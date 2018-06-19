EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  812  16
Все про:безопасность (640) Меркель (1524) Евросоюз (11936) Макрон (193)

 Меркель и Макрон предлагают создать Совбез ЕС

Германия и Франция предлагают руководству Евросоюза подумать о новых форматах поиска решений в сфере безопасности в рамках ЕС, в частности, оценить идею создания европейского Совета Безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Еврокомиссия предложила предусмотреть в новом долгосрочном бюджете ЕС 13 млрд евро на безопасность и оборону, - Могерини

"Нам нужны европейские дебаты о новых форматах, например, о Совете Безопасности ЕС, и о возможностях более тесного взаимодействия в принятии решений в рамках ЕС и на внешних форумах", - говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которое они приняли во вторник в германской правительственной резиденции Мезеберг.

Кроме того, можно подумать о том, как лучше использовать согласованные решения большинства в общей внешней политике и политике безопасности, отмечается в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3072375
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І миротворчу місію .ООН не справляється з своїми обов'язками,так що ЄС повинно взяти на себе мирне урегулювання воєнних конфліктів в Європі миротворчими місіями.
 показать весь комментарий
 
Против США обосрутся, только в этот раз Штаты помогать им не будут.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель и Макрон предлагают создать Совбез ЕС

Капкан для Вована?


 показать весь комментарий
 
Кто его знает, может намекают на почти бесполезность, в случае вовлечённости в проблему одного из постоянных членов, Совбеза ООН...
 показать весь комментарий
 
Плешивого карлика возьмите, он порядки наведёт, вы же так его все боитесь.
 показать весь комментарий
 
 
Россия будет там постоянным членом с Правом Вето!
 показать весь комментарий
 
Нафига? Для усиления озабоченности обеспокоенностью?
 показать весь комментарий
 
Во во. Больше совбезов, форумов всяких и разных, а то ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и пр. не успевают озабоченности выражать. Обьем работы гигантский. Ну и денег под это дело запилить.
 показать весь комментарий
 
 
Подхуйловики решили создать новую структуру для рашки?
 показать весь комментарий
 
 
охренительная идея.

Австрию туда нужно в первых рядах взять - туда обычно все беглое говно стекается на первое время перекантоваться.
 показать весь комментарий
 
Большие дяди решили узаконить своё желание рулить всякими европейскими мелочёвками. А то ишь, понимаешь, развыступались всякие там польши и венгрии...
Всё, теперь паханы на сходе решат чему быть, и мелкота будет должна взять под козырёк.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Макрон предлагают создать Совбез ЕС
 
 
 
 
 
 вверх