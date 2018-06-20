 Порошенко подписал Закон, позволяющий повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Закон вносит изменения в Законы Украины: "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"; "О воинской обязанности и военной службе"; "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

"Реализация требований указанного Закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно принятым изменениям, Закон позволит: повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов; повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс; продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактам; освободиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжены после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

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"Закон также предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождения службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок", - говорится в сообщении.