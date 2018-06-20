 Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском. ДОКУМЕНТ

Об этом ЦН стало известно из копии решения Верховного суда Украины.

Напомним, что решение Окружного административного суда Киева от 6 марта 2018 года и Киевского апелляционного административного суда от 23 апреля 2018 года было вынесено в пользу застройщика ПП "Маркон". Предписания об остановке строительных работ были квалифицированы судами как незаконные.









В частности, Верховный суд принял во внимание техногенный риски, угрожающие объекту строительства и окружающим сооружениям в случае не завершения возведения противооползневых сооружений и инженерных коммуникаций по причине сложного рельефа у подножия Замковой горы и возможных паводков:

"Остановка выполнения работ на указанном объекте может привести к значительным затратам и негативным последствиям для проведения работ, которые уже выполнены, в частности из-за влияния погодных условий возможно разрушение недостроенных элементов объекта, в связи с чем невозможно будет реализовать следующие этапы строительства", - говорится в постановлении Верховного суда.

Сам "Маркон" в своем официальном пресс-релизе, сообщает, что несмотря на решения всех судебных инстанций, имеет место дальнейшее блокирование хозяйственной деятельности компании. В частности, накануне компания получила уведомление и решение подписанное уже после решения Верховного суда, об аннулировании права застройщика на выполнение строительных работ. Приказ об аннулировании подписан на основании предписания департамента государственного архитектурно-строительного контроля от 5 января 2018 года, несмотря на то, что это предписание было оспорено в Окружном административном суде 6 марта 2018 года и решение суда набрало силу.

"Исполнительный орган КГГА грубо нарушает закон и игнорирует решения судов всех инстанции, включая постановление Верховного суда, которые неоднократно подтверждали право "Маркон" на эксплуатацию земельного участка на Киевском Подоле… Постановления-решения судебной власти чиновниками упорно игнорируются, строительные работы блокируются под формальными предлогами, чем открыто демонстрируются намерения рейдерства активов компании "Маркон", - говорится в сообщении, распространенном Интерфакс-Украина.

Генеральный директор "Маркон" Валерий Павлюк утверждает, что "имеющиеся на сегодня документы разрешительного характера, проектная документация, выводы многих экспертиз и решения всех судебных инстанций свидетельствуют об отсутствии нарушений законодательства со стороны застройщика".

Напомним, компания "Маркон" осуществляет строительство 4/7-этажного (с массандрой) отеля по адресу Андреевский спуск, 14-16. Строительство гостиничного комплекса площадью 13,5 тыс м на 182 номера происходит на основании разрешения на проведение строительных работ №2230-Пд/К от 14.10.2010.

Ранее под КГГА требовали остановить застройку Почтовой площади и Андреевского спуска: "SAVE автентику!".