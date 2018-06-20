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Все про:беженцы (953) МИД (4602) ООН (2495) переселенцы (272) Гранди (1)

 Число беженцев в мире равно населению Таиланда, то есть почти 70 миллионов человек, - комиссар ООН Гранди

Число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством, в прошлом году достигло 68,5 млн, что равно численности населения Таиланда.

Об этом на пресс-конференции в Женеве рассказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации.

Филиппо Гранди подчеркнул, что потоки беженцев, людей, ищущих убежища, и внутренне перемещенных лиц стремительно росли на протяжении всего 2017 года. Примерно 85 процентов всех вынужденных переселенцев лиц в мире - это граждане бедных стран и стран со средним уровнем дохода. Верховный комиссар заявил, что мировой "кризис беженцев" - удел бедняков.

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В новом докладе Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) говорится, что больше всего беженцев и внутренних переселенцев породила война в Сирии. На сегодняшний день в мире насчитывается примерно шесть миллионов беженцев из Сирии. Полтора миллиона из них нашли приют в соседних странах, в основном, в Ливане.

После сирийцев второе место в списке беженцев занимают афганцы, их 2,6 млн, а третье - граждане Южного Судана - 2,4 млн.

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Сегодня все больше людей, оказавшихся в изгнании, многие годы не могут интегрироваться в местные общины. Отвечая на вопрос журналиста о том, вернутся ли сирийские беженцы на родину, верховный комиссар сказал, что вопрос заключается не в том, вернутся ли они, а в том, когда они вернутся.

По словам верховного комиссара, к росту потоков беженцев привели новые вспышки насилия, в том числе в Мьянме. В прошлом году из этой страны в Бангладеш прибыли 700 тысяч мусульман. В поисках убежища в соседние страны отправились 1,5 млн жителей Венесуэлы. Глава УВКБ напомнил также о массовых перемещениях в Демократической Республике Конго.

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Примерно 70 процентов всех перемещенных лиц в мире приходится на 10 стран, охваченных насилием и конфликтами. Их урегулирование, по словам Филиппо Гранди, приведет к сокращению "армии беженцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3072385
 
 
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Что он понимает под словом "беженец"? Если человек с села приехал в Киев - он не беженец, а если в Варшаву - то беженец?
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Основная масса беженцев - Африка, Ю.-В. Азия,Ю.Америка. Т.е., все это - последствия колониализма. Кому,как не Европе, эту кашу расхлебывать?
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Вы там хорошо спрятались + Трампец стену построит
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Да ладно, в 40-х годах 20 века почти все колонии отвалились. Сейчас обвинять в чем то Европу - все равно что говорить, что проблемы в Украине из-за царского режима. Почему Австралия, Новая Зеландия не обвиняют Европу и не бегут в нее толпами?
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Потому шо в США,Австралии,Канаде,Н.Зеландии государства образованы по Европейскому образцу,в отличие от Африки,Ю.-В. Азии,Ю.Америки. И таки да - множество проблем Украины как раз и проистекает из колониального прошлого.
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Какое принципиальное отличие Канады и Австралии от Перу и Боливии? Последние еще и 500 лет будут ныть про колониальное прошлое и требовать репараций от Европы?
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Кто требует репараций от Европы? Отличие - в диктаторских режимах и повальной коррупции.
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И эти самые колонизаторы которые обосновали Канадский Саскачеван и Флориду уж этих мразей....
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Много ты видел беженцев из Сасквачевана или Флориды?
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Нет, им и тут хорошо. Создали себе диаспоры и думают как там наши предки на Европейском Континенте выживают
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Щось у статті не говориться про біженців в Україні і Туреччині. Я знайомий особисто у Києві з біженцями із Криму, сходу України, Абхазії і Сирії.
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У меня работает беженец из Сальвадора. Пашет,шо вол,английский освоил за полгода,уже может ругаться по-Украински. Зарабатывает наравне с Американцами(5-ый в ведомости сверху из 8). А как он делает Carne Asada (это их национальное барбикью из дешевых кусков говядины flank steak) по пятницам - песня,шоб я так жил.
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В Вишневом в последний год черненьких очень много появилось, причем разных возрастов
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за підрахунками вчених, за 500 років до різдва Христового все населення Землі складало близько 50 млн
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Ойц..нинада о Таиландике и Филлипинах- бывалллииЫЫЫ..
Очешуительна.. Число беженцев в мире равно населению Таиланда, то есть почти 70 миллионов человек, - комиссар ООН Гранди - Цензор.НЕТ 4193
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"Беженцы" на ровном месте не возникают в таких количествах. Если сотни тысяч людей единовременно вынуждены бросить свои жилища и бежать, это означает что в такое дело кто-то крепко и солидно вложился. Целью вложения может быть, например, установление контроля над маршрутами транспортировки наркотиков или оружия; контроль над месторождениями чего-то очень важного для глобалистов (например, колтановых рудников в Конго) и т.д.
Пусть господин комиссар не юлит, а назовёт пофамильно всех организаторов и бенефициаров того или иного события где "вдруг" возникли несколько сотен тысяч беженцев.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло беженцев в мире равно населению Таиланда, то есть почти 70 миллионов человек, - комиссар ООН Гранди
 
 
 
 
 
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