 Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "19.06.2018 около 16.00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек совершили попытку группового нападения на пограничный наряд.

Когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.

Раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.

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Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы.

Сама эта норма, отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнетов", воюющих на стороне ЛНР/ДНР.

Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов.

Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить Государство".

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