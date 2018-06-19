EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1495  77
Все про:НАБУ (2315) аудит (229) Жебривский (632) Порошенко (14986)

 Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении Павла Жебривского в состав комиссии по внешнему контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №169/2018, опубликованный на сайте Администрации Президента.

Читайте: Я понял, что, видимо, нужно, чтобы пришел кто-то другой, - Жебривский об уходе с должности главы Донецкой ОГА

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства вечером во вторник.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Останусь в команде президента", - Жебривский рассказал о планах и своем преемнике

Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.

Источник: https://censor.net.ua/n3072377
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це як би Рузвельт призначив Алькапоне аудитором ФБР...
 показать весь комментарий
 
 
та зрозуміло було , що безробітним не залишиться ...
 показать весь комментарий
 
 
Как говорил Шарапов про Ручичичника-Ручникова ,"Особо ценный фрукт"..... Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 5717
 показать весь комментарий
 
 
А у него есть опять в этом деле? Или не обязательно?
 показать весь комментарий
 
Главное, что у него есть преданность. А опыт...... он когда то в молодости в мусарне отирался.
 показать весь комментарий
 
 
Пристроїв на посаду. Гроші лийтеся рікою на любих друзів!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юлия Владимировна ждёт ваши вопросы


Лидер пророссийской партии Родина Батькивщина приглашает принять участие в ее видеоконференции. Серьезно.
После мужского стриптиза на ее форуме, мне, конечно, слегка тревожно за возможный формат этого мероприятия. Но будем надеяться, только в этом случае, на силу Фейсбука. Он бдит мораль и устои.
На форуме она рассказала про тарифы, про зубожиння, про народные референдумы (я ж не шучу, реально хочет проводить народные референдумы), про парламентскую республику канцлерского типа (что бы она не имела в виду под этим), и привычно врала, обещая сразу после избрания изменить Конституцию. Ок… предположим.

Так вот, о грустном. На форуме она ничего не говорила про армию. Практически ничего не говорила про войну. Не называла агрессора агрессором. А фишка в том, что основная задача и зона ответственности Президента Украины - оборонная политика страны. КАК Вона занималась "оптимизацией" армии - можете глянуть в текст постановления КМУ за ее подписью.


Давайте зададим вопрос лидеру пророссийской партии Родина Батькивщина о ее планах по окончанию войны и по возвращению оккупированных территорий. Или о ее планах по строительству армии.
Она обещает дать ответы на 10 самых важных вопросов. КРАЙНЕ любопытно. Призываю, так сказать, помочь сформировать список вопросов. Репостами, лайками и комментами на ее страничке.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пара вопросов есть:
1. Каким и чем Вы, ЮВ, видите завершение агрессии паРаши?
2. Как скоро Вы обещаете уйти с рынка паРаши?
 показать весь комментарий
 
Urs, ты в штанах у себя проверь, тебе Юлька туда не насрала? Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 2598 Тема же про Жебривского, чудо ты убогое. Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 2598
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У тебя нет вопросов к ЮВТ? Может у тебя в штанах, по стрелке, готовые ответы?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ты знаешь все вопросы к ЮВТ и все её ответы?
Нострадамус, мать твою?
 показать весь комментарий
 
Ты лучше свою, целее будешь. Порошенко увів Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 3056 У меня вопросы к действующему клептократическому режиму в Украине. Будет Юлька у власти, будем посмотреть. Но одно то, что соевые делаются в штаны только от одной мысли о ней, вселяет некоторый оптимизм.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя нет вопросов к ЮВТ насчёт Медведчука и Маркова?
 показать весь комментарий
 
У меня вопросы насчёт Медведчука и Маркова к Сладчайшему? А у тебя их нет к нему по их поводу?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ты в видеоконференции с ЮВТ не будешь принимать участие, чтобы узнать правду про антикоррупционный суд?
Тогда зачем ты берёшь на себя функции ЮВТ, отвечая не по теме?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Заспамили, значит могут сами нафантазировать ответы на вопросы вместо ЮВТ...
 показать весь комментарий
 
Заспамили, потому что пост не имеет отношения к теме статьи, а значит является флудом не по теме.
Не говоря уже о том, что пост лживый и манипулятивный.
 показать весь комментарий
 
Она не приглашает на видеоконференцию?
Вопросы по антикоррупционному суду не стоит там задавать?
Может юлеботы без неё всё объяснят про антикоррупционный суд?
Кто-нибудь задаст ей вопрос - где она была и почему её не было слышно, когда игнорировали рекомендации ЕС 2013 года, чтобы декларировались и родственники на которых сбрасывается #нажитоенепосильным трудом?
Сказки не надо рассказывать про "не по теме", спамится по нику, мои посты с цитированием Цензора, безо всякого комментирования цитаты, заспамливались, т.к. Лахту не устраивает целостное восприятие мира.
 показать весь комментарий
 
Тема про Жебривского, а не про Вону. А значит посты про обсирание Воны - являются флудом.
И называть БЮТ - пророссийской партией - это очевидная ложь и манипуляция.
 показать весь комментарий
 
Тю, а казали що це Гриценко розпродував військове майно.
 показать весь комментарий
 
