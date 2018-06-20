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 Террористы за сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения, - ООС

За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, российско-оккупационные войска 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них трижды применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

На горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Артемово.

На донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия.

Также сообщается, что остается напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

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"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, трое оккупантов получили ранения.

"В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра потерь нет", - добавили в пресс-службе ООС.

Террористы за сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072395
 
 
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Если нарушают постоянно ,зачем эти минские вообще соблюдать,поднять авиацию и к чертям разъебать окрестности,потом зайти в Донецк,Луганск,и гнать кацапню ,наемников к границе.
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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