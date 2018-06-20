 Миссия ООН и представители европейского комитета не нашли никаких подтверждений пыток в украинских тюрьмах, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еcпресо.TV рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
Заместитель министра, в частности, ответил на вопрос о якобы существовании в Украине тайных тюрем СБУ.
"Иногда воспроизводится легенда, что где-то кто-то кого-то пытает. Существовали мифы о пенитенциарной системе. И Европейский комитет противодействия пыткам, и недавно миссия ООН отметили, что по тех учреждениях, которые они посетили, никаких свидетельств пыток нет. Такой же миф существует и по поводу тайных тюрем СБУ", - сказал Чернышов.
По его словам, у СБУ есть следственный отдел, который находится на Аскольдовом переулке в Киеве. По выводам международных экспертов, условия содержания там лучше, чем в Лукьяновском СИЗО.
"Поэтому говорить, что там кто-то применяет пытки - это не более чем сплетни", - добавил заместитель министра.
Отметим, что о якобы существовании тайных мест содержания, в частности в недействующем изоляторе Харьковского управления СБУ, в июле 2016 года сообщали правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Служба безопасности Украины отрицает факт содержания людей без суда и следствия в харьковском изоляторе СБУ.
надо верить медиаблядям. они не врут!
Только на моей странице материал Миротворца о пытках наших ребят в российском плену репостнуло 376 человек. Репост репоста. То есть люди считают это стоящей темой. Для людей это важно.
Почему это игнорируют наши СМИ?
А вот почему.
Потому что СМИ захвачены вот этим мусором. Очередной светоч антикоррупции. Разоблачитель высосанных из пальца "схем". Маска сорвана и под личиной пламенного борца за светлое доброе вечное - очередной ватный кусок дерьма.
Вот почему по ТВ почти нет войны (за редкими исключениями). Потому что эфиры забиты вот таким гуаном, которое там разоблачает придуманные апшоры и мальдивы. А материал для КОПРОмата берет у портнова и гужвы, читай ФСБ.
Но после сегодняшних срывов масок зрадофил ничего не осознает и завтра продолжит репостить этот мусор. Потому что "Петя хуже Путена".
Так ему этот говноед сказал.
Зарисовки донецкого художника Сергея Захарова о том, что с ним делали в 2014 году пророссийске террористы, когда держали его в плену
Но ведь не удержишься. Ибо цель твоя - Барыгу отмыть, а не пятую колонну пригревшуюся при нем в Украине развенчать.