 Кремль использует Крым только как военную базу, пока продолжается оккупация, достойной жизни там не будет, - Джемилев

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф", пишет Цензор.НЕТ.

По словам Джемилева, "экономика Крыма Россию вообще не интересует".

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"Кремль использует полуостров только как военную базу. Будут и дальше сидеть на дотациях: пока будет продолжаться оккупация, они ежегодно будут тратить 3-5 миллиардов. Санкции снимать никто не будет. Понимаете, правящую кремлевскую клику даже благосостояние жителей России не очень интересует, тем более оккупированные территории. Но они будут поддерживать там жизнь: доставлять продукты, какую-то электроэнергию, да и воду, чтобы люди там не поумирали. Но достойной жизни там никогда не будет, пока продолжается оккупация", – отметил Джемилев.

Напомним, ранее лидеры стран "Большой семерки" осудили Российскую Федерацию за аннексию Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства. В частности, Совет ЕС продлил санкции на год.

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