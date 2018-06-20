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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Семерак (284) Чернобыль (329) ядерное топливо (138)

 В Чернобыльской зоне строятся два хранилища для отработанного ядерного топлива, - Семерак

В Чернобыльской зоне строятся два хранилища для отработанных ядерных отходов. В одно из них будет перемещено из старого хранилища топливо с Чернобыльской АЭС, а второе станет центральным для хранения отработанного ядерного топлива и создается под заказ "Энергоатома".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"В Чернобыльской зоне строится 2 хранилища отработанного ядерного топлива. Одно для того, чтобы переместить из старого хранилища топливо, которое работало в Чернобыльской АЭС, и это осуществляется по вертикали Министерства экологии, поскольку администрация зоны отчуждения направляется Министерством экологии. И строится центральное хранилище отработанного ядерного топлива. Этот проект заказал "Энергоатом". Это говорит о том, что это крайне важный проект", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После построения собственного хранилища Украина больше не будет платить РФ по $200 млн в год за хранение отработанного ядерного топлива, - Порошенко. ВИДЕО

"На самом деле мы ежегодно за хранение отработавшего ядерного топлива в РФ, в соответствии с условиями контракта между "Энергоатомом" и российской стороной, платим примерно 200 млн долларов. Строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива стоит 450 млн долларов", - сообщил Семерак.

При этом отработанное топливо является ценным продуктом, уточнил министр, которое далее может использоваться в других целях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак

Источник: https://censor.net.ua/n3072408
 
 
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Балабол ось Грибовичі - мінічорнобиль під відкритим небом...
В Чернобыльской зоне строятся два хранилища для отработанного ядерного топлива, - Семерак - Цензор.НЕТ 9662
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Вот это, которое Центральное хранилище. Я много нарывался, на разных форумах, якобы оно строится не для наших отходов, а для импорта к нам, из стран Премиум-класса. Такое возможно?
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Теоретически возможно. Но скорее очередная страшилка по примеру того, как яростно запугивали жителей Донбасса тем, что американцы угробят его добычей сланцевого газа.
В Германии, Франции давно есть свои хранилища для отработанного ядерного топлива.
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Нет ничего плохого в том что хранилище будет использоваться не только для своих отходов но и для чужих.....
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Так организуй его у себя во дворе...
Ведь в этом нет ничего плохого!))
Все же под контролем...еще и бабло получищь!
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Зачем..?? Для этого уже есть Зона отчуждения....и кроме того свои отходы нужно где то хранить... а не платить паРаше бешеные деньги за это...
А какая разница...будут там лежать только наши отходы...или еще и чужие..??
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Отработанные ядерные отходы слишком дорогой ресурс, чтобы им разбрасываться.(с)
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Сука,то забери його до себе додому,і дитину свою поклади поруч відпочивать,погань!!!
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Если есть какие-то конкретные планы на этот счет, то их нужно озвучивать четко и конкретно, возможно с указанием того, откуда и сколько может быть принято отработанного топлива.
Иначе это будет повод для разгона истерик со стороны любителей заработать политические дивиденты, по примеру конотопской ведьмы Витренко и коммуняк с их историями-страшилками о сланцевом газе.

