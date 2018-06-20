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 Столтенберг о стратегии поведения НАТО с РФ: Мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету. Мы ищем баланс, совмещение защиты и диалога

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу наращивания Россией своей военной мощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова. Интервью".

По словам Столтенберга, Москва в течение последних нескольких лет делает значительные инвестиции в современное оснащение, в том числе и в ядерном вооружении.

Россия проявляла готовность применять военную силу против соседей, добавил он.

"Мы видели это в Грузии. Мы видим это в Украине", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО поддерживает политику санкций против России: за свои действия надо платить, - Столтенберг

В то же время, как отметил Столтенберг, "мы не отвечаем зеркальными мерами на действия России".

"Мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету, ядерным оружием на ядерное оружие. Но, конечно, мы должны быть уверены, что НАТО адаптируется, если мы увидим все более решительную Россию, которая активно инвестирует в новое современное оборудование", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время НАТО не хочет новой "холодной войны", гонки вооружений или "изоляции России".

"Россия - наш сосед, и так будет и впредь. Поэтому для НАТО речь идет о поиске баланса, сочетании защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, пытаться улучшить наши отношения с РФ и снижать напряжение", - пояснил глава Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3072400
 
 
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Как уже достали эти западные толерасты.Сколько воен должно еще развязать хуйло или захватить стран,чтлбы до них должно,что с бандитом нельзя договариваться,его нужно бить по рукам и чем сильнее,тем лучше.
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сумашедших пытаются сначала успокоить, чтобы потом ввести укол.
так и НАТО с мордором.
другое дело наши гниды , для которых мордор является торговым партнером.
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НАТО с мордором уже по северному потоку договорились уже- так что ты не в теме.
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сумашедших пытаются сначала успокоить, чтобы потом ввести укол.
так и НАТО с мордором.
другое дело наши гниды , для которых мордор является торговым партнером.
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видимо сабж что-то знает, что хуйло в обозримом будущем хочет захватить только бывшие савецкие республики. А на европу зачем хуйлу нападать,ведь кто тогда будет платить за газ, ресурсы, нефть...
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Вот так и с гитлером додиаложились. Ничему история не учит евродебилов.
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Мы врага бы на рога,
Только шкура дорога...
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"Мы ищем баланс, совмещения защиты и диалога", это называется трусость.
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Сытой и довольной жизнью Европе серьезные военные конфликты совершенно не нужны.
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ну, пока вы его ищете, хуйло вам и Прибалтику оттяпает. будете потом все такие обеспокоенные баланс искать и дальше.
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Короче, опускай штаны и сними шоры с задницы для удобств.......!!!!! Западному миру надо молиться на америкосов и не тянуть одеяло на свою сторону, потому что армии Западных стран способны разве что носить правильно пилотки!!!!
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Почему Парашенке можно с агрессором торговать и втихаря договариваться, а другим нет? Все ожидаемо и логично. Пока у руля этот офшорник толку не будет!
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Триллион долларов военный бюджет НАТО в год,на РАБссии 46 миллиардов Столтенберг про стратегію поведінки НАТО з РФ: Ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету. Ми шукаємо баланс, поєднання захисту та діалогу - Цензор.НЕТ 1244Кто кого танцует
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Бреши, бреши та не забріхуйся, баланс вони шукають.
Власний інтерес - оце й увесь баланс.
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И в Москве и в Брюсселе и в Вашингтоне все прекрасно понимают что нынешняя Россия не противник Западу и в 10 раз слабее, так же они понимают что и у тех и у тех есть ЯО поэтому серьезного конфликта я думаю не будет между этими двумя лагерями, так не большие тёрки в третьих странах за сферы влияния вроде Сирии и Украины где живут никому не нужные, бедные аборигены которых не тем не тем не жалко.
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Та йой, кілько там тої сцикливої Європи.... Там в суботу ввечері, коли всі п"яні і обкурені по барах бухають і ригають, викинути нашу львівську 80 - ту десантно - штурмову бригаду десь в Берліні і фріци обіср......ться зразу! Столтенберг про стратегію поведінки НАТО з РФ: Ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету. Ми шукаємо баланс, поєднання захисту та діалогу - Цензор.НЕТ 5609
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КацаПсины продадут в Зимбабве 100 Калашей и это уже реальная опасность для НАТО... Столтенберг про стратегію поведінки НАТО з РФ: Ми не відповідаємо танком на танк чи ракетою на ракету. Ми шукаємо баланс, поєднання захисту та діалогу - Цензор.НЕТ 2287
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мораль в той басне такова, оккупируй еще,мы будем вести диалог об оккупации с тобой.НАТО-шарага вооруженных трусов и сцыкунов
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З мови дипломатів на людську: ми не будемо, як кацапЙО, вихвалятися в стилі "мочіть_в_сортірє" та "сотрЬОм_в_радіоактівную_пиль"; але якщо боведеться, то мармизу наб'ємо ґарантовано та якісно, а потім кого треба ще й до суду притягнемо.
Саме це сказав Столтенберґ.
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Взрыв Метро в Британии это не случайно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтолтенберг о стратегии поведения НАТО с РФ: Мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету. Мы ищем баланс, совмещение защиты и диалога
 
 
 
 
 
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