 Рада сегодня начнет рассмотрение законопроекта о нацбезопасности

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рассмотрение этого законопроекта стоит пятым вопросом в повестке дня.
Первыми вопросами депутаты рассмотрят законопроекты "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией" (№0184), "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы"(№0190),"О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций"(№0183).
После этих ратификаций Рада рассмотрит назначение в 2018 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых. Далее запланировано рассмотрение законопроекта о национальной безопасности - депутаты рассмотрят поправки к нему, а голосовать за законопроект в целом будут в четверг, 21 июня.
Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией.
Код ДРФО: 2224600380.
Политический и государственный деятель Украины, премьер-министр Украины в феврале-сентябре 2005 и декабре 2007-марте 2010, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001). Руководитель партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"»
Источники: http://www.bbc.com/russian/news-41218504, https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-perekrittya-zaxidnogo-kordonu-ce-virok-vladi-poroshenka/, https://donpress.com/news/07-09-2017-stali-izvestny-imena-nardepov-vstrechayushchih-saakashvili-na-granice, http://news24today.info/razryv-kordona-kak-aktsiya-mikhaila-saakashvili-povliyaet-na-rasklad-sil-v-ukrainskoy-politike.html, https://www.pnp.ru/in-world/saakashvili-peresechet-ukrainskuyu-granicu.html, https://www.youtube.com/watch?v=_Cl9UPGce0E, http://www.pravda-tv.ru/2017/09/08/318864/timoshenko-vyzvalas-provesti-saakashvili-cherez-ukrainskuyu-granitsu
http://dpsu.gov.ua/ua/news/Slobodyan-SHCHe-do-togo-yak-Mihail-Saakashvili-zaihav-v-punkt-propusku-prikordonnikiv-pochali-provokuvati/, http://dpsu.gov.ua/ua/news/Oleg-Slobodyan-Prikordonniki-otrimali-nakaz-ne-zastosovuvati-zbroyu-ta-silovi-zasobi-vplivu-/
Поліція Львівщини внесла у ЄРДР відомості за очевидними на цих відео ознаками злочину передбаченого ст.332. «Незаконне переправлення осіб через державний кордон… України»: Частина 1. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9624068.html