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 Политика Украины
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 Закон о ВАС - существенный шаг вперед в борьбе власти против коррупции, ВР должна неотложно принять поправки, - Лагард

Новый закон прокладывает путь к независимому и сильному Антикоррупционному суду, который совместно с существующими институтами присоединится к "обеспечению ответственности и справедливости", которых требуют украинцы.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда по Украине Кристин Лагард по итогам разговора с Петром Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень обнадежена принятием украинским парламентом закона о Высшем антикоррупционном суде, который является существенным шагом вперед в борьбе власти против коррупции", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен на комитете и внесен на рассмотрение депутатов 21 июня, - Ирина Геращенко

Отмечается также, что стороны согласились в необходимости неотложном принятии парламентом вспомогательного закона, представленного президентом, для фактического начала работы суда.

"Не менее важны изменения для восстановления поддержанных в первом чтении требований относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, в частности тех, что представляют собой все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции", - подчеркивается в заявлении.

Также читайте: Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Напомним, 14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. 

В НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев отметил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072379
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Ага СЧАС ,они такие поправки примут,шо мало не покажется ....
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Запад - не дауны.
Их болт намного упрямей хитрых жоп воров у власти.
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Мир сошёлся прям на этом антикоррупционой суде, как-то не вериться что будет реальные результаты. Переедут с одного места в другое своих ручных судей и будут далее прикрывать дела друзей-товарищей
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Какие могут быть результаты ,когда борьбой с коррупцией занимаются сами коррупционеры ,это как если бы браконьеры боролись с браконьерством а педофилы с педофилией а это полный АБСУРД и совершенный НОНСЕНС ...
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Так Запад потому и настаивал о праве вето для комиссии международных экспертов в законе о ВАС, чтобы не смогли провести в него своих ручных коррумпированных судей. А Пэтя потому этому праву вето и сопротивлялся так, что хочет карманный АС.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?


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Правильно написал в блогах Лановой:
МВФ власти даёт кредиты, а на украинцев вешает долги...
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если бы меньше думали как прикрывать своих друзей-товарищей, то возможно уровень коррупции в стране хоть немного но уменшился. А так то святое окружение Пети никто не может тронуть, то на аактивистов золотых вечно глаза закроют
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на дуру ця УДАВИХА не схожа ...але всеодно ДУРА
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
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Правильно делает Лагард, без этой поправки не давать ворам ни копейки, а то деньги берут одни, их же распиливают, а отдавать должны простые граждане, платя за это непомерные косвенные налоги... МВФ достало вранье воров им нужны гарантии, что за украденные деньги чиновники власть будут сидеть...
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Віриш в те, що МВФ піклується про простих громадян України?😂
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Не тільки вірю, а знаю те що купуючи хліб в АТБ, я плачу 20% його вартості ПДВ, з яких уряд віддає частину на оплату боргів МВФ, які вкрали попередники, а не використали на розвиток країни і за це нікого не посадили...
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І мені байдуже про що піклується МФВ, вони не мали права давати жодній і з наших влад гроші, вішаючи їх повернення на простих громадян...
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А кто такая эта Лагард шмагард?Пускай в стране языком ляпает .Украинцы без сопливых сами разберутся .А то уже каждое гавно жить поучать начинает .
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МВФ - коммерческая (не благотворительная!) организация, цель
которой - получение прибыли. Этим всё сказано...
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А кто и за какие собирается содержать этот суд. Разве лишние есть у страны есть, или просто содержание антикоррупционых структур стало нынче в моде, понятное дело что всех друзей надо пристроить, но с коррупцией увы но тоже бы пора уже броться, а не помогать всеми силами ей расти
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Чому на "цензорі" немає новини про те, що верховна зрада відхилила включення в порядок дениий розгляд закону про впровадження антикорупційного суду?
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МВФ - спонсор однотурово-оффшорной брехливой власти...
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привыкли на публику лишь работать, вечно все у них под давлением. Сами антикоррупционеры лишь усложняют борьбу с коррупцией, но явно не пытаються бороться с ней
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В ВР или в администрации президента уже после голосования внесли такую поправку в
закон о Антикоррупционном суде, что Закон стал никчемным и коррупционеров он судить не будет. И все усилия по его созданию оказались напрасными. Враг не дремлет. Люди! Будьте
бдительны!
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насправді, АКС - не панацея. якщо детективи набу і прокурори свою частину роботи не навчаться якісно виконувати, наприклад, будувати доказову базу, то суддя сам по собі нічого не вирішить
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Сегодня продажные твари под куполом отказались внести в повестку дня з/проект о создании ВАКС. 202/212/211 при необходимых 226. Парубий!А почему тольки три раза: паны и паночки, прошу голосовать? Бачу, шо не всi у залi, займить свои места...Так, так, бачу, шо не всi. Почему не семь раз, а парубий? Регламент нарушать-то такое, спикер, вам не привыкать, не больно.Что команда сверху? СЕГОДНЯ не больше трёх раз? Уроды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о ВАС - существенный шаг вперед в борьбе власти против коррупции, ВР должна неотложно принять поправки, - Лагард
 
 
 
 
 
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