EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  287  22
Материалы по теме:
Все про:ремонт (792) Донбасс (16439) Авдеевка (1515) вода (107) ДФС (31)

 ДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА

Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) 20 июня остановят на ремонт. Работы продлятся несколько часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт военно-гражданской администрации (ВГА) Авдеевки.

"20.06.2018 с 10:00 до 15:00 планируется временная остановка Донецкой фильтровальной станции в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласно договоренностям 2014 года ДФС должна находиться под контролем Украины, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Напомним, ДФС расположена между Ясиноватой и Авдеевкой. Станция обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей по обеим сторонам линии соприкосновения. ДФС неоднократно обстреливали, в связи с чем ее работа прекращалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3072372
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сепары обстреливают станцию, которая подает им воду. То не ремонтируйте, хрен с ними, пускай сдыхают от жажды.
 показать весь комментарий
 
 
Її необхідно було зразу закривати та будувати водогін а Авдіївку та Маріуполь. Нехай би донбасятина засралась та здохла за поребриком.
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов та олігархи були проти, бо засохнуть ставки меткобінатів, коксохімів, та інших заводів мафії на окупованих територіях!
 показать весь комментарий
 
если в систему подачи воды залить кофе, то давление у неё снова повысится )
 показать весь комментарий
 
 
а можно бояру с пургеном и снотворным на ту сторону. во будет веселуха ))
 показать весь комментарий
 
а где про столкновения под ВР
Цензор харе гнать пургу разную
ГДЕ НОВОСТИ?
 показать весь комментарий
 
 
Целый день писали.
19.06.18 11:45 Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
https://censor.net.ua/news/3072209/miting_pod_radoyi_slomannoe_ograjdenie_stychki_s_pravoohranitelyami_i_dogovorennosti_s_geraschenko_videofotoreportaj
 показать весь комментарий
 
 
все закончилось, деньги раздали, все уехали...
 показать весь комментарий
 
 
ДФС взагалі потрібно зупинити, бо її робота неможлива під обстрілами! Окупанти мають відійти на 20км від ДФС щоб вона знову запрацювала.
 показать весь комментарий
 
 
а заставить их бежать за урал религия запрещает? ДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА - Цензор.НЕТ 249
 показать весь комментарий
 
 
Через 11 місяців буде новий Президент та нові підходи до звільнення окупованих територій! Ворог буде знищений, сепаратисти арештовані!
 показать весь комментарий
 
 
Вже чули твої прогнози про долар по 50-60 і про хуйла теж.
 показать весь комментарий
 
Для того щоб когось примушувати потрібно мати політичну волю! А у бидло-бариг, алкоголиків та наркоманів, які вважають себе українською політичною елітою, немає політичної волі! Тому Президентом має стати людина яка має політичну волю і вміє примушувати інших виконувати свою волю! Гриценко!
 показать весь комментарий
 
 
Игорек! Благодаря тебе - тут на форуме уже 100% народа рыгать хочется от Гриценка! Пойми простую вещь - его каждые выборы достают из пыльного сундука для смеха и массовки.
 показать весь комментарий
 
Форумні дрочуни-дописувачі мене не дуже цікавлять.
 показать весь комментарий
 
13 июня 2018г. на заседании в Минске украинская сторона настаивала на передаче дфс под контроль Украины (по минским соглашениям). Боевики "днр" считают, что дфс-их. И постоянно обстреливают станцию. Боюсь представить, что будет с водой и хлором, если выполнят этот пункт МС. Боевики донецкую фильтровальную сравняют с землёй? Боевикам рашки пофиг население ясиноватой и донецка, Авдеевка-держись.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА
 
 
 
 
 
 вверх