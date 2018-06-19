 Минобразования установило фиксированный госзаказ для всех вузов Донбасса

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров во время регионального совещания по вступительной кампании 2018 года и изменений в условиях приема, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Я хочу обратить внимание, что в результате этих изменений ни существенная правовая норма не сужена. Это принципиально. И еще очень важно, что вообще не было изменений в сроках вступительной кампании: все, как было прописано в Условиях изначально - час к часу", - подчеркнул глава директората.

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Он привел в пример изменения в ЗУ "О высшем образовании". ВР поддержала их в конце прошлого года одновременно с принятием бюджета. Предусмотрено, что фиксированные объемы госзаказа устанавливаются для всех государственных вузов Луганской и Донецкой областей - независимо от сферы их управления. Ранее же такие объемы устанавливались только для тех высших учебных заведений, которые находятся в управлении Минобразования.

Расширение возможностей произошло, в частности, за счет того, что вузам разрешили не устанавливать творческий зачет - его ввели в этом году для ряда специальностей вместо творческого конкурса. Поэтому отныне творческий зачет - это возможность, а не обязанность учреждения высшего образования.

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Еще одна новация - зачисление поступающим в магистратуру результатов Единого вступительного экзамена по иностранному языку, проводимой по технологии ВНО для поступления на юридические и ряд гуманитарных специальностей, на любую другую специальность. Решение о таком зачислении будет принимать приемная комиссия.

Существенным изменением является начисление баллов за особые успехи призерам и победителям чемпионата Европы и чемпионата мира, победителям чемпионатов Украины по олимпийским видам спорта. "Бонус" будет действовать только в случае поступления на специальности "Среднее образование (Физическая культура)" и "Физическая культура и спорт". В этом случае к конкурсному баллу добавят 10 баллов. Подавать заявления таким абитуриентам нужно в бумажной форме, чтобы приемные комиссии могли проверить документы, подтверждающие их право на получение дополнительных баллов. Если у приемных комиссий будут возникать сомнения по этому поводу, то им необходимо обращаться за подтверждением к Минмолодежьспорту.

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Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовили информационный ролик для абитуриентов из оккупированных территорий с инструкциями, как поступить в украинские высшие учебные заведения. Кроме того, ряд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий.