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Все про:ООН (2495) США (13827) Гутерреш (61) Дюжаррик (1)

 Генсек ООН Гутерреш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека, - Дюжаррик

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались в Совете Всемирной организации по правам человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении С.Дюжаррика.

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн разочарован выходом США из Совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Гутерреш обсудили вопрос более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации на Донбассе

"Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить (из Совета. - )", - заявил он.

Напомним, постоянная представительница США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив его в "хронически предвзятом отношении к Израилю".

Источник: https://censor.net.ua/n3072393
 
 
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у вас же там паРаша блюдет права человека..че еще надо..
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смотреть хватбол с рашистом а мечтать о баксах? Генсек ООН Гутерреш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека, - Дюжаррик - Цензор.НЕТ 321
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Закрыть вообще эту ООН и повесить амбарный замок. Сборище импотентов и горлопанов.
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Не просто неплохая, а одна из лучших. Думаю покруче ФИФА будет...
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Очень хорошее предложение, дельное.
Чем пытаться договариваться, лучше сразу в торец давать.
Правда, можно будет и ответку в бубен получить.

ООН для того и было создано, чтобы не сразу в торец били, а чутку погодя Генсек ООН Гутерреш хотів би, щоб США залишалися в Раді з прав людини, - Дюжаррік - Цензор.НЕТ 1259
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ООН бесполезна практически на 100%, а ейный председала - шлюха кремля.
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Шо вони там, розчаровані чи дуже глибоко розчаровані ?!
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ну да... Генсек ООН Гутерреш хотів би, щоб США залишалися в Раді з прав людини, - Дюжаррік - Цензор.НЕТ 2889
вот картинку нашел подходящую....

Генсек ООН Гутерреш хотів би, щоб США залишалися в Раді з прав людини, - Дюжаррік - Цензор.НЕТ 2312 Пан Буддист‏ @sranysovok 8 ч.8 часов назад
США покинули совет по правам человека в ООН.
Какой позор фашистских трампистов. Хорошо что в совете остаются такие гиганты защиты прав людей как Саудовская Аравия


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"США должны были наращивать усилия "
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Це як, більше грошей, ще більше грошей, і ще більше грошей, - Так нарощувати зусилля?

Аби висловити занепокоєність будь якого рівня чи засудити непотрібно оплачувати дармоїдів і безхребетників в ООН.
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Ось так бабло перемагає зло, короче кажучи, америка грошей більше не дасть. Генсек ООН Гутерреш хотів би, щоб США залишалися в Раді з прав людини, - Дюжаррік - Цензор.НЕТ 826
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За деньги не беспокойтесь. Их теперь даст Китай. Теперь он будет определять "что такое - хорошо, и что такое - плохо".
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Странный этот Генсек ООН Гутерреш, Россия столько прав нарушила,ведёт четыре года захватническую войну с Украиной,а он едет погостить к Московскому Фюреру на футбол. Генсек ООН Гутерреш хотів би, щоб США залишалися в Раді з прав людини, - Дюжаррік - Цензор.НЕТ 8398
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек ООН Гутерреш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека, - Дюжаррик
 
 
 
 
 
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