 Меркель и Макрон предлагают создать Совбез ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Еврокомиссия предложила предусмотреть в новом долгосрочном бюджете ЕС 13 млрд евро на безопасность и оборону, - Могерини

"Нам нужны европейские дебаты о новых форматах, например, о Совете Безопасности ЕС, и о возможностях более тесного взаимодействия в принятии решений в рамках ЕС и на внешних форумах", - говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которое они приняли во вторник в германской правительственной резиденции Мезеберг.

Кроме того, можно подумать о том, как лучше использовать согласованные решения большинства в общей внешней политике и политике безопасности, отмечается в документе.