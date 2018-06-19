 Сенат США предлагает выделить Украине $200 млн в рамках оборонного бюджета на 2019 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Документ призывает изучить вопрос о постоянном размещении бригады Армии США в Польше и одобряет выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 200 миллионов долларов в связи с российской агрессией.
Чтобы приобрести силу закона, он должен быть согласован с аналогичным законопроектом, принятым ранее Палатой представителей. Затем компромиссный вариант должен быть вновь одобрен обеими палатами и подписан президентом Дональдом Трампом.
Одобренный Сенатом законопроект предусматривает выделение 639 миллиардов долларов на базовые оборонные расходы, включая закупку вооружений, кораблей и самолетов и выплаты военнослужащим. Еще 69 миллиардов долларов предназначены для финансирования текущих конфликтов.
Пакет помощи Украине объемом 200 миллионов долларов включает поставки оборонительного летального оружия, не конкретизируя его виды.
Законопроект также требует от министра обороны представить отчет о возможности и целесообразности размещения на постоянной основе бригадной боевой группы Армии США в Польше.
Включенная в документ поправка запрещает продажу Турции истребителей F-35, если только президент Трамп не подтвердит, что Турция не угрожает НАТО, закупая военную технику у России или задерживая американских граждан. Поводом для этой поправки послужило заключение в турецкую тюрьму американского пастора Эндрю Брансона и закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Законопроект также предусматривает выделение 300 миллионов долларов на обучение и оснащение проверенной сирийской оппозиции для противодействия "Исламскому государству", но прежде чем эти средства могут быть использованы, президент должен представить доклад о стратегии США в Сирии, как того требует Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 финансовый год.
Документ наделяет высшее военно-политическое руководство полномочиями поручить Кибернетическому командованию США принять "уместные и пропорциональные меры" в киберпространстве для срыва, защиты и сдерживания систематических кибератак со стороны России.
Сенаторы также высказали мнение, что США должны укреплять отношения с Индией как с основным оборонным партнером.
Головне, шоп шоколадне Хуйло не розікрало ці гроші.
В чому, признаюсь, є дуже великі сумніви...
сссс...ка...
- Вы про новые стандарты НАТО в украинской армии слышали?
- Шо-шо?
- Говорю, что ещё бюста Ленина и красного знамени не хватает.
Тепер військовий батюшка бухает як про це написав Я. Гашек ( Пригоди бравого солдата Швейка...
https://en.wikipedia.org/wiki/Davidka
Что ровно в три раза больше чем весь бюджет паРаши на 2018-й год....
Искандеры могут только обосраться...жиденьким....
на кацапии хотят упростить процедуру получения гражданства гражданами Украины.
Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины.
Об этом сообщил ТАСС замглавы МВД России Игорь Зубов.
"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил он.
"Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.
"В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем", - рассказал Зубов.
Напомним, Россия еще год будет жить под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма.
-Дали б больше,як щоб Петя гроши любил
Пока за растрату кредитов не станут сажать, как в Ю Корее - дело с места не сдвинется.