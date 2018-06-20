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 Украина получила первого в истории "Каннского льва" за брендинг Евровидения-2017

Украинские дизайнеры получили статуэтку Международного фестиваля рекламы "Каннские львы" за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом сообщается на facebook-странице агентства Banda, информирует Цензор.НЕТ.

Украина получила первого в истории Каннского льва за брендинг Евровидения-2017 01

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Как заявил основатель Banda.agency Павел Вржещ в комментарии "The Village Украина", бронзовую статуэтку Международного фестиваля рекламы "Каннские львы" киевское креативное агентство Banda Agency и дизайн-студия Republique получили в категории "Design" за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017".

"Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет "Евровидения" у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда - это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив гораздо круче и смелее, чем мы все привыкли думать", - сказал Вржещ.

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Напомним, лозунгом "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве, был призыв "Celebrate Diversity" ("Празднуй многообразие"). "Мы начали поиски символа, чтобы одновременно был аутентичным для Украинской культуры и передавал миссию конкурса, о которой говорится в слогане. Таким образом, за основу визуального образа "Евровидение-2017" мы взяли традиционное украинское ожерелье, элементы которого символизируют участников конкурса. Бусина с бусиной, страны, которые принимают участие в "Евровидении", вместе создают удивительный праздник музыки", - объясняли авторы бренда.

Источник: https://censor.net.ua/n3072386
 
   
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А символом краси стала Нетта Барзилай?
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Пусть лучше организаторы Евровидения обеспечат нормальное голосование на конкурсе, чтобы хорошие исполнители от Украины коррупционно не заваливались членами жюри.Как это так - в полуфинале дают 1 место, а в финале - ноль.Что за сговор и хреновина на конкурсе? Нах нужно такое жюри? Нах политика и соседские голосования у жюри? И какого хрена Украина промолчала? Нечего посылать наших артистов в эту коррупционную дыру под названием Евровидение.Украина должна отказаться от участия в конкурсе хотя бы на год в знак протеста и выразить свое недовольство.Протащили с самого начала жирную уродливую израильскую курицу с песней, которая уже забылась и рады. У этого жиртреста и приз конкурса сломался как знак того,что она его получила незаслуженно. Надоела уже всем своим кудахтаньем и ужимками и единственной дрянной песней.Тьфу!
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Крута вроде? Или нет?

ставте лайки братва
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А кто сказал, что мнение этого жюри правильное?, а все кто не согласен с жюри - ничего не соображают, как должно выглядеть нечто прекрасное?
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.. эти же "эксперты" и квадрат Малевича могут назвать шедевром всех времен и народов. И крематорий на Андреевском зданием 3 тысячелетия.
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Европейское мнение! Оно не можит быть не правильным.
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Это не европейское. Европейцы сами в шоке от голосования жюри.Только Украина молчит.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина получила первого в истории "Каннского льва" за брендинг Евровидения-2017
 
 
 
 
 
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