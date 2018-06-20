Украина заняла последнее место среди стран Европы в Глобальном индексе нелегальной торговли, говорится в отчете исследовательской группы журнала The Economist.



При составлении индекса были избраны 84 страны мира, среди которых 34 страны Европы: 28 членов ЕС и шесть стран, которые туда не входят (Босния и Герцеговина, Черногория, а также Сербия на Балканах и бывшие советские республики - Беларусь, Россия и Украина).



Избранные страны представляют 95% мирового ВВП и 95% торговых потоков.



Украина занимает уникальное место в Европе, потому что это единственная экономика региона, которая сейчас участвует в вооруженном конфликте на собственной территории, что создает благоприятные условия для контрабанды оружия и других типов незаконной торговли.



Возглавляет список Финляндия - 85,6 балла. Украина же находится на последнем месте с 37,8 балла.

Фото: Глобальный индекс нелегальной торговли



В категории "Государственная политика", которая составляет 35% общей индексной оценки, определяется наличие политических и юридических подходов к мониторингу и предотвращению незаконной торговли. Она измеряет меру присоединения экономики к 14 конвенциям, связанным с незаконной торговлей; ее соответствие положениям Группы по разработке финансовых мер (FATF) по борьбе с отмыванием денег; ее позицию по защите интеллектуальной собственности (ИС), ее подход к коррупции; методы правопорядка в экономике; объем межведомственного сотрудничества; а также уровень кибербезопасности.



Здесь худшую эффективность имеют Беларусь (65 место), Россия (76-е место) и Украина (77 место). Эти экономики опустились на более низкие ступени из-за плохих показателей по отдельным категориям. Общая плохая эффективность в этой категории обусловлена ​​в Украине неспособностью преодолеть высокий уровень коррупции и недостаточностью межведомственного сотрудничества.

Фото: Глобальный индекс нелегальной торговли



Категория "Предложение и спрос" определяет внутреннюю среду, которая поощряет или препятствует предложения и спрос на незаконные товары, включая уровень налогообложения предприятий и бремя социального обеспечения, качество государственных учреждений, регулирование рынка труда и восприятие меры, в которой организованная преступность вызывает расходы для бизнеса.



В категории "Спрос и предложение" Европа является лучшим регионом по сравнению со средними показателями трех других регионов. Однако в этой категории разница в сравнении значительно меньше. Так, средний показатель Европы составляет 55,1 балла.



Украина здесь занимает 79-ю позицию с оценкой 22,2 балла.



Категория "Прозрачность и торговля" определяет прозрачность экономики относительно незаконной торговли и меры, в которой страна осуществляет контроль за зонами свободной торговли (ЗСТ) и транзитными перевозками. Показатели включают: качество услуг по отслеживанию грузов; принятие Приложения D пересмотренной Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур; объем мониторинга и надзора за ЗСТ; а также объем, в котором правительства отчитываются о своих усилиях и обмениваются информацией для борьбы с незаконной торговлей.



Из всех 34 европейских стран, входящих в индекс, только Беларусь и Украина приняли эту дополнительную главу пересмотренной Киотской конвенции. Это повышает рейтинг Украины до 13-го места по категории.

Фото: Глобальный индекс нелегальной торговли



Категория "Таможенная среда" определяет, насколько эффективно может таможенная служба государства управлять двойным мандатом: как способствовать законной торговле, так и препятствовать незаконной торговле. Она состоит из пяти показателей: процент физически осмотренных отправлений; время, которое понадобилось на таможенное оформление и проверку, объем автоматизации пограничных процедур, наличие программ уполномоченных экономических операторов (УЭО) и наличие таможенных систем учета.



Украина заняла 80-е место (27,4 балла). В индексе Украины это слабая категория по показателям, она даже находится ниже Мьянмы и Пакистана - еще две страны, которые страдают от внутренних конфликтов.

Фото: Глобальный индекс нелегальной торговли

Позиция Украины в этой категории (80) в сочетании с баллом за коррупцию, самым низким из возможных, снова подчеркивает уязвимость экономики, которая сформировалась на географической периферии Европы. После начала конфликта с Россией в 2014 году в страну стекается оружие для боевиков от АК-47 до гранат и ракетных установок.



Украинская делегация в ООН признала эту проблему публичным заявлением в 2017 году, однако, учитывая статус конфликта и состояние защиты украинской границы, кажется маловероятным, что острота проблемы в ближайшее время уменьшится.



"Такие потоки незаконной торговли наносят вред правительствам стран, которые не получают надлежащих налогов, а также предприятиям, которые теряют прибыль из-за торговли контрафактной и пиратской продукцией. Они также вредят пользователям, которые сталкиваются с некачественно изготовленными и нерегулируемыми продуктами и чье здоровье подвергается риску использования контрафактных фармацевтических препаратов и фальсифицированного алкоголя ", - отмечается в отчете.



Глобальный индекс нелегальной торговли является мерилом того, насколько экономика способствует (или противостоит) незаконной торговле путем своей политики и инициативы по борьбе с незаконной торговлей. Индекс построен по четырем основным категориям, каждая из которых состоит из ряда показателей. Эти четыре категории: государственная политика, спрос и предложение, прозрачность и торговля, а также таможенная среда. Отчет сосредоточен на том, как экономики европейского региона оцениваются по индексу, и показывает, какие региональные экономики принимают наибольшее количество мер, а какие делают мало для решения этой проблемы.



Одним из самых прибыльных и одним из наименее "уголовных" видов нелегальной деятельности остается контрабанда сигарет. Об этом сообщил менеджер по вопросам противодействия нелегальной торговле ЗАО "Филип Моррис Украина" Артур Резников.



"С каждым годом нелегальная торговля табачными изделиями, например, ощутимо растет в объемах - совокупные недопоступления в бюджет Украины при текущих ставках налогов и уровне нелегального рынка составляют около 2 млрд грн в год", - сообщил он.



Вместе с этим Резников говорит, что в мае прошлого года профильным парламентским комитетом был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект №4327 об усилении ответственности за правонарушения в сфере производства и оборота табачных изделий, в т.ч. введение уголовной ответственности за контрабанду сигарет в крупных размерах. Но в пленарный зал Верховной Рады он до сих пор не попал.



Вместе с этим, в августе прошлого года была утверждена Национальная Стратегия борьбы с незаконным производством и оборотом табачных изделий до 2021 года, однако план мероприятий по реализации Стратегии до сих пор не утвержден.



"Мы просим Правительство обратить внимание на необходимость в ближайшее время утвердить План мероприятий к упомянутой Стратегии и начать его реализацию", - отмечает Резников.