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 Киевские новости, Общество
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Все про:Верховный Суд (583) КГГА (2019) Киев (16050) отель (65) строительство (1537) Андреевский спуск (53)

 Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском. ДОКУМЕНТ

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда на заседании 5 июня 2018 года подтвердил постановление Киевского административного апелляционного суда от 23 апреля 2018 года по иску частного предприятия "Маркон" к Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) КГГА. Кассационная жалоба чиновников ГАСКа признана необоснованной.

Об этом ЦН стало известно из копии решения Верховного суда Украины.

Напомним, что решение Окружного административного суда Киева от 6 марта 2018 года и Киевского апелляционного административного суда от 23 апреля 2018 года было вынесено в пользу застройщика ПП "Маркон". Предписания об остановке строительных работ были квалифицированы судами как незаконные.

Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском 01
Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском 02
Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском 03
Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском 04

В частности, Верховный суд принял во внимание техногенный риски, угрожающие объекту строительства и окружающим сооружениям в случае не завершения возведения противооползневых сооружений и инженерных коммуникаций по причине сложного рельефа у подножия Замковой горы и возможных паводков:

"Остановка выполнения работ на указанном объекте может привести к значительным затратам и негативным последствиям для проведения работ, которые уже выполнены, в частности из-за влияния погодных условий возможно разрушение недостроенных элементов объекта, в связи с чем невозможно будет реализовать следующие этапы строительства", - говорится в постановлении Верховного суда.

Сам "Маркон" в своем официальном пресс-релизе, сообщает, что несмотря на решения всех судебных инстанций, имеет место дальнейшее блокирование хозяйственной деятельности компании. В частности, накануне компания получила уведомление и решение подписанное уже после решения Верховного суда, об аннулировании права застройщика на выполнение строительных работ. Приказ об аннулировании подписан на основании предписания департамента государственного архитектурно-строительного контроля от 5 января 2018 года, несмотря на то, что это предписание было оспорено в Окружном административном суде 6 марта 2018 года и решение суда набрало силу.

"Исполнительный орган КГГА грубо нарушает закон и игнорирует решения судов всех инстанции, включая постановление Верховного суда, которые неоднократно подтверждали право "Маркон" на эксплуатацию земельного участка на Киевском Подоле… Постановления-решения судебной власти чиновниками упорно игнорируются, строительные работы блокируются под формальными предлогами, чем открыто демонстрируются намерения рейдерства активов компании "Маркон", - говорится в сообщении, распространенном Интерфакс-Украина.

Генеральный директор "Маркон" Валерий Павлюк утверждает, что "имеющиеся на сегодня документы разрешительного характера, проектная документация, выводы многих экспертиз и решения всех судебных инстанций свидетельствуют об отсутствии нарушений законодательства со стороны застройщика".

Напомним, компания "Маркон" осуществляет строительство 4/7-этажного (с массандрой) отеля по адресу Андреевский спуск, 14-16. Строительство гостиничного комплекса площадью 13,5 тыс м на 182 номера происходит на основании разрешения на проведение строительных работ №2230-Пд/К от 14.10.2010.

Ранее под КГГА требовали остановить застройку Почтовой площади и Андреевского спуска: "SAVE автентику!".

Источник: https://censor.net.ua/n3072401
 
 
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А кто-то ожидал другого решения от этого ручного суда??????????
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та давайте уже вместо Андреевской церкви.....че уж..строить так строить
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Чувствуєтце щупала соєваго судоблуда...🤑
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А кто строит?? Гудок? так он же украинский националист и попутчик революции!!
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Массандра - это часть Ялты, где расположен известный винзавод, а то, что имел в виду автор статьи называется "монсарда".
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Бабло побеждает. Порошенковские суды - это уже по-моему диагноз!
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Кто бы сомневался. "Реформированные" суды уничтожают страну.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВерховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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