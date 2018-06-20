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Все про:Иерусалим (56) Израиль (855) ООН (2495) США (13821) Хейли Никки (50)

 США покидают Совет ООН по правам человека, - Хейли

Постоянная представительница США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив его в "хронически предвзятом отношении к Израилю".

"Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - цитирует Хейли Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Она добавила, что этот шаг "не является отходом США от обязательств по правам человека". Соединенные Штаты заявляли о возможности выхода из Совета, если он не будет реформирован.

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В Twitter уже появилась реакция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: "Израиль благодарен президенту Трампу, секретарю Помпео и послу Хейли за их смелое решение против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

США покидают Совет ООН по правам человека, - Хейли 01

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Напомним, США 14 мая заблокировали принятие заявления Совета Безопасности ООН, в котором было предложено провести независимое расследование столкновений на границе Израиля и сектора Газа, произошедших в день открытия нового посольства США в Иерусалиме.

В знак протеста против открытия посольства тысячи людей собрались у админграницы сектора Газа. Несколько сотен протестующих бросали камни и пытались прорваться. Израильские военные открыли огонь.

В декабре 2017 года Трамп единолично объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США в Израиле, которое до сих пор располагалось в Тель-Авиве.

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Это произошло на фоне массового заселения израильтянами палестинских территорий вблизи города-святыни трех религий. Мусульманские государства призвали признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.

Решение Трампа привело к массовым беспорядкам среди палестинцев и вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Действия Трампа противоречат резолюции ООН, согласно которым восточная часть города - это оккупированная Израилем территория. Поэтому Совбез ООН не поддержал решение Трампа о переносе столицы Израиля.

21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля.

Источник: https://censor.net.ua/n3072389
 
 
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Ох и начудили вы америкосы со свом рыжым хреном..(((
Ох и напаскудит он америке...
Почти один в один с проФФесором)
Внешне сходство есть,поступки...ну на Трампа разве что венок траурный еще не падал,а так один в один
Янек сука,отморозился от ЕС,этот морозится от ООН,и тот и другой перед Хуилой скачут,да в глаза заглядывают.
А в Штатах майдан возможен или нет? И куда в случае чего сквозонет рыжый Донни?)
99% будет соседом леХитимного.
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На шо нам тут майдан,если у нас есть устоявшаяся полит.система? Врядли дело дойдет до импичмента, но в 2020 будет видно, как Граждане оценят деятельность Орангутана. Наихудшим результатом будет Президент-Демократ.
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Нормальный ход. Все адекватные государства должны оставить отстойник где раша имеет право вето. Эта организация себя изжила в собственной импотенции противостоять праву вето которое там дано военным преступникам и террористам типа России. Адекватные народы типа США, Британии, Австралии да и той же Польши и так далее должны создать новую международную организацую оставив прогнившую насквозь ООН во главе с правом вето раши в компании с либеральной слизью Западной Европы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША покидают Совет ООН по правам человека, - Хейли
 
 
 
 
 
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