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В США немає. Недавно нижня палата відновила зупинений абамоючмом проект в Неваді, але Сенат відмовився дати на це гроші.
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Тимчасові сховища при станціях. Як і в нас почали робити.
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Ядерна енергетика працює вже десятки років. Всі відходи за цей час американці зберігають у тимчасових сховищах?
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И для импорта в том числе....
Хранение своих отходов...уже большая экономия для страны...плюс возможность заработать на хранении чужих....
Зона отчуждения уже есть.....и это нужно использовать....
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Ядерная помойка на болоте в 100 км от города миллионника...
Ты сказочный долбень
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Эта ядерная помойка уже есть....и создалась она в 1986-м году.....и это факт...нравится тебе это или нет...
А вот не использовать ее в своих целях...это глупо....
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На КПП до сховища маму свою посадиш ? Та й столиця близенько.
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я в шоке от комментариев, это или боты или сказочные дб
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Совершенно верно! Этот ядерный могильник будет для "больших братьев", так как в Украине и подавно нету денег на такие строительств, а вот Амертканский Holtec International взял тендер, да плюс ассоциация американского бизнесса вложила миллиард денег, правда наши сми этого не говорят, а точнее говорят что строится, а как и для чего увы нет. И теперь они все будут преспокойно везти всю ху@ню в Украину. Вот как наше правительство шикарно работает, денег урвали, а на страну пох@уй, молодцы!!!
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Это скорее всего не для наших отходов строятся хранилища .... А для Европы ... мало своей радиации у нас ..
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Отработанные ядерные отходы слишком дорогой ресурс, чтобы им разбрасываться.
Современные технологии подошли к тому, что следующие поколение ядерных реакторов, сможет их использовать в качестве топлива для реакторов. Поэтому никто не будет ими расбрасываться.
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Якщо ядерна галузь переживе "озеленення енергетики"
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У тебя есть на примете еще какая то зона отчуждения кроме Чернобыльской..??? У Чорнобильській зоні будують два сховища для відпрацьованого ядерного палива, - Семерак - Цензор.НЕТ 2166
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Проект хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне является экспериментальным. Нигде в мире отработанное ядерное топливо не хранят на поверхности земли, как это будет в Украине. Вызывает опасение, что оно будет крайне близко к столице и реке Днепр - артерии, которая обеспечивает водой Киев и половину Украины. И это вызывало вполне обоснованные опасения экологов и экспертов.
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МАГАТЭ по-любому будет контролировать их строительство, как делает это с нашими АЭС.
Это не война на Донбассе, которая мало задевает европейцев.
Ядерную угрозу для себя любимых они не допустят.
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В Европе хранилища размещают в устойчивых геологических структурах - соляных шахтах, в горных выработках. В Украине же строят совершенно иное - открытое хранилище на поверхности. Оно не застраховано от террористических актов или военных действий.
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МАГАТЭ закроет глаза на неправильное хранище?

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Безусловно МАГАТЭ будет контролировать строительство. Функционирование контейнера для отходов, который будет накапливать переработанные продукты из других атомных электростанций не будет способствовать улучшению экологического состояния зоны. Чернобыльская зона не место для таких контейнеров - отходы должны храниться на электростанциях, находящихся под контролем специалистов. Наиболее приемлемым вариантом решения проблемы избытка отходов была бы постройка для них контейнеров вблизи атомных реакторов. Это уменьшило бы опасность для населения, ведь токсичные вещества не будут возить по всей стране, а так же, возможно, стало бы спасением для чернобыльской зоны. Однако, чиновники пытаются сэкономить, просто создав большую радиоактивную свалку. Иными словам, Украина хочет зарабатывать на этом. Западу приходится тратить значительные суммы на захоронение ядерных отходов. Но зачем, если можно уговорить Украину провести эксперимент и при его удачном результате сделать страну свалкой ядерных отходов?
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Страхи наших людей понятны, досталось от "мирного атома" как никому другому.
И всемирную свалку устраивать у нас точно не стоит, но даже свое, отработанное, тоже куда-то девать надо. Россия в любой момент может отказаться принимать его, скорее всего сейчас она принимает то, что было закуплено для наших АЭС у них.
Ближе всех к Чернобылю Беларусь. Они не боятся потенциальной угрозы и что говорят по этому поводу?
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Белоруссия в постоянном страхе. Господствующие ветры в Европе идут с запада на восток. И когда всё это рванет (тьфу тьфу), белорусам мало не покажется.
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Семираком ПОЦ !! Подібні могильники будують,лише, в суцільних скальних масивах!!! Нехай збудує в себе під ліжком !!!
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Американцы получили от этого проекта тройную выгоду. Во-первых,
1. Westinghouse может спокойно «заливать» украинские АЭС своим топливом (когда технически это станет возможным).
2. американская компания Holtec International, которой доверили строительство хранилища на Украине, получила первый опыт в подобного рода проекте. До недавнего времени эта компания была всего лишь производителем контейнеров для отработанного ядерного топлива и не имела опыта в строительстве хранилищ такого типа.
3. на строительство ЦХОЯТ Энергоатом привлек американский кредит на 250 млн долларов, то есть подзаработают и американские банки.
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Ожидаемый источник информации Взгляд.РУ.
https://vz.ru/economy/2016/10/21/839488.print.html

Кацапов с подобной информацией можно понять, Украина постепенно отказывается от их ядерного топлива в пользу американского.
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С экономической точки зрения проект действительно может быть на руку Украине. Правда, обслуживание хранилища тоже будет стоить денег, но, скорее всего, значительно меньше, чем плата за отправку отработанного топлива в Россию. К тому же Киев может потом подзаработать как ядерная свалка. С другой стороны, 200 млн долларов в год (которые приходится платить за отправку отработанного топлива в Россию) кажутся не такой уж и большой платой за безопасность и отсутствие рисков нового ядерного заражения украинской земли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Чернобыльской зоне строятся два хранилища для отработанного ядерного топлива, - Семерак
 
 
 
 
 
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