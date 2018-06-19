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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (631) отставка (2289)

 Я понял, что, видимо, нужно, чтобы пришел кто-то другой, - Жебривский об уходе с должности главы Донецкой ОГА

Павел Жебривский ушел с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации из-за усталости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Три года достаточно тяжелая ситуация, тяжелая работа. По этому поводу пришло время разбрасывать камни и пришло время собирать камни. Я так посмотрел, что после Януковича, Логвиненко я был третий по времени председателя ОГА, которым я был одновременно на этой должности из 12 (13) председателей ОГА. Поэтому я думаю, что на этом этапе я понял, что, видимо, нужно, чтобы кто-то другой пришел", - объяснил он.

Оценивать итоги собственной работы Жебривский отказался, заявив, что его оценили власти, президент и Кабинет министров, наградив орденом Ярослава Мудрого.

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"Мне многие министры, и не только мне, публично заявляли, что очень много Донецкой области дали дополнительного финансового ресурса. Докладываю, единственные дополнительные средства - это 3 млрд грн так называемых перемещенных средств. Но когда я ушел оттуда на счетах осталось 3 млрд и плюс 1,5 млрд текущих денег. То есть можно сказать, что власти Донетчины во главе со мной вложила деньги, которые сама Донетчина заработала". - уточнил он.

"Я считаю, что я честно работал на Украину", - резюмировал Жебривский.

Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

13 июня 2016 года президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности по его собственному желанию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072369
 
 
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нормально намиллиардился и вовремя ушел
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Ушёл в выборную компанию, там будут гонять миллиарды.
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Ги Я понял, что, видимо, нужно, чтобы пришел кто-то другой, - Жебривский об уходе с должности главы Донецкой ОГА - Цензор.НЕТ 8215
Зрозумів, що далі царювати стало небезпечно і пішов, поки не почалося слідство.
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Зрозумів, що далі царювати стало небезпечно і пішов, поки не почалося слідство.
А может надоело смотреть на этот бардак ...
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Он- одно из звеньев этого бардака. И вовсе не слабое звено.
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Ну, ладно. Он- уже история минувших дней. Кто- наследник? Таки мне интересно... пост не слабый. Щас чего-то мыслишка пришла: а вот эту Соломию Бобровскую, в первые замы к Михо- кто назначал? С чьей подачи она всплыла в Одессе? Спрашиваю потому, что она, совершенно неожиданно, плотно занялась конфликтом в кафе мариупольском, с пограничниками. Настолько плотно, что этот подполковник- уже в Киеве! И она его лично встретила... Как-то интересно дюже...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ понял, что, видимо, нужно, чтобы пришел кто-то другой, - Жебривский об уходе с должности главы Донецкой ОГА
 
 
 
 
 
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