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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:освобождение (218) Россия (69689) США (13821) политзаключенные (827) Нойерт (58)

 США призывают Россию отпустить домой всех украинских политзаключенных, - Нойерт

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить более 60 украинцев, находящихся в заключении.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна освободить более 60 заключенных в тюрьмы украинцев и позволить им вернуться домой", - гласит последний твит Нойерт. Также она перечисляет несколько хештегов, используемых в рамках кампаний по освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Костенко, Романа Сущенко, Андрея Коломийца и Руслана Зейтуллаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия скрывает данные о здоровье голодающих политузников, - омбудсмен

США призывают Россию отпустить домой всех украинских политзаключенных, - Нойерт 01

США призывают Россию отпустить домой всех украинских политзаключенных, - Нойерт 02

Также читайте: "Человек умирает. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает": российские деятели культуры попросили Путина помиловать Сенцова

Накануне спикер Госдепа сообщала об обеспокоенности США состоянием здоровья украинских заключенных Сенцова и Балуха из-за длительных голодовок, а также обнародовала призыв к России освободить более 150 политзаключенных и религиозных деятелей.

Источник: https://censor.net.ua/n3072382
 
   
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ага щаз токо хуйло чупмпионат проведет так сразу и отпустит...
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А Трамп говорит, что санкций уже предостаточно...
Гибридная политика.
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подібними закликами хіба дош викликати.Із дощем було б ефективніше,не так ганьбились би.
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Опа-на. Походу зрада: "США вышли из Совета ООН по правам человека"
https://www.obozrevatel.com/abroad/ssha-vyishli-iz-soveta-oon-po-pravam-cheloveka.htm

https://pbs.twimg.com/media/DgFXXDzVMAA3MxE?format=jpg&name=small
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Вяличие РАБссии произрастать будет от Зэков её.
и.в.джугашвили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША призывают Россию отпустить домой всех украинских политзаключенных, - Нойерт
 
 
 
 
 
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