 Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №169/2018, опубликованный на сайте Администрации Президента.
"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства вечером во вторник.
Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.
Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.
13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.
Лидер пророссийской партии
РодинаБатькивщина приглашает принять участие в ее видеоконференции. Серьезно.
После мужского стриптиза на ее форуме, мне, конечно, слегка тревожно за возможный формат этого мероприятия. Но будем надеяться, только в этом случае, на силу Фейсбука. Он бдит мораль и устои.
На форуме она рассказала про тарифы, про зубожиння, про народные референдумы (я ж не шучу, реально хочет проводить народные референдумы), про парламентскую республику канцлерского типа (что бы она не имела в виду под этим), и привычно врала, обещая сразу после избрания изменить Конституцию. Ок… предположим.
Так вот, о грустном. На форуме она ничего не говорила про армию. Практически ничего не говорила про войну. Не называла агрессора агрессором. А фишка в том, что основная задача и зона ответственности Президента Украины - оборонная политика страны. КАК Вона занималась "оптимизацией" армии - можете глянуть в текст постановления КМУ за ее подписью.
Давайте зададим вопрос лидеру пророссийской партии
РодинаБатькивщина о ее планах по окончанию войны и по возвращению оккупированных территорий. Или о ее планах по строительству армии.
Она обещает дать ответы на 10 самых важных вопросов. КРАЙНЕ любопытно. Призываю, так сказать, помочь сформировать список вопросов. Репостами, лайками и комментами на ее страничке.
1. Каким и чем Вы, ЮВ, видите завершение агрессии паРаши?
2. Как скоро Вы обещаете уйти с рынка паРаши?
Нострадамус, мать твою?
Тогда зачем ты берёшь на себя функции ЮВТ, отвечая не по теме?
Не говоря уже о том, что пост лживый и манипулятивный.
Вопросы по антикоррупционному суду не стоит там задавать?
Может юлеботы без неё всё объяснят про антикоррупционный суд?
Кто-нибудь задаст ей вопрос - где она была и почему её не было слышно, когда игнорировали рекомендации ЕС 2013 года, чтобы декларировались и родственники на которых сбрасывается #нажитоенепосильным трудом?
Сказки не надо рассказывать про "не по теме", спамится по нику, мои посты с цитированием Цензора, безо всякого комментирования цитаты, заспамливались, т.к. Лахту не устраивает целостное восприятие мира.
И называть БЮТ - пророссийской партией - это очевидная ложь и манипуляция.
Дурдом！
Многие предполагали, что его сняли с главы дон.гос.администрации за контрабанду и криминал...
А оно вот как .....
Ну все, держись, коррупция! Хана тебе будет с таким аудитором!
Ты же обращаешь внимание только на БЮТ, где бывших рыгов есть и есть, то пару человек.
Уже там коррупцию поборол?
- На мітингах Саакашвілі
- Рухом Визволення Соболєва-Семенченка
- Зрадофілами в соцмережах
Отак от боротьба з Порошенком змушує присісти на пляшку
2 - абсолютно не по теме и против БЮТ, 3 - обсирающий новость и пытающий оправдать Порошенко за подобное назначение.
Минстець палится по-полной в общем.