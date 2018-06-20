 За неделю корью в Украине заболели 1400 человек, с начала года - 21 894, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 24-ю неделю 2018 г. корью заболел 1401 человек (560 взрослых и 841 ребенок). Это на 56 случаев больше, чем на прошлой неделе. С начала года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13037 детей.
Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3428 человека: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.
За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.
Как сообщалось ранее, 4 июня в Одессе от кори умер 10-месячный ребенок.
Вот инфаркты, инсульты от пьянства - это эпидемия. Украина на одном из самых низких мест по продолжительности жизни. В среднем на 20-30 лет украинцы живут меньше, чем в трезвых странах, но никого это не волнует, за это ж не заплатят.
У алкашей сосуды чистые, как "слеза младенца", у алкашей печенка - тогось.
У сердечно-сосудистых заболеваний причина иная, нежели пьянство.
Гомосексуальность не является болезнью, а данное явление давно объяснила наука. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
"Сегодня мы должны разрушать мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность - это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, которое лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказались совершенно неэффективным", - написала Супрун."Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука", - отметила Супрун.
Как сообщали Українські Новини, Супрун развенчала 7 мифов про инсульт.
Ранее Супрун заявила, что кондиционер не является опасным для здоровья человека, если его правильно использовать.
Вот я не помню: она нас правильно чесаться уже учила? Ну, развеивала миф, что горячая вода- это вредно? Никто не в курсе?
Шакалі грёбанніе