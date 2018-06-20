 За неделю корью в Украине заболели 1400 человек, с начала года - 21 894, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 24-ю неделю 2018 г. корью заболел 1401 человек (560 взрослых и 841 ребенок). Это на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе. С начала года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13037 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

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За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

Как сообщалось ранее, 4 июня в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.