 В Чернобыльской зоне строятся два хранилища для отработанного ядерного топлива, - Семерак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
"В Чернобыльской зоне строится 2 хранилища отработанного ядерного топлива. Одно для того, чтобы переместить из старого хранилища топливо, которое работало в Чернобыльской АЭС, и это осуществляется по вертикали Министерства экологии, поскольку администрация зоны отчуждения направляется Министерством экологии. И строится центральное хранилище отработанного ядерного топлива. Этот проект заказал "Энергоатом". Это говорит о том, что это крайне важный проект", - рассказал он.
"На самом деле мы ежегодно за хранение отработавшего ядерного топлива в РФ, в соответствии с условиями контракта между "Энергоатомом" и российской стороной, платим примерно 200 млн долларов. Строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива стоит 450 млн долларов", - сообщил Семерак.
При этом отработанное топливо является ценным продуктом, уточнил министр, которое далее может использоваться в других целях.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак
В Германии, Франции давно есть свои хранилища для отработанного ядерного топлива.
Ведь в этом нет ничего плохого!))
Все же под контролем...еще и бабло получищь!
А какая разница...будут там лежать только наши отходы...или еще и чужие..??
Иначе это будет повод для разгона истерик со стороны любителей заработать политические дивиденты, по примеру конотопской ведьмы Витренко и коммуняк с их историями-страшилками о сланцевом газе.
Хранение своих отходов...уже большая экономия для страны...плюс возможность заработать на хранении чужих....
Зона отчуждения уже есть.....и это нужно использовать....
Ты сказочный долбень
А вот не использовать ее в своих целях...это глупо....
Современные технологии подошли к тому, что следующие поколение ядерных реакторов, сможет их использовать в качестве топлива для реакторов. Поэтому никто не будет ими расбрасываться.
Это не война на Донбассе, которая мало задевает европейцев.
Ядерную угрозу для себя любимых они не допустят.
И всемирную свалку устраивать у нас точно не стоит, но даже свое, отработанное, тоже куда-то девать надо. Россия в любой момент может отказаться принимать его, скорее всего сейчас она принимает то, что было закуплено для наших АЭС у них.
Ближе всех к Чернобылю Беларусь. Они не боятся потенциальной угрозы и что говорят по этому поводу?
1. Westinghouse может спокойно «заливать» украинские АЭС своим топливом (когда технически это станет возможным).
2. американская компания Holtec International, которой доверили строительство хранилища на Украине, получила первый опыт в подобного рода проекте. До недавнего времени эта компания была всего лишь производителем контейнеров для отработанного ядерного топлива и не имела опыта в строительстве хранилищ такого типа.
3. на строительство ЦХОЯТ Энергоатом привлек американский кредит на 250 млн долларов, то есть подзаработают и американские банки.
https://vz.ru/economy/2016/10/21/839488.print.html
Кацапов с подобной информацией можно понять, Украина постепенно отказывается от их ядерного топлива в пользу американского.
Топливо Westinghouse уже на 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС.
https://delo.ua/business/westinghouse-uzhe-na-6-iz-15-energovlokov-ukrainskih-aes-339169/