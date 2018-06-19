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 Экономика, Общество
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Все про:Омелян (435) Hyperloop (6)

 "Мы не можем все время ремонтировать старое", - Омелян о запуске поезда Hyperloop

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал проект сооружения в Украине тестовой площадки для вакуумного поезда Hyperloop и дальнейшего его внедрения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он эаявил в эфире 5 канала.

"Мы не можем все время ремонтировать старое, все время импортировать старые технологии и радоваться тому, что они у нас есть в использовании. Поэтому мы вышли с инициативой поддержать современные новейшие транспортные средства и типы транспорта, которые только в разработке. Это Hyperloop, это электрокары. Они только появились в мире, и Украина одна из первых поддержала (инновации). Мы среди 10 стран мира, наиболее динамично развивающихся на этом рынке", - констатировал министр инфраструктуры.

Он также добавил: "Будущее - за современными видами транспорта, и нам необходимо сделать качественный скачок. И на это нацелена наша транспортная стратегия-2030".

Также читайте: Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3072381
 
   
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Почему когда я слышу слово "дурачок", мне Омелян одним из первых вспоминается? Может потому что он с периодичностью раз в неделю вслух мечтает о том, чтобы в деревенский дощатый туалет золотой унитаз поставить? А почему еще не поставил? Хрен знает...
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Шавка он дрессированнная, а не дурачок. Это стало понятно уже тогда, когда он припёрся в суд брать на поруки вора Мартыненко.
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Это мы, по ходу дурачки, слушая эти сказки. Чем это проект хуже Стены Сени?
Результат будет тот же. Денег нет, как и стены.
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Этот Омелян пусть лучше возьмет веник и позаметает свои электрички, которые в грязи и паутине.Если подчиненные не заметают ,то кто должен? Или пусть метет или нах с пляжа.
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Мне он Остапа Бендера напоминает с Новых Васюкив.
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я предлагаю построить космопорт в Василькове на 1500 гиперзвуковых космолетов на воздушной подушке.
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А ты Мартыненко выручать из тюрьмы ходил? Не? Отож!
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Вы, уроды криворукие, дороги не можете построить, чтобы они 5 лет простояли без разрушения!
А рушатся они потому что воруете материала на 70% себе в карман! И от ремонта столько же вот и получаем замкнутую формулу бюрократического благополучия на постоянном воровстве.
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что тут скажешь, соевые шестерки продолжают вешать лапшу в стиле пр
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Не согласен, при пр таких явных афер не было. Уже и Боксер предлагает пускать какие то подвесные кабинки (по 28 человек) с Почтовой до Троещинского рынка.. что дальше? Полеты на воздушном шаре на Луну?
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корейський хуйдай - з тієї ж опери.Але в цьому був і позитив,люди дізнались,що краще вживане авто з Європи, ніж новий худай.Так менеджери худаю просрали ім'я своєї фірми за відкати.
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Афера очередная. Технология НЕ проверенная. В США частники доводят до ума эти поезда, и рискуют своими деньгами. А Омелян предлагает НАМ рискнуть. А зачем? Подождем, поедет ли этот поезд (на полную мощность, без проблем) и тогда начнем строить. Куда спешить?
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.. погуглите про этот Hyperloop - подобные поезда предполагалось пускать еще около 150 (!) лет назад! С тех пор неоднократно к теме возвращались, вкладывали миллионы, строили опытные участки и в результате банкротились. Кто знает, смогут ли сейчас запустить такие поезда - нам то зачем рисковать вкладывать миллиарды?
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Да все прекрасно понимают что это распил ((...
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Скигленям москалiв та зрадофилiв задовiльнений
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Удмуртъ , кто такие в твоём понимании "мавочкы" ?
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коли б ти володiв мовою, ти б здогадався, де я випадково прпустив лiтеру, москалику
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Ти не літеру пропустив , а мокшанського смороду підпустив з-під брудної куфайки .
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І знову безграмотно . Скиглення - дві букви "н" потрібно . Зрадофіли , а не зрадофилі . Задоволений , а не задовільнений ... Удмуртъ , ти тут виглядаєш паяцем . Вивчи хоч свою свинособачу говірку для початку , а потім і до слов'янських мов пхайся ...
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зрадофіл - за слово не вважаю.Це рефлексійний вислів ворогів України і українського народу.
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1 км этого чуда стоит 10 млн долларов, он сам так сказал. Ок. От киева до одессы 440 км. Значит, дорога обойдется в 4.4 млрд долларов только постройка. Это когда страна бьется за 1 млрд лт мвф что бы не сыграть в ящик. Дебил, плять
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А зачем строить? В следующим году готовая транспортная система будет готова
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Удмуртъ , тебе в твой Задрищенск интернет провели и ты решил биндеровцев потролить ? Ты ещё мал и глуп . И не видал больших салуп . "Ми не можемо постійно ремонтувати старе", - Омелян про запуск поїзда Hyperloop - Цензор.НЕТ 438
