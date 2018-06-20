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Все про:МИД (4602) Мозамбик (1)

 МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика

Министерство иностранных дел обнародовал рекомендации гражданам Украины в связи с ухудшением ситуации в некоторых районах Республики Мозамбик.

"В связи с существенным обострением ситуации безопасности на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на сайте Консульской службы МИД.

Тем, кто сейчас находится в Кабо Делгадо, советуют внимательно следить за новостями, быть бдительными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консульская служба МИД внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Мозамбика, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону: (00 2712) 460 19 43; на горячую линию Посольства (00 27) 028 11 98, по адресу электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3072384
 
 
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А треба там бути хоча б три рази на рік.😀
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Охренеть. А почему МИД разрешает посещать агрессора и ехать в Кацапстан на футбол?Там что безопасно? Мало у кацапов наших сидит по тюрьмам? У нас что война закончилась? Торгуют с агрессором, твари олигархические, и пускают болельщиков в пекло. Ну прямо цирк.
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А що багато українців після отримання пенсії поїдуть у Мозамбік?
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да хдебом не корми дай смотатся в мозамбик - побомжевать)))
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Блин, пол Украины хотело полететь туда, а тут такой облом.
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так и мотаюсь по мозамбикам = хоть и без паспортный))))
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...теперь по ЮАРам придется помататься))) А что делать?)
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Мля, не поеду в Мозамбик - там страшно!
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От, пля.... что теперь? Опять чемодан распаковывать?))))
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та й не каж1ть куме
т1льки з1брався - а тут опа - мозамбика накрилася МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика - Цензор.НЕТ 9795
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Актуальненько так. Можно подумать что толпы украинцев стремятся любой ценой посетить этот мозамбик МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика - Цензор.НЕТ 7150
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Тю, то нахрена ж я з роботи відпрошувався!?
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А Вам только Мозамбик подавай?))) Замбия не подойдет?)
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Та,курва,с женой головы ломали куда летом поехать - чи в Чехию,чи в Мозамбик. ну,а раз МИД Украины не рекомендуе, то придется в Чехии давиться кнедликами с ихим пивом МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика - Цензор.НЕТ 5291
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Да, придется потерпеть какое-то время) А там, глядишь...
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Я тут пробежался....национальная кухня Мозамбика - вполне себе так в моем вкусе. МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика - Цензор.НЕТ 2711

http://www.best-country.org/africa/mozambique/food
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Да, ничего так) Ну, вот...Народ совсем расстроится Так все дружно планировали, и тут на тебе...))) Ну, что? Чехия так Чехия) Придется Мозамбику немножко подождать)
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Нэ хадыте дєті в Афріках гулллять..
С опыта, млять...
😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД советует украинцам воздержаться от путешествий на север Мозамбика
 
 
 
 
 
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