 Украина получила первого в истории "Каннского льва" за брендинг Евровидения-2017

Об этом сообщается на facebook-странице агентства Banda, информирует Цензор.НЕТ.

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Как заявил основатель Banda.agency Павел Вржещ в комментарии "The Village Украина", бронзовую статуэтку Международного фестиваля рекламы "Каннские львы" киевское креативное агентство Banda Agency и дизайн-студия Republique получили в категории "Design" за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017".

"Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет "Евровидения" у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда - это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив гораздо круче и смелее, чем мы все привыкли думать", - сказал Вржещ.

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Напомним, лозунгом "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве, был призыв "Celebrate Diversity" ("Празднуй многообразие"). "Мы начали поиски символа, чтобы одновременно был аутентичным для Украинской культуры и передавал миссию конкурса, о которой говорится в слогане. Таким образом, за основу визуального образа "Евровидение-2017" мы взяли традиционное украинское ожерелье, элементы которого символизируют участников конкурса. Бусина с бусиной, страны, которые принимают участие в "Евровидении", вместе создают удивительный праздник музыки", - объясняли авторы бренда.