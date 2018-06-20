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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (738) Крым (20195) оккупация (6577) Россия (69689)

 Кремль использует Крым только как военную базу, пока продолжается оккупация, достойной жизни там не будет, - Джемилев

Россию будет и дальше минимально обеспечивать дотациями оккупированный Крым, но интересует ее не экономика, а размещение войск.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф", пишет Цензор.НЕТ.

По словам Джемилева, "экономика Крыма Россию вообще не интересует".

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"Кремль использует полуостров только как военную базу. Будут и дальше сидеть на дотациях: пока будет продолжаться оккупация, они ежегодно будут тратить 3-5 миллиардов. Санкции снимать никто не будет. Понимаете, правящую кремлевскую клику даже благосостояние жителей России не очень интересует, тем более оккупированные территории. Но они будут поддерживать там жизнь: доставлять продукты, какую-то электроэнергию, да и воду, чтобы люди там не поумирали. Но достойной жизни там никогда не будет, пока продолжается оккупация", – отметил Джемилев.

Напомним, ранее лидеры стран "Большой семерки" осудили Российскую Федерацию за аннексию Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства. В частности, Совет ЕС продлил санкции на год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072387
 
 
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Немногочисленные туристы не довольны высокими ценами на продукты в оккупированном Крыму
Об этом рассказали местные жители. Также они озвучили некоторые цены.
Картофель фри в кафе стоит 50 грн, бургер - 80 грн, чебурек - 20-30 грн, пицца - 145 грн. Супы на набережной в кафе - от 30 до 50 грн (щи, солянка, бульон, овощной суп), куриная котлета - 30 грн, домашняя - 37 грн, свинина по-французски - 60 грн, котлета по-киевски - 60 грн, плов с говядиной - 65 грн, рагу с курицей - 50 грн, телятина с овощами - 90 грн, рис - 30 грн, пюре - 35 грн, салат 30-50 грн, соки 25-35 грн. Итого обед может обойтись 160-225 грн.
«Мост открыли, обещали, что теперь доставка товаров будет дешевле, но по ценам этого не ощущается«, - сообщила киевлянка, которая ездит в Ялту к родственникам.
Как сообщала Politeka, в прошлом месяце Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширил санкции в отношении России, под которые попали некоторые группы товаров, произведенных в этой стране. Как выяснилось, эти ограничения не мешают Украине продолжать закупать запрещенные товары, причем в правительстве находят этому логичное объяснение.
Как писала Politeka, с аннексированного украинского полуострова Крым ежегодно выезжает огромное количество жителей. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.
«Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма. Есть количество населения, которое возвращается. Я не хочу быть неправ, но если говорить о двух-трех тысячах людей на год, то это может быть близким к истине», - отметил он. Также чиновник уточнил, что в последнее время эта тенденция не меняется.
Источник: Obozrevatel
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вони нікому не потрібні, зрадників ніхто не любить, навіть той,на чию користь вони зрадили.Нехай дохнуть.
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Крим давно не курорт. Не схоже, що ви українець.
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даже странно, открыли ЛЕГКОВОЕ движение, а цены не меняются, загадка
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грузовое движение только к зиме откроется, тогда и нужно смотреть на цены.
хотя в Крыму они быдут выше Краснодарского побережья из-за дальности доставки.
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кримські татари стали подібними до курдів - втратили батьківщину через співпрацю із окупантом.
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Неплохой писатель- фантаст из Джемилева получился бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль использует Крым только как военную базу, пока продолжается оккупация, достойной жизни там не будет, - Джемилев
 
 
 
 
 
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