 Генсек ООН Гутерреш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека, - Дюжаррик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении С.Дюжаррика.
В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн разочарован выходом США из Совета.
"Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить (из Совета. - )", - заявил он.
Напомним, постоянная представительница США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив его в "хронически предвзятом отношении к Израилю".
Чем пытаться договариваться, лучше сразу в торец давать.
Правда, можно будет и ответку в бубен получить.
ООН для того и было создано, чтобы не сразу в торец били, а чутку погодя
вот картинку нашел подходящую....
Пан Буддист @sranysovok 8 ч.8 часов назад
США покинули совет по правам человека в ООН.
Какой позор фашистских трампистов. Хорошо что в совете остаются такие гиганты защиты прав людей как Саудовская Аравия
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Це як, більше грошей, ще більше грошей, і ще більше грошей, - Так нарощувати зусилля?
Аби висловити занепокоєність будь якого рівня чи засудити непотрібно оплачувати дармоїдів і безхребетників в ООН.