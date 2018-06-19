 Генпрокурор Луценко выступил за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, после стрельбы на границе на Буковине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "19.06.2018 около 16.00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек совершили попытку группового нападения на пограничный наряд.
Когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.
Раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.
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Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы.
Сама эта норма, отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнетов", воюющих на стороне ЛНР/ДНР.
Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов.
Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить Государство".
С таким счастьем... и на свободе
Проект "Стена" и норы под "Стеной".
я дам Вам Парабеллум
А Украина воюет с Румынией?
Ну и харю нажрало это недоразумение, куда только рева смотрит, жрет же много обладатель жинкы тысячелетия
Или это только чтоб бла-бла-бла?
Кіллер діяв вкрай професійно: шість чоловік були розстріляні приблизно за 200 метрів від головної поліцейської дільниці у місті. Троє загинули, троє вижили, але один з них в дуже критичному стані.
Добрий вечір, країно. Ви не вірили, а воно сталось. Петро Порошенко призначив до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ колишнього голову Донецької ЦВА Павла Жебрівського.
Обеспечить работу действующих законов - это никому не надо, т.к. жить в правовом государстве, коррупционерам и ворам в законе не нужно.
Значит, надо штамповать ненужные законы и создавать видимость работы.
Мождет тогда нельзя упоминать и то, что он в аеропорту Франкфурата-на-Майне глушил водяру со "ствола"?
Надо тебя, негодяя, на фронт мобилизовать....
"Вставьте этому дЫбилу две бутылки: одну в рот а другую в противоплождное отверстие туловища. Похоже у него первые симптомы "белой горячки".
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Ну, что тут такого, что заставило тебя "тереть" пост? Ну разве нормальный человек будет требовать введения "уголовки" за незаконное пересечение границы? Украина будет первой в Европе такой себе "Нью-КНДР".
И еще... Ну для кого секрет, что Юра алкоголик, неврастеник и вообще психически неуравновешенный субъект (вспомни его "ножные" дуэли с мером Киева Черновецким)?
а тем временем:
Служба безпеки України почала розслідування за фактом затримання активістами націоналістичних організацій громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці терористів "ДНР"
"Головним слідчим Управлінням СБ України в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення представниками С14 в центрі Києва 04.05.18 терористичного акту і викраденні людини (громадянина Бразилії, Рафаеля Лусваргі)"
Я немножко не понимать, а ранее такой ответственности не было? Вобщем можно не бояться пересекать, и тебе ничего не будет, если спомают, пока ВР не приймет воответствующий закон?
Украина -- страна для украинофобов!
Источник: https://censor.net.ua/n3072374
начинать, Йугик, надо с верхов, тогда и жлобьё на местах (бурштин, сигареты, лес, браконьерство, песок...) не будет борзеть как в данном позорном случае