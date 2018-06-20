 США покидают Совет ООН по правам человека, - Хейли

"Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - цитирует Хейли Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Она добавила, что этот шаг "не является отходом США от обязательств по правам человека". Соединенные Штаты заявляли о возможности выхода из Совета, если он не будет реформирован.

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В Twitter уже появилась реакция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: "Израиль благодарен президенту Трампу, секретарю Помпео и послу Хейли за их смелое решение против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

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Напомним, США 14 мая заблокировали принятие заявления Совета Безопасности ООН, в котором было предложено провести независимое расследование столкновений на границе Израиля и сектора Газа, произошедших в день открытия нового посольства США в Иерусалиме.

В знак протеста против открытия посольства тысячи людей собрались у админграницы сектора Газа. Несколько сотен протестующих бросали камни и пытались прорваться. Израильские военные открыли огонь.

В декабре 2017 года Трамп единолично объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США в Израиле, которое до сих пор располагалось в Тель-Авиве.

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Это произошло на фоне массового заселения израильтянами палестинских территорий вблизи города-святыни трех религий. Мусульманские государства призвали признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.

Решение Трампа привело к массовым беспорядкам среди палестинцев и вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Действия Трампа противоречат резолюции ООН, согласно которым восточная часть города - это оккупированная Израилем территория. Поэтому Совбез ООН не поддержал решение Трампа о переносе столицы Израиля.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля.