 На сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире "112 Украина".

"Согласно нашей стратегии, национальной стратегии управления отходами до 2030 года, которая была разработана и в ноябре прошлого года одобрена, предусмотрено построить новую систему управления отходами, которая будет насчитывать 300 региональных центров сбора и переработки твердых бытовых отходов", - сказал Семерак.

По его данным, сегодня только 3% твердых бытовых отходов Украины перерабатывается. Остальные 97% просто вывозятся на множество количество легальных и нелегальных, организованных и не организованных свалок и просто там выбрасывается.

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"Я написал письма ко всем ОГА, которые согласно законодательства регулируют эту деятельность с просьбой предоставить мне исчерпывающую информацию о перечень свалок, их географическое местонахождение с координатами с их наполнением и морфологией", - сказал министр.

Однако несколько ОГА в 2016 году не предоставили информации больше, чем в течение года - это Одесская и Херсонская область.

"Органы местного самоуправления, на территории которых локализируются свалки, несут ответственность за то, что происходит на этой земле. Мы собрали информацию о более 5600 свалок, о которых нас проинформировали органы местного самоуправления", - сказал Семерак.

Министр подытожил, что за 2 года пребывания на посту к нему пришло два десятка инвесторов.

"К сожалению, мы не смогли локализовать на какой-то территориальной общине. Потому что руководители территориальных общин хотят сами заниматься этим прибыльным бизнесом и не пускают инвесторов", - сказал Семерак.