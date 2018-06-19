 Порошенко и Гутерреш обсудили вопрос более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации на Донбассе

Петр Порошенко проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Донбассе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

"Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности, путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе. Отдельное внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России. Петр Порошенко выразил также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму", - сообщают в пресс-службе.

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Отметим, что 20 июня генсек ООН встретится с Владимиром Путиным и посетит матч Португалия - Марокко в рамках ЧМ-2018, который проходит в России.