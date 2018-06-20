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 Киевские новости
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Все про:Киевводоканал (78) отключение (164) вода (107)

 Отключение воды в Киеве: жителей столицы просят заранее запастись водой. СПИСОК адресов

"Киевводоканал" проводит плановые ремонты водопроводных сетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отметили на предприятии, "Киевводоканал" проводит ремонтные работы для надежной работы систем водоснабжения.

На этот раз водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

20 июня с 10.00 до 19.00 - проспект Победы, 9-Б (пиццерия)

20 июня с 10.00 до 23.00 - ул. Большая Васильковская, 74, 76, 76-Б, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94 (ж / б), 78 (школа)

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевводоканал" намерен поднять тариф на водоснабжение и водоотвод

21 июня с 10.00 до 17.00 - ул. Большая Васильковская, 69 (ГП УкрДАГП)

21 июня с 10.00 до 23.00 - ул. Метрологическая, 12 (НИИ)

22 июня с 10.00 до 24.00 - проспект Науки, 43, 54-Б (ж / б); ул. Лысогорская, 4 (институт),

В "Киевводоканале" также напомнили киевлянам о необходимости заранее запастись водой.

Источник: https://censor.net.ua/n3072396
 
 
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Да о каких ремонтах идет речь!!!!! Назовите все своими именами - разворовали и денег нет вот и "экономим", пардон, "ремонтируем"!!!!!!!!!
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Вот если бы на пару месяцев отключили это был бы ремонт. А что можно отремонтировать за пол дня, только сэкономить.
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"Крым наносит ответный удар " ?
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Да ведь выключили на три месяца. А нет всего на пол дня
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОтключение воды в Киеве: жителей столицы просят заранее запастись водой. СПИСОК адресов
 
 
 
 
 
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