кристально честный будет оценивать работу НАБУ. Хотя, жебривського можно тут и пожалеть - это типа ссылки - на контрабасе он больше имел.
 показать весь комментарий
 
 
позор Украины в исполнении булавоносного продолжается...набу можно разогнать ибо никто в мире в эту шарагу не верил а теперь и подавно..
 показать весь комментарий
 
 
Пипец！еще более денежное место пригрел, но борьба с коррупцией у гаранта на приоритете.
Дурдом！
 показать весь комментарий
 
 
иностранного спеца с неграничиными полномочиями. Например румынку, которая пересажала сотнями взяточников. А ты кого？
 показать весь комментарий
 
 
Витя, там вопрос был от меня. Или вите нужно выйти？
 показать весь комментарий
 
та да, пэтя еще тот гнидник. Развел такое, что не всякий возмется разгрести.
 показать весь комментарий
 
 
вот это поворот...
Многие предполагали, что его сняли с главы дон.гос.администрации за контрабанду и криминал...
А оно вот как .....
 показать весь комментарий
 
 
Петя своих за такие пустяки не снимает.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией. И он в этом весьма преуспел, пользуясь равнодушием народа.
 показать весь комментарий
 
 
Этот нааудитит, Америка с прокурором Мюллером нервно курит в стронке.
Ну все, держись, коррупция! Хана тебе будет с таким аудитором!
 показать весь комментарий
 
 
Оооо,такой коррумпированной гниде,как жебривский там самое место .... Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 5893
 показать весь комментарий
 
 
У Рошенка все многостаночники! Любую работу дай ,справятся !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Депутат іван крулько з бют переконав мітингувальників пропустити його на роботу на своєму новенькому БМВ
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Жена у него, наверно, тоже талантливый бизнесмен...
 показать весь комментарий
 
Это как у генплокулола, ну та которая тоже депутат?
 показать весь комментарий
 
Это как у Ивана Крулько из БЮТ новенький БМВ...
 показать весь комментарий
 
А у бабы яги третьего тысячелетия из БПП какой мерседес?
 показать весь комментарий
 
Ты только ЮВТ индульгенции выдал или Медведчуку с Марковым, может и всем рыгам вошедшим в Батькивщину?
 показать весь комментарий
 
Іван Крулько має сидіти в одній камері із Петром Лучєзарним.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А насчёт депутатов БЮТ нечего сказать?
 показать весь комментарий
 
Кто сидел из бывших рыгов, которые сейчас в Батькивщине?
 показать весь комментарий
 
Бывшие рыги вообще-то распределились между фракциями Оппоблока, БПП, Воля Народа.
Ты же обращаешь внимание только на БЮТ, где бывших рыгов есть и есть, то пару человек.
 показать весь комментарий
 
Т.е. молитва - "Бывших рыгов не бывает" - для дебилов или она годится только чтобы накласть кучу на БПП?
 показать весь комментарий
 
Замусоленные карты в колоде , тосуют туда сюда, пока не заменят всю колоду, толку не будет. Вот просто нет другого человека, кто может вместо жебривського работать, только тот кто был главой Донецкой администрации.
 показать весь комментарий
 
 
Ахахахахаха........................ Кореш Ахметова - Жебрівський буде НАБУ аудит проводити ! Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 9009
 показать весь комментарий
 
 
Петро Олексійовичу, Ви не заї6ались красти і брехати?
 показать весь комментарий
 
 
Это его работа, он за это деньги получает! Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 8843
 показать весь комментарий
 
, председатель антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Украины (январь - июнь 2015).

Уже там коррупцию поборол?
 показать весь комментарий
 
 
поРошенко подписал указ об ОПРЕДЕЛЕНИИ пж в состав комиссии по ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ по проведению НЕЗАВИСИМОЙ оценки [...]. Ну сегодня же не 1-е апреля и не 14 июля, пан не гарант. Разве же так можно? Смешить на ночь глядя.
 показать весь комментарий
 
 
Это вторая часть марлезонского балета после статьи в Washington Post о его успехах в борьбе с коррупцией.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я би пройшов мимо цієї смішної новини з курятника, але згадав, що аналогічні "трибунали Порошенку" вже виносились:

- На мітингах Саакашвілі
- Рухом Визволення Соболєва-Семенченка

- Зрадофілами в соцмережах

Отак от боротьба з Порошенком змушує присісти на пляшку
Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ - Цензор.НЕТ 9172
 показать весь комментарий
 
 
+ карамелька ...старайся ...на вихідні цілу шекеладку надрочиш
 показать весь комментарий
 
Что характерно - от этого фрукта 3 поста,
2 - абсолютно не по теме и против БЮТ, 3 - обсирающий новость и пытающий оправдать Порошенко за подобное назначение.
Минстець палится по-полной в общем.
 показать весь комментарий
 
Свин ПеПо ? Этот ввернет. Против часовой, "аж сльозы навертатимуться".
 показать весь комментарий
 
Не, или валить купол и стрелять всех ап, км и прочих ьварей, или валить из страны
 показать весь комментарий
 
на Донбасі засрався ...пішов набу рулювати ...ценнийкадр
 показать весь комментарий
 
Игровые заведения работают под вывеской "Грайте тут", по всему Краматорску и так далее.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх