EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  3042  78
Все про:граница (3027) контрабанда (1485) Луценко (7035) пограничники (1084)

 Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил за возвращение в законодательство норы об уголовном преследовании за незаконное пересечене украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "19.06.2018 около 16.00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек совершили попытку группового нападения на пограничный наряд.

Когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.

Раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.
......... ........... ..............
Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы.

Сама эта норма, отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнетов", воюющих на стороне ЛНР/ДНР.
Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов.

Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить Государство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники открыли огонь по нарушителям границы на Буковине - один человек ранен , - Госпогранслужба

Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072374
 
   
VEhrdlVXMDVSMFF3V1dKUmRHUkRPVEJNY2xGMmFUaDJNRXhRVW1kT1EzY3dURE5SZFU1SFJ6Qk1Ramd3VEhKUmRuUkRPVEJaVEZKblRrTjNNRXhJVVhOT1F6a3dURlJSYzBoNlVYWTVReXN3VEZCU1owNURkekJNTTFGMVRrZElNRXd6VVhWT1F6WXdUR2M5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил за возвращение в законодательство норы .................Источник:https://censor.net.ua/n3072374......"........................... От саме "нір" в українському законодавстві вистачає............................. Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине - Цензор.НЕТ 8180
 показать весь комментарий
 
Оно должно на второй ходке зону топтать а не заявления делать ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
за возвращение в законодательство норы Источник: https://censor.net.ua/n3072374

Проект "Стена" и норы под "Стеной".
 показать весь комментарий
 
 
А до этого что можно было кому попало через границу?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Источник: https://censor.net.ua/n3072374
А Украина воюет с Румынией?
 показать весь комментарий
 
 
У них война на всех фронтах. Контрабас называется. Кто-то с кем-то что-то не досогласовал. Перестрелка получилась. Государство слабо как никогда. И привел к этому Жити по-новому - БПП. За шо боролись, Юра, на то и напоролись. Как ты кэш будешь вывозить через туже границу? Грузовиками как папередники?
 показать весь комментарий
 
 
Нет у него другая привилегия- диппочтой- самолётами
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У папередников было куда вывозить. Этим вывозить некуда! Их они первые сдадут!!! Что румыны, что немцы, что американцы!
 показать весь комментарий
 
А московия воюет со всеми ее соседями?
 показать весь комментарий
 
Не воюет! А что у Московии? Ести проблемы с нарушением Границ?
 показать весь комментарий
 
на московии незаконное пересечение границы - уголовно наказуемое преступление. В связи с этим твой вскукарек о принятии Украиной подобной нормы звучит по-дебильному,русский.
 показать весь комментарий
 
Максимка! Вы вообще тексты умеете читать? Вникать в смысл прочитанного? Перечитайте еще! Но я не гордый могу и объяснить если Вам самому сложно! Читайте по БУКВАМ! Луценко сказал что идет война, и воюющему государству надо ввести ответственность за незаконное пересечение Границы! А вопрос это поднялся почему-то после перестрелки на Границе с Румынией! При чем тут война? А Максимка?
 показать весь комментарий
 
Вопрос должен был поднят 4 года назад. Страна,находящаяся в состоянии войны,не может иметь "прозрачных" границ. Так тебе понятно,русский? Или тебе картинку нарисовать?
 показать весь комментарий
 
Тогда зайдите в "Архив" и откомментируйте тему за 2014-й год! Напишите что Луценко - идиот! Должен принять меры к закрытию границ, а то в 2018-м на румынской будет перестрелка!
 показать весь комментарий
 
Я бы тебе посоветовал не совать свое русское рыло туда, куда не просят,русский.
 показать весь комментарий
 
Максимка! Если бы в твоих советах было бы хоть чуть-чуть конструктива или пользы я бы может и прислушался. А так бредни одни закомплексованного, обиженного существа без Родины и Принципов! Отдыхай, Максимка! Ты мне не интересен! Тем более у меня сегодня Праздник! Сборная России обыграла Египет и вышла в 1/8 финала ЧМ по Футболу!!! Поздравлений не жду! А скрежет зубов из Пенсильвании на московии не слышен!!!
 показать весь комментарий
 
