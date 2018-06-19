 США призывают Россию отпустить домой всех украинских политзаключенных, - Нойерт

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия должна освободить более 60 заключенных в тюрьмы украинцев и позволить им вернуться домой", - гласит последний твит Нойерт. Также она перечисляет несколько хештегов, используемых в рамках кампаний по освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Костенко, Романа Сущенко, Андрея Коломийца и Руслана Зейтуллаева.
Накануне спикер Госдепа сообщала об обеспокоенности США состоянием здоровья украинских заключенных Сенцова и Балуха из-за длительных голодовок, а также обнародовала призыв к России освободить более 150 политзаключенных и религиозных деятелей.
Гибридная политика.
http://patrioty.org.ua/zhaby/vsia-pozytsyia-bla-v-hvne-y-kyshkakh-stalo-vidomo-pro-kurioznyi-vypadok-z-boiovykamy-na-donbasi-235413.html
https://www.obozrevatel.com/abroad/ssha-vyishli-iz-soveta-oon-po-pravam-cheloveka.htm
https://pbs.twimg.com/media/DgFXXDzVMAA3MxE?format=jpg&name=small
и.в.джугашвили.