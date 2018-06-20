 Генсек ООН Гутерреш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека, - Дюжаррик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении С.Дюжаррика.

В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн разочарован выходом США из Совета.

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"Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить (из Совета. - )", - заявил он.

Напомним, постоянная представительница США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив его в "хронически предвзятом отношении к Израилю".