-izvestno-o-kureznom-sluchae-s-boevikami-na-donbasse/133632