EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  184  9
Все про:Кабмин (10528) Гройсман (4125) децентрализация (374)

 Правительство будет разрабатывать инструменты контроля местной власти, - Гройсман о дальнейших шагах децентрализации

Начатая четыре года назад реформа децентрализации, как новая практика управления территориями уже доказала свою эффективность в части обеспечения полномочий и финансовых ресурсов на местах.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с делегатами ХIV Украинского муниципального форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Он уточнил, что элемент контроля использования новых возможностей фактически отсутствует и требует наработки.

"Три кита децентрализации: полномочия, финансовые ресурсы и контроль. И инструментов контроля сейчас не хватает. Нам нужно совместно с Ассоциацией городов Украины разработать эффективную систему надзора и контроля", - сказал глава правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Государственная поддержка на развитие территориальных общин выросла в 39 раз, - Порошенко. ВИДЕО


Напомним, фактически во всех областях уже есть объединенные территориальные общины. Всего их насчитывается 705.

Источник: https://censor.net.ua/n3072388
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оно уже 4 года сидит и яйца чешет и на 5 году задумалось про механизмы контроля за ворами на местах. Цирк и все.
 показать весь комментарий
 
 
Атаманюк, а ты порохобот или гнойсмановская шестера? Прямо так браво кругом строчишь брехни на тех ,кто власть критикует. А сам- то какой национальности? Не украинец - это точно.
 показать весь комментарий
 
Джугашвили контролировал даже свое быдло в глухомани дярёвенскай,не говоря об отдельно взятом колхозе "Гигантские советский ГРАБЛИ"..... Правительство будет разрабатывать инструменты контроля местной власти, - Гройсман о дальнейших шагах децентрализации - Цензор.НЕТ 8086 Правительство будет разрабатывать инструменты контроля местной власти, - Гройсман о дальнейших шагах децентрализации - Цензор.НЕТ 8086
 показать весь комментарий
 
Короче дальше будут закручивать гайки и набивать свои карманы
 показать весь комментарий
 
 
Ну як діти, чесне слово...
1) "Децентрализовать" власть - дать мелкие корытца бюджет по рыгионам и собрать компромат на свинок, мгновенно собравшихся информацию о финансовых злоупотреблениях на местах с целью недопущения финансовых злоупотреблений на местах, которые ведут к финансовым злоупотреблениям на местах.
2) Перед выборами использовать собранный компромат систему контроля для зажима свинских яиц в тисках, чтобы свинки правильно хрюкали и выполняли то, что будет сказано с целью повышения доверия к местной и центральной власти, которой оказано высокое доверие в такое сложное время.
 показать весь комментарий
 
С 10 марта по 19 в 1939 году проходил съезд ВКП(б) на нём Джугашвили нарисовал будущее дохлого СССр,которое привело Совок к странной войне...,Гоффноед сожрал своё гоффно что Самка Боломола...
 показать весь комментарий
 
Только в Союзе с Германией возможна Мировая революция.
в.и.чЛЕНИН... Правительство будет разрабатывать инструменты контроля местной власти, - Гройсман о дальнейших шагах децентрализации - Цензор.НЕТ 4975
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство будет разрабатывать инструменты контроля местной власти, - Гройсман о дальнейших шагах децентрализации
 
 
 
 
 
 вверх