EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  434  3
Материалы по теме:
Все про:вступительная кампания (127) Минобразования (954) Донбасс (16439) Шаров Олег (1)

 Минобразования установило фиксированный госзаказ для всех вузов Донбасса

В этом году МОН внес минимальное за последние годы количество изменений в Условия приема в вузы перед вступительной кампанией.

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров во время регионального совещания по вступительной кампании 2018 года и изменений в условиях приема, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Я хочу обратить внимание, что в результате этих изменений ни существенная правовая норма не сужена. Это принципиально. И еще очень важно, что вообще не было изменений в сроках вступительной кампании: все, как было прописано в Условиях изначально - час к часу", - подчеркнул глава директората.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующего года поступающих в медицинские и педагогические вузы, согласившихся на отработку в селе, смогут зачислять в первую очередь, - МОН

Он привел в пример изменения в ЗУ "О высшем образовании". ВР поддержала их в конце прошлого года одновременно с принятием бюджета. Предусмотрено, что фиксированные объемы госзаказа устанавливаются для всех государственных вузов Луганской и Донецкой областей - независимо от сферы их управления. Ранее же такие объемы устанавливались только для тех высших учебных заведений, которые находятся в управлении Минобразования.

Расширение возможностей произошло, в частности, за счет того, что вузам разрешили не устанавливать творческий зачет - его ввели в этом году для ряда специальностей вместо творческого конкурса. Поэтому отныне творческий зачет - это возможность, а не обязанность учреждения высшего образования.

Также читайте: Госзаказ на технические специальности вырос почти вдвое, - Гриневич

Еще одна новация - зачисление поступающим в магистратуру результатов Единого вступительного экзамена по иностранному языку, проводимой по технологии ВНО для поступления на юридические и ряд гуманитарных специальностей, на любую другую специальность. Решение о таком зачислении будет принимать приемная комиссия.

Существенным изменением является начисление баллов за особые успехи призерам и победителям чемпионата Европы и чемпионата мира, победителям чемпионатов Украины по олимпийским видам спорта. "Бонус" будет действовать только в случае поступления на специальности "Среднее образование (Физическая культура)" и "Физическая культура и спорт". В этом случае к конкурсному баллу добавят 10 баллов. Подавать заявления таким абитуриентам нужно в бумажной форме, чтобы приемные комиссии могли проверить документы, подтверждающие их право на получение дополнительных баллов. Если у приемных комиссий будут возникать сомнения по этому поводу, то им необходимо обращаться за подтверждением к Минмолодежьспорту.

Читайте также: Гриневич - выпускникам школ на оккупированных территориях: "Приезжайте учиться в Украину"

Напомним, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовили информационный ролик для абитуриентов из оккупированных территорий с инструкциями, как поступить в украинские высшие учебные заведения. Кроме того, ряд учебных заведений во время вступительной кампании предоставит бесплатное жилье абитуриентам с оккупированных территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3072371
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эти абитуриенты ездят на соревнования в Крым и в рф. А потом вы их бесплатно без конкурса берёте в ВУЗы, за какие заслуги? Кто они вообще такие, они молятся на оккупационные символы, не учат Украинский и становятся приспособленцами, как и их продажные родственники. Если так , то берите их в армию пусть защищают Украину как все призывники. Регионалы из ОБ все мозги проели что бы донецких все услышали, хотят опять свой лохторат возглавить.
 показать весь комментарий
 
А как же дети террористов, что кому то из них в этом году придется учится не за бюджетные ?
Очень опрометчивое решение, если хочешь, чтобы война была как можно дольше противнику мало поставлять продукты, бесплатно газ, свет, воду и платить пенсии, ему ещё нужны льготы на обучение и проживание его детей здесь.
 показать весь комментарий
 
 
все буде ok - Україна буде вирішувати кадрові проблєми "маладих республік" безкоштовним навчанням молодих сєпарів в українських вишах .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования установило фиксированный госзаказ для всех вузов Донбасса
 
 
 
 
 
 вверх