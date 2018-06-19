 Закон о ВАС - существенный шаг вперед в борьбе власти против коррупции, ВР должна неотложно принять поправки, - Лагард

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда по Украине Кристин Лагард по итогам разговора с Петром Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень обнадежена принятием украинским парламентом закона о Высшем антикоррупционном суде, который является существенным шагом вперед в борьбе власти против коррупции", - говорится в документе.

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Отмечается также, что стороны согласились в необходимости неотложном принятии парламентом вспомогательного закона, представленного президентом, для фактического начала работы суда.

"Не менее важны изменения для восстановления поддержанных в первом чтении требований относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, в частности тех, что представляют собой все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции", - подчеркивается в заявлении.

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Напомним, 14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

В НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев отметил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.