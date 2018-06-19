 Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №169/2018, опубликованный на сайте Администрации Президента.

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"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства вечером во вторник.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.

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Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.