Снова русский захрюкал за "родину", "принципы" и скрэпы.....все твои принципы и гордость за родину,русский,умещаются в одно слово - хуйло. Как тебе скажет фюрер - так ты и будешь кукарекать,холоп.
 показать весь комментарий
 
сборная параши обіграла Єгипет, бугага
 показать весь комментарий
 
є, український кордон постійно порушує.
 показать весь комментарий
 
Так это- очевидно, но, в данной заяве- я не вижу никакого несоответствия сложившимся реалиям.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Косатій приготуватись за нелегальний перехід кордону з карлсоном .Качанівка чекає-поверніть нам йулу.
 показать весь комментарий
 
 
и шо, даже ихтамнетов посадит？
Ну и харю нажрало это недоразумение, куда только рева смотрит, жрет же много обладатель жинкы тысячелетия
 показать весь комментарий
 
 
Боятся возвращения Саакашвили Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине - Цензор.НЕТ 7049 Хотя с такой властью как у нас, скорее вернётся Янукович, причём обратно в Межигорье.
 показать весь комментарий
 
 
Михуил уже все... Никому не интересен сбитый и забытый летчик.
 показать весь комментарий
 
 
А генпрокурор Луценко лично поедет арестовывать всех в Крым и на Донбасс и заводить уголовные дела на крысчан, сепаров и ихтамнет, которые незаконно пересекают общепризнанную границу Украины???
Или это только чтоб бла-бла-бла? Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине - Цензор.НЕТ 496
 показать весь комментарий
 
 
ага, а потом расстрелы за операции с валютой, срок за слушанье вражеских голосов, а потом и до "троек" дело дойдет. Тот, кто тут уже одобрямсы кукарекает соображает, о чем речь?!
 показать весь комментарий
 
 
Я соображаю. В США незаконное пересечение границы - уголовно наказуемое преступление.
 показать весь комментарий
 
 
вот когда в Украине исполнение законов представителями власти и силовых структур будет как в США, тогда и поговорим
 показать весь комментарий
 
Маеш рацию...однако и шляться через границы кому как захочется - неприемлемо,особенно учитывая войну.
 показать весь комментарий
 
Особливо з лівими пачпортами на всю гопкомпашку і з більше ніж півляма доларів готівкою.
 показать весь комментарий
 
Отдохнул в Италии, теперь можно и потрепаться.
 показать весь комментарий
 
 
Мальмо - мультиетнічне місто з 177 національностями - вчора стало свідком холоднокровної ліквідації трьох відомих гангстерів "іншого етнічного походження", які були провідними особами організованої злочинності в місті.
Кіллер діяв вкрай професійно: шість чоловік були розстріляні приблизно за 200 метрів від головної поліцейської дільниці у місті. Троє загинули, троє вижили, але один з них в дуже критичному стані.
 показать весь комментарий
 
Чотири роки війни,а долб*ойб Луцик підкинув супер ідею.Закон такий не приймуть,тому,що ці підер*и самі будуть через цей кордон дерти))
 показать весь комментарий
 
 
Дивися що тобі не прийшлося дерти через кордон по пластунські. Застосовувати зброю потрібно було по порушниках кордону потрібно біло ще підчас прориву кордону Саакашвілі і Ко.
 показать весь комментарий
 
Порошенко на Новый Год незаконно полетел на Мальдивы, значит пересек границу. Что ему будет светить по новому закону.
 показать весь комментарий
 
 
хотелось бы ПЖ ,но не долгое - как у Геринга. Генпрокурор Луценко виступив за введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону після стрілянини на кордоні на Буковині - Цензор.НЕТ 3808
 показать весь комментарий
 
Можно и солью но каждый день два раза минимум.
 показать весь комментарий
 
а про це воно не подумало, завтра почне спростовувати
 показать весь комментарий
 
 
Mustafa Nayyem‏ @mefimus

Добрий вечір, країно. Ви не вірили, а воно сталось. Петро Порошенко призначив до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ колишнього голову Донецької ЦВА Павла Жебрівського.
 показать весь комментарий
 
 
Все не так: не такие законы, не такие люди, не такой менталитет - все не так.
Обеспечить работу действующих законов - это никому не надо, т.к. жить в правовом государстве, коррупционерам и ворам в законе не нужно.
Значит, надо штамповать ненужные законы и создавать видимость работы.
 показать весь комментарий
 
