Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с делегатами ХIV Украинского муниципального форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Он уточнил, что элемент контроля использования новых возможностей фактически отсутствует и требует наработки.
"Три кита децентрализации: полномочия, финансовые ресурсы и контроль. И инструментов контроля сейчас не хватает. Нам нужно совместно с Ассоциацией городов Украины разработать эффективную систему надзора и контроля", - сказал глава правительства.
Напомним, фактически во всех областях уже есть объединенные территориальные общины. Всего их насчитывается 705.
1) "Децентрализовать" власть - дать
мелкие корытцабюджет по рыгионам и собрать компромат на свинок, мгновенно собравшихсяинформацию о финансовых злоупотреблениях на местах с целью недопущения финансовых злоупотреблений на местах, которые ведут к финансовым злоупотреблениям на местах.
2) Перед выборами использовать
собранный компроматсистему контроля для зажима свинских яиц в тисках, чтобы свинки правильно хрюкали и выполняли то, что будет сказанос целью повышения доверия к местной и центральной власти, которой оказано высокое доверие в такое сложное время.
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