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Смокчи брудного прутня у чечена, москальсько потворо
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Я розумію , що це все , чим ти готовий поділитись з іншими . Але не можу забирати твій хліб , удмурте . Ти ж з голоду помреш ...
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Скоро по України вже поїде перший американський тепловоз GE, а колись це здавалося фантастікою, а вже є електротаксі і в Києві і в Харкові.
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Перемога? А не проще было электрифицировать линии, закупать электровозы, а маневровые на Крюковском заводе заказать? Электровозная тяга в разы дешевле.
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у меня нет проблем, в связи с тем, что у тебя есть проблемы.
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та 2х слів не можеш зв'язати українською відповідаючи на україномовний коментар. Ще скажи про "агалтелую руслфобію" як кінь лаврун видає)
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А почему я должен отвечать именно на украинском кому-то на форуме. Пусть чиновники во время работы на украинском говорят, это да. А в свободное время хоть на австралийском, в чем проблема?
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тому що форум український і це етікет автоматично для українця відповідати на тієї мові якою до нього звертаються.
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Новость на русском.. ну так чего же ты не соблюдаешь этикет, а отвечаешь мне на другом языке?
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"Мы не можем все время ремонтировать старое"
А вы его хоть раз отремонтировали? 1-2 участка в области сделают как нибудь, а остальное добивается большегрузами, превращаясь в направление. И ниразу ни один глава обладминистрации не выставил фото убитых дорог у себя на сайте, только сплошной пиар на тех же 1-2 участках.
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По хитрому плану пети через 5 лет в украине будет построен гиперлуп киев - варшава. К тому времени обычные дороги превратятся в направления. Это нужно для того, что бы кацпские танки до киева за сутки не дошли. Тогда у пети будет достаточно времени добежать до гиперлупа и эвакуироваться.
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Не знаю как там у вас с дорогами, но если танки не летают у рашистов, то по дороге Сумы- Киев они будут с боями с ямами неделю добираться. Турчинов построил сурьезную линию обороны на дорогах Украины. "Ми не можемо постійно ремонтувати старе", - Омелян про запуск поїзда Hyperloop - Цензор.НЕТ 4746
Ездить реально страшно,особенно когда едешь по свеже положенному участку асфальта и видишь яму, где полмашины поместится. Юмор у дорожников такой, что ли? Черный. Поневоле начинаешь молиться за тех, кто в пути едет тут ночью.
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Кацап , пишется Украина с большой буквы ...
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Идея правильная - транспортировка грузов трубопроводами, вместо газа и нефти.
Но Москва раньше построит действующий "Nord-Hyperloop" с Германией.
А Украина будет только "чухаться" и PR-иться.
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В освободившуюся ржавую трубу засунем омельяна, петю и компанию, дадим давление 20 атмосфер и гиперлупируем их в европу
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Все, что вы можете, это выводить бабки в оффшоры!
Остальное вы действительно не можете!
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"В Украине число умерших на конец апреля 2018 года превышает число рожденных почти в два раза. Об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном в понедельник, 18 июня"https://korrespondent.net/ukraine/3981900-v-ukrayne-smertnost-prevysyla-rozhdaemost-v-dva-
У людей уже нет денег на полноценную жизнь в Украине и на рождение детей . Омелян , как представитель нынешней власти , должен знать кто отбирает деньги у уже обессиленного народа ( в т.ч. на ненужные проекты)...
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А еще провести межпланетный шахматный турнир в Васюках,ржу нимагу,они там что ли, все такие дауны "Ми не можемо постійно ремонтувати старе", - Омелян про запуск поїзда Hyperloop - Цензор.НЕТ 2186
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Ты те дороги, которые есть, до ума доведи и электрифицируй, гиперлупнутый на всю голову мудак. Когда едешь на Юг, на Херсон или Николаев, приходится в Апостолово по полчаса торчать, пока меняют электровоз. А рельсы некоторые там еще дореволюционные, изготовленные на заводе Круппа.
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"Мы вместе с малой академией наук будем изучать целесообразность использования Hyperloop в Украине. Наши инженеры и экономисты подсчитали...". "Технократ" омелян, политический назначенец партии однопроцентной имени яценюка.Очнитесь, Гарри Потер, линзы протрите! На вашей укржелезяке крадут безбожно болты, рельсы, дизтопливо, постельное бельё и чай.Аналоговый тестовый центр гиперлупа И.Макса? Да-да. Да у вас украдут всю вакуумную трубу вместе с "воздушной подушкой", не успеете сигнализацию установить. Безопасность? Нет, это незнакомое вам слово. Ролики Макса показываете. Купили за сколько?
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Якби 15 років тому умовний "Омелян" зробив заяву, що він має наміри приєднатися до програми з повернення першого ступеня ракети носія та побудувати для цього якісь тестові полігони. Його б на цензорі місцеві жлоби теж би змішали з лайном і їм байдуже що зараз частка SpaceX на ринку космічних запусків дорівнює 40% і з часом буде лише збільшуватись. Для нашої бидлоти важливий показник це шмат ковбаси подешевше щоб був у магазині.
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Гіперлупоголові по-українськи...

