 МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика

"В связи с существенным обострением ситуации безопасности на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на сайте Консульской службы МИД.

Тем, кто сейчас находится в Кабо Делгадо, советуют внимательно следить за новостями, быть бдительными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Мозамбика, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону: (00 2712) 460 19 43; на горячую линию Посольства (00 27) 028 11 98, по адресу электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.