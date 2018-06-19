 США призывают Россию отпустить домой всех украинских политзаключенных, - Нойерт

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна освободить более 60 заключенных в тюрьмы украинцев и позволить им вернуться домой", - гласит последний твит Нойерт. Также она перечисляет несколько хештегов, используемых в рамках кампаний по освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Костенко, Романа Сущенко, Андрея Коломийца и Руслана Зейтуллаева.

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Накануне спикер Госдепа сообщала об обеспокоенности США состоянием здоровья украинских заключенных Сенцова и Балуха из-за длительных голодовок, а также обнародовала призыв к России освободить более 150 политзаключенных и религиозных деятелей.