Национальное антикоррупционное бюро подозревает министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщается в материалах Соломенского районного суда города Киева.

Как говорится в тексте документа от 10 октября, детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве от 26 мая этого года по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины.
В частности, сыщики установили, что с 10 декабря 2016 года Омелян, его жена и их сын стали проживать в доме ориентировочной стоимостью 7 миллионов гривен, который является частной собственностью двоюродной племянницы жены Омеляна.

Однако, согласно данным Государственной фискальной службы, родственница министра не получала таких доходов, чтобы иметь возможность купить дорогой дом.

В свою очередь Омелян, заполнив декларацию за 2016 год, указал, что проживал в квартире его жены, а о доме за 7 млн (250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - прим.ред.) в документе нет данных.

"В период с 23 марта 2009 года до 23 марта 2011 года мать двоюродной племянницы жены Омеляна выдавала доверенность Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, что свидетельствует об их доверительные отношениях", - добавили в НАБУ.

Владимир Омелян признался, как жена-дизайнер меняет его гардероб
8 июля 2017, 23:41

Описание
Министр инфраструктуры Владимир Омелян не только политик, но известен и как муж дизайнера Светланы Бевзы. Владимир Омелян рассказал, как жена «вытягивает» его на светские мероприятия и как Светлана влияет на его выбор одежды.

Кроме этого, министр не указал в декларациях о доходах за 2015 и 2016 годы, что пользовался автомобилем BMW X5 2015 года выпуска, ориентировочной стоимостью 1,59 миллиона гривен, который принадлежит его брату.

"Обстоятельства относительно пользования Омеляном вышеуказанным автомобилем подтверждается в частности договорам добровольного страхования заключенным между ПАО «Страховая компания «Уника» и братом министра, в которых указан личный мобильный номер Владимира", - заверили детективы.

"Согласно информации, полученной из ГФС, начисленный доход Омеляна за 2012-2016 годы составляет 1 миллион 273 тысячи 985 гривен. Валовой доход его жены, как физического лица-предпринимателя и начисленный доход как физическому лицу за 2012-2016 годы составляет 2 миллиона 321 тысяча 122 грн. В то же время, в декларации и за 2015, и за 2016 годы Омелян отметил, что имеет сбережения в размере 90 000 долларов США и 25 000 евро, а его жена - 70 000 долларов США", - заявил работник НАБУ, напомнив, что Владимир Омелян от 1999 года работает исключительно на государственной службе.

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К тому же сыщики установили, что племянница жены Омеляна в сентябре 2012 года выехала из Украины и не возвращалась. Совокупный доход отца, матери и брата племянницы за период с 2012 по 2016 годы составил 2 миллиона 150 тысяч 172 гривны (наследство), при этом за этот же период они приобрели в собственность 5 объектов недвижимости и два автомобиля.
Таким образом, по мнению органа досудебного расследования, глава Мининфраструктуры подал недостоверные сведения в декларацию, поэтому в его действиях усматриваются признаки декларирования недостоверной информации.
В связи с вышеизложенным детективы НАБУ обратились в суд по поводу получения временного доступа к документам и номерам мобильных телефонов Омеляна и его семьи, а также водителей.
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може краще прокласти євроколію швидкісну до Києва? Треба позбавлятися від совкових рейок та переходити на євроколію.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Мы не можем все время ремонтировать старое", - Омелян о запуске поезда Hyperloop
 
 
 
 
 
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