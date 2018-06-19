 Меркель и Макрон предлагают создать Совбез ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам нужны европейские дебаты о новых форматах, например, о Совете Безопасности ЕС, и о возможностях более тесного взаимодействия в принятии решений в рамках ЕС и на внешних форумах", - говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которое они приняли во вторник в германской правительственной резиденции Мезеберг.
Кроме того, можно подумать о том, как лучше использовать согласованные решения большинства в общей внешней политике и политике безопасности, отмечается в документе.
Капкан для Вована?
Австрию туда нужно в первых рядах взять - туда обычно все беглое говно стекается на первое время перекантоваться.
Всё, теперь паханы на сходе решат чему быть, и мелкота будет должна взять под козырёк.