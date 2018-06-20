 В Чернобыльской зоне строятся два хранилища для отработанного ядерного топлива, - Семерак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"В Чернобыльской зоне строится 2 хранилища отработанного ядерного топлива. Одно для того, чтобы переместить из старого хранилища топливо, которое работало в Чернобыльской АЭС, и это осуществляется по вертикали Министерства экологии, поскольку администрация зоны отчуждения направляется Министерством экологии. И строится центральное хранилище отработанного ядерного топлива. Этот проект заказал "Энергоатом". Это говорит о том, что это крайне важный проект", - рассказал он.

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"На самом деле мы ежегодно за хранение отработавшего ядерного топлива в РФ, в соответствии с условиями контракта между "Энергоатомом" и российской стороной, платим примерно 200 млн долларов. Строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива стоит 450 млн долларов", - сообщил Семерак.

При этом отработанное топливо является ценным продуктом, уточнил министр, которое далее может использоваться в других целях.

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