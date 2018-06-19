 "Мы не можем все время ремонтировать старое", - Омелян о запуске поезда Hyperloop

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он эаявил в эфире 5 канала.
"Мы не можем все время ремонтировать старое, все время импортировать старые технологии и радоваться тому, что они у нас есть в использовании. Поэтому мы вышли с инициативой поддержать современные новейшие транспортные средства и типы транспорта, которые только в разработке. Это Hyperloop, это электрокары. Они только появились в мире, и Украина одна из первых поддержала (инновации). Мы среди 10 стран мира, наиболее динамично развивающихся на этом рынке", - констатировал министр инфраструктуры.
Он также добавил: "Будущее - за современными видами транспорта, и нам необходимо сделать качественный скачок. И на это нацелена наша транспортная стратегия-2030".
Результат будет тот же. Денег нет, как и стены.
А рушатся они потому что воруете материала на 70% себе в карман! И от ремонта столько же вот и получаем замкнутую формулу бюрократического благополучия на постоянном воровстве.
А вы его хоть раз отремонтировали? 1-2 участка в области сделают как нибудь, а остальное добивается большегрузами, превращаясь в направление. И ниразу ни один глава обладминистрации не выставил фото убитых дорог у себя на сайте, только сплошной пиар на тех же 1-2 участках.
Ездить реально страшно,особенно когда едешь по свеже положенному участку асфальта и видишь яму, где полмашины поместится. Юмор у дорожников такой, что ли? Черный. Поневоле начинаешь молиться за тех, кто в пути едет тут ночью.
Но Москва раньше построит действующий "Nord-Hyperloop" с Германией.
А Украина будет только "чухаться" и PR-иться.
Остальное вы действительно не можете!
У людей уже нет денег на полноценную жизнь в Украине и на рождение детей . Омелян , как представитель нынешней власти , должен знать кто отбирает деньги у уже обессиленного народа ( в т.ч. на ненужные проекты)...
Национальное антикоррупционное бюро подозревает министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщается в материалах Соломенского районного суда города Киева.
Как говорится в тексте документа от 10 октября, детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве от 26 мая этого года по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины.
В частности, сыщики установили, что с 10 декабря 2016 года Омелян, его жена и их сын стали проживать в доме ориентировочной стоимостью 7 миллионов гривен, который является частной собственностью двоюродной племянницы жены Омеляна.
Однако, согласно данным Государственной фискальной службы, родственница министра не получала таких доходов, чтобы иметь возможность купить дорогой дом.
В свою очередь Омелян, заполнив декларацию за 2016 год, указал, что проживал в квартире его жены, а о доме за 7 млн (250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - прим.ред.) в документе нет данных.
"В период с 23 марта 2009 года до 23 марта 2011 года мать двоюродной племянницы жены Омеляна выдавала доверенность Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, что свидетельствует об их доверительные отношениях", - добавили в НАБУ.
Владимир Омелян признался, как жена-дизайнер меняет его гардероб
8 июля 2017, 23:41
Описание
Министр инфраструктуры Владимир Омелян не только политик, но известен и как муж дизайнера Светланы Бевзы. Владимир Омелян рассказал, как жена «вытягивает» его на светские мероприятия и как Светлана влияет на его выбор одежды.
Кроме этого, министр не указал в декларациях о доходах за 2015 и 2016 годы, что пользовался автомобилем BMW X5 2015 года выпуска, ориентировочной стоимостью 1,59 миллиона гривен, который принадлежит его брату.
"Обстоятельства относительно пользования Омеляном вышеуказанным автомобилем подтверждается в частности договорам добровольного страхования заключенным между ПАО «Страховая компания «Уника» и братом министра, в которых указан личный мобильный номер Владимира", - заверили детективы.
"Согласно информации, полученной из ГФС, начисленный доход Омеляна за 2012-2016 годы составляет 1 миллион 273 тысячи 985 гривен. Валовой доход его жены, как физического лица-предпринимателя и начисленный доход как физическому лицу за 2012-2016 годы составляет 2 миллиона 321 тысяча 122 грн. В то же время, в декларации и за 2015, и за 2016 годы Омелян отметил, что имеет сбережения в размере 90 000 долларов США и 25 000 евро, а его жена - 70 000 долларов США", - заявил работник НАБУ, напомнив, что Владимир Омелян от 1999 года работает исключительно на государственной службе.
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К тому же сыщики установили, что племянница жены Омеляна в сентябре 2012 года выехала из Украины и не возвращалась. Совокупный доход отца, матери и брата племянницы за период с 2012 по 2016 годы составил 2 миллиона 150 тысяч 172 гривны (наследство), при этом за этот же период они приобрели в собственность 5 объектов недвижимости и два автомобиля.
Таким образом, по мнению органа досудебного расследования, глава Мининфраструктуры подал недостоверные сведения в декларацию, поэтому в его действиях усматриваются признаки декларирования недостоверной информации.
В связи с вышеизложенным детективы НАБУ обратились в суд по поводу получения временного доступа к документам и номерам мобильных телефонов Омеляна и его семьи, а также водителей.