 ДФС остановят для ремонта, возможно снижение давления подачи воды в дома Авдеевки, - ВГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт военно-гражданской администрации (ВГА) Авдеевки.
"20.06.2018 с 10:00 до 15:00 планируется временная остановка Донецкой фильтровальной станции в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города", - говорится в сообщении.
Напомним, ДФС расположена между Ясиноватой и Авдеевкой. Станция обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей по обеим сторонам линии соприкосновения. ДФС неоднократно обстреливали, в связи с чем ее работа прекращалась.
Цензор харе гнать пургу разную
ГДЕ НОВОСТИ?
19.06.18 11:45 Митинг под Радой: сломанное ограждение, стычки с правоохранителями и договоренности с Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
https://censor.net.ua/news/3072209/miting_pod_radoyi_slomannoe_ograjdenie_stychki_s_pravoohranitelyami_i_dogovorennosti_s_geraschenko_videofotoreportaj
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=rCHrIhGjWAs