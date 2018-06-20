 Правительство будет разрабатывать инструменты контроля местной власти, - Гройсман о дальнейших шагах децентрализации

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с делегатами ХIV Украинского муниципального форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Он уточнил, что элемент контроля использования новых возможностей фактически отсутствует и требует наработки.

"Три кита децентрализации: полномочия, финансовые ресурсы и контроль. И инструментов контроля сейчас не хватает. Нам нужно совместно с Ассоциацией городов Украины разработать эффективную систему надзора и контроля", - сказал глава правительства.

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Напомним, фактически во всех областях уже есть объединенные территориальные общины. Всего их насчитывается 705.