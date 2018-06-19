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 Политика Украины
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 Порошенко и Гутерреш обсудили вопрос более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.

Петр Порошенко проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Донбассе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

"Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности, путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе. Отдельное внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России. Петр Порошенко выразил также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму", - сообщают в пресс-службе.

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Отметим, что 20 июня генсек ООН встретится с Владимиром Путиным и посетит матч Португалия - Марокко в рамках ЧМ-2018, который проходит в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3072368
 
 
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Потужно! Це прорив петіної політики безальтернативного миролюбства...
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Я думаю, что защита своей Родины это долг прежде всего Украины и украинцев. Но к сожалению во главе страны стоит еврей торгаш для которого Украина никогда не была и уже никогда не будет Родиной. И попытка решить проблемы Украины приведут к тому, что если перефразировать одного грузина Нет страны-нет проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гутерреш обсудили вопрос более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации на Донбассе
 
 
 
 
 
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