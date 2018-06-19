EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  274  7
Материалы по теме:
Все про:Киев (16042) Крым (20195) религия (676) мусульмане (212) крымские татары (1838)

 Крымский муфтият открыл представительство в Киеве, в котором будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы, - Рустемов

Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины открыл представительство в Киеве, рассказал муфтий ДУМ АРК Айдер Рустемов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Пророссийский "совет крымских татар" создан в оккупированном Крыму

"Главный офис будет в Соборной мечети. Пока открылись только представительства в Киеве и Львове", - отметил Рустемов.

Он добавил, что в представительстве ДУМ АРК будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы. Муфтий добавил, что работа по созданию соборной мечети сейчас находится на этапе обсуждения технического задания.

Официальное открытие представительства ДУМ АРК в Киеве состоялось по окончании поста месяца Рамадан, оно расположено в одном здании с новым офисом Ассоциации мусульман Украины в Киеве.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из примерно 1 миллиона мусульман Украины две трети оказались на оккупированных территориях, - муфтий Исмагилов 

В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов.

В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировал Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.

Источник: https://censor.net.ua/n3072380
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая красота Крымский муфтият открыл представительство в Киеве, в котором будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы, - Рустемов - Цензор.НЕТ 5410лучше бы в Крыму Джихад объявили ... Крымский муфтият открыл представительство в Киеве, в котором будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы, - Рустемов - Цензор.НЕТ 4503
 показать весь комментарий
 
 
У Криму тепер нема незалежної релігії, все там працює на окупанта.
 показать весь комментарий
 
"будут проходить уроки" - по видимому, по изучению Корана, где написано, что настоящий мусульманин должен убить неверного, а не только совершить хадж в Мекку
 показать весь комментарий
 
 
будет как в маскве--полгорода перекрывать будут коленопреклоненные бородачи! капец Киеву через время! православные походеньки с хоругвями покажутся милыми мультяшками!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымский муфтият открыл представительство в Киеве, в котором будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы, - Рустемов
 
 
 
 
 
 вверх