 
И главное, что не боятся ездить отдыхать. А нам втирают за списки кремля.
 показать весь комментарий
 
Югик, канчай бухать!, шо Ивропа скаже-то и будешь робыть!)))
 показать весь комментарий
 
 
Після попереджувального пострілу в повітря потрібно було стріляти на враження не одиночним, а чергами. І робити це мали всі прикордоники проти яких невідомі застосували силу.
 показать весь комментарий
 
пойди себе мозги купи. С каких херов на административное нарушение они должны были очередями пуляться?
 показать весь комментарий
 
Напад на прикордоний наряд, це адміністративне порушення? Почитай Статут вартової служби. Там все чітко прописано.
 показать весь комментарий
 
пока это слова алкаша. я сомневаюсь, что кто то действительно прям напал на наряд, несущий дежурство по охране гос границы. Скорее, гонялись за неконтролируемыми контрабандистами и кое кто получил в табло.
 показать весь комментарий
 
чому б йому не виступити за повернення смертної кари за корупцію? або за хронічний алкоголізм )))
 показать весь комментарий
 
 
Модератор, ну зачем ты треш коменты? Тебе нравится алкаш прокурор или он с тобой "капустой" делится? Шо тебе не нравится?
Мождет тогда нельзя упоминать и то, что он в аеропорту Франкфурата-на-Майне глушил водяру со "ствола"?
Надо тебя, негодяя, на фронт мобилизовать....
 показать весь комментарий
 
20 человек напало, один человек ранен в ногу ! Бій закінчився перемогою !
 показать весь комментарий
 
так непонятно шо нападавшие хотели? кордон перейти или оружие у погранцов забрать? в любом случае надо было открывать огонь на поражение..... задрали всякие сепары и контрабасы....
 показать весь комментарий
 
тож вашого херанта мальдівського посодють за незаконний перетин кордону під вигаданим прізвищем! Генпрокурор Луценко виступив за введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону після стрілянини на кордоні на Буковині - Цензор.НЕТ 3674
 показать весь комментарий
 
я напевно тебе розчарую, але Держприкордонслужба тоді не зафіксувала виїзд херанта під прізвищем "Порошенко"
 показать весь комментарий
 
Ну вот такой пост ты вытер:

"Вставьте этому дЫбилу две бутылки: одну в рот а другую в противоплождное отверстие туловища. Похоже у него первые симптомы "белой горячки".

_______________

Ну, что тут такого, что заставило тебя "тереть" пост? Ну разве нормальный человек будет требовать введения "уголовки" за незаконное пересечение границы? Украина будет первой в Европе такой себе "Нью-КНДР".
И еще... Ну для кого секрет, что Юра алкоголик, неврастеник и вообще психически неуравновешенный субъект (вспомни его "ножные" дуэли с мером Киева Черновецким)?
 показать весь комментарий
 
Югик - борцун редкостный!
а тем временем:

Служба безпеки України почала розслідування за фактом затримання активістами націоналістичних організацій громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці терористів "ДНР"

"Головним слідчим Управлінням СБ України в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викраденні людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)"
 показать весь комментарий
 
Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине

Я немножко не понимать, а ранее такой ответственности не было? Вобщем можно не бояться пересекать, и тебе ничего не будет, если спомают, пока ВР не приймет воответствующий закон?
 показать весь комментарий
 
Сама эта норма, отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнетов", воюющих на стороне ЛНР/ДНР.

Украина -- страна для украинофобов!

Источник: https://censor.net.ua/n3072374
 показать весь комментарий
 
весь происходящий в Украине беспредел происходит потому, что пещерное правосудие с благословления (прости Господи) элиты слишком высоко подняло планку неуважения к законам..
начинать, Йугик, надо с верхов, тогда и жлобьё на местах (бурштин, сигареты, лес, браконьерство, песок...) не будет борзеть как в данном позорном случае
 показать весь комментарий
 
Надо рассматривать каждый случай отдельно. Если крупные контрабандисты -одно. Есть просто нелегалы или мелочь всякая. Их тоже в тюрьму?!
 показать весь комментарий
 
Зрадаёпчики жалко выглядят со своими коментами. Так денег не заплатят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоГенпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине
 
 
 
 
 
 вверх