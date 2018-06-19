 Крымский муфтият открыл представительство в Киеве, в котором будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы, - Рустемов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Главный офис будет в Соборной мечети. Пока открылись только представительства в Киеве и Львове", - отметил Рустемов.

Он добавил, что в представительстве ДУМ АРК будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы. Муфтий добавил, что работа по созданию соборной мечети сейчас находится на этапе обсуждения технического задания.

Официальное открытие представительства ДУМ АРК в Киеве состоялось по окончании поста месяца Рамадан, оно расположено в одном здании с новым офисом Ассоциации мусульман Украины в Киеве.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

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В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов.

В октябре 2017 года департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировал Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.