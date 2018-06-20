 Кремль использует Крым только как военную базу, пока продолжается оккупация, достойной жизни там не будет, - Джемилев

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф", пишет Цензор.НЕТ.
По словам Джемилева, "экономика Крыма Россию вообще не интересует".
"Кремль использует полуостров только как военную базу. Будут и дальше сидеть на дотациях: пока будет продолжаться оккупация, они ежегодно будут тратить 3-5 миллиардов. Санкции снимать никто не будет. Понимаете, правящую кремлевскую клику даже благосостояние жителей России не очень интересует, тем более оккупированные территории. Но они будут поддерживать там жизнь: доставлять продукты, какую-то электроэнергию, да и воду, чтобы люди там не поумирали. Но достойной жизни там никогда не будет, пока продолжается оккупация", – отметил Джемилев.
Напомним, ранее лидеры стран "Большой семерки" осудили Российскую Федерацию за аннексию Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства. В частности, Совет ЕС продлил санкции на год.
Лев Толстой
Об этом рассказали местные жители. Также они озвучили некоторые цены.
Картофель фри в кафе стоит 50 грн, бургер - 80 грн, чебурек - 20-30 грн, пицца - 145 грн. Супы на набережной в кафе - от 30 до 50 грн (щи, солянка, бульон, овощной суп), куриная котлета - 30 грн, домашняя - 37 грн, свинина по-французски - 60 грн, котлета по-киевски - 60 грн, плов с говядиной - 65 грн, рагу с курицей - 50 грн, телятина с овощами - 90 грн, рис - 30 грн, пюре - 35 грн, салат 30-50 грн, соки 25-35 грн. Итого обед может обойтись 160-225 грн.
«Мост открыли, обещали, что теперь доставка товаров будет дешевле, но по ценам этого не ощущается«, - сообщила киевлянка, которая ездит в Ялту к родственникам.
Как сообщала Politeka, в прошлом месяце Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширил санкции в отношении России, под которые попали некоторые группы товаров, произведенных в этой стране. Как выяснилось, эти ограничения не мешают Украине продолжать закупать запрещенные товары, причем в правительстве находят этому логичное объяснение.
Как писала Politeka, с аннексированного украинского полуострова Крым ежегодно выезжает огромное количество жителей. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.
«Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма. Есть количество населения, которое возвращается. Я не хочу быть неправ, но если говорить о двух-трех тысячах людей на год, то это может быть близким к истине», - отметил он. Также чиновник уточнил, что в последнее время эта тенденция не меняется.
Источник: Obozrevatel
хотя в Крыму они быдут выше Краснодарского побережья из-за дальности доставки.