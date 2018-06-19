 "Мы не можем все время ремонтировать старое", - Омелян о запуске поезда Hyperloop

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он эаявил в эфире 5 канала.

"Мы не можем все время ремонтировать старое, все время импортировать старые технологии и радоваться тому, что они у нас есть в использовании. Поэтому мы вышли с инициативой поддержать современные новейшие транспортные средства и типы транспорта, которые только в разработке. Это Hyperloop, это электрокары. Они только появились в мире, и Украина одна из первых поддержала (инновации). Мы среди 10 стран мира, наиболее динамично развивающихся на этом рынке", - констатировал министр инфраструктуры.

Он также добавил: "Будущее - за современными видами транспорта, и нам необходимо сделать качественный скачок. И на это нацелена наша транспортная стратегия-2030".

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