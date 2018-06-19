 Сенат США предлагает выделить Украине $200 млн в рамках оборонного бюджета на 2019 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Документ призывает изучить вопрос о постоянном размещении бригады Армии США в Польше и одобряет выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 200 миллионов долларов в связи с российской агрессией.

Чтобы приобрести силу закона, он должен быть согласован с аналогичным законопроектом, принятым ранее Палатой представителей. Затем компромиссный вариант должен быть вновь одобрен обеими палатами и подписан президентом Дональдом Трампом.

Одобренный Сенатом законопроект предусматривает выделение 639 миллиардов долларов на базовые оборонные расходы, включая закупку вооружений, кораблей и самолетов и выплаты военнослужащим. Еще 69 миллиардов долларов предназначены для финансирования текущих конфликтов.

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Пакет помощи Украине объемом 200 миллионов долларов включает поставки оборонительного летального оружия, не конкретизируя его виды.

Законопроект также требует от министра обороны представить отчет о возможности и целесообразности размещения на постоянной основе бригадной боевой группы Армии США в Польше.

Включенная в документ поправка запрещает продажу Турции истребителей F-35, если только президент Трамп не подтвердит, что Турция не угрожает НАТО, закупая военную технику у России или задерживая американских граждан. Поводом для этой поправки послужило заключение в турецкую тюрьму американского пастора Эндрю Брансона и закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Законопроект также предусматривает выделение 300 миллионов долларов на обучение и оснащение проверенной сирийской оппозиции для противодействия "Исламскому государству", но прежде чем эти средства могут быть использованы, президент должен представить доклад о стратегии США в Сирии, как того требует Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 финансовый год.

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Документ наделяет высшее военно-политическое руководство полномочиями поручить Кибернетическому командованию США принять "уместные и пропорциональные меры" в киберпространстве для срыва, защиты и сдерживания систематических кибератак со стороны России.

Сенаторы также высказали мнение, что США должны укреплять отношения с Индией как с основным оборонным партнером.