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 Политика Украины, Общество
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Все про:мусор (399) Семерак (284) экология (955) Минэкологии (166) мусоропереработка (88)

 На сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак

Сегодня только 3% твердых бытовых отходов Украины перерабатывается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "112 Украина".

"Согласно нашей стратегии, национальной стратегии управления отходами до 2030 года, которая была разработана и в ноябре прошлого года одобрена, предусмотрено построить новую систему управления отходами, которая будет насчитывать 300 региональных центров сбора и переработки твердых бытовых отходов", - сказал Семерак.

По его данным, сегодня только 3% твердых бытовых отходов Украины перерабатывается. Остальные 97% просто вывозятся на множество количество легальных и нелегальных, организованных и не организованных свалок и просто там выбрасывается.

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"Я написал письма ко всем ОГА, которые согласно законодательства регулируют эту деятельность с просьбой предоставить мне исчерпывающую информацию о перечень свалок, их географическое местонахождение с координатами с их наполнением и морфологией", - сказал министр.

Однако несколько ОГА в 2016 году не предоставили информации больше, чем в течение года - это Одесская и Херсонская область.

"Органы местного самоуправления, на территории которых локализируются свалки, несут ответственность за то, что происходит на этой земле. Мы собрали информацию о более 5600 свалок, о которых нас проинформировали органы местного самоуправления", - сказал Семерак.

Министр подытожил, что за 2 года пребывания на посту к нему пришло два десятка инвесторов.

"К сожалению, мы не смогли локализовать на какой-то территориальной общине. Потому что руководители территориальных общин хотят сами заниматься этим прибыльным бизнесом и не пускают инвесторов", - сказал Семерак.

Источник: https://censor.net.ua/n3072398
 
 
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во-во. А на свалках уже бомжи бизнес делают. А могли бы газ получать или электроэнергию.
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Ну, почему только бомжи... Даже некоторые мэры не брезгуют.
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как потолстел на министерской должности, сразу видно что чел при деле
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Мля, а на областных/государственных уже нельзя построить заводы?
Вы ведь передаете их громадам.
Вот и строили бы заводы.
А вешаете тут лапшу на уши.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак
 
 
 
 
 
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