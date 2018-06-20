 Рада сегодня начнет рассмотрение законопроекта о нацбезопасности

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рассмотрение этого законопроекта стоит пятым вопросом в повестке дня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мелировка Рыбчинского, рассказ Мирошниченко Продан и разводящий руками Каплин, - день работы ВР 19 июня. ФОТОрепортаж

Первыми вопросами депутаты рассмотрят законопроекты "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией" (№0184), "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы"(№0190),"О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций"(№0183).

После этих ратификаций Рада рассмотрит назначение в 2018 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых. Далее запланировано рассмотрение законопроекта о национальной безопасности - депутаты рассмотрят поправки к нему, а голосовать за законопроект в целом будут в четверг, 21 июня.