 ДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт военно-гражданской администрации (ВГА) Авдеевки.

"20.06.2018 с 10:00 до 15:00 планируется временная остановка Донецкой фильтровальной станции в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города", - говорится в сообщении.

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Напомним, ДФС расположена между Ясиноватой и Авдеевкой. Станция обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей по обеим сторонам линии соприкосновения. ДФС неоднократно обстреливали, в связи с чем ее работа прекращалась.