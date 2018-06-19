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 Сенат США предлагает выделить Украине $200 млн в рамках оборонного бюджета на 2019 году

Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд. Документ предусматривает, в том числе, выделение $200 миллионов помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте: Реальные расходы на оборонный сектор Украины в 2017 году по сравнению с 2016-м упали на 2% из-за инфляции, - SIPRI

Документ призывает изучить вопрос о постоянном размещении бригады Армии США в Польше и одобряет выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 200 миллионов долларов в связи с российской агрессией.

Чтобы приобрести силу закона, он должен быть согласован с аналогичным законопроектом, принятым ранее Палатой представителей. Затем компромиссный вариант должен быть вновь одобрен обеими палатами и подписан президентом Дональдом Трампом.

Одобренный Сенатом законопроект предусматривает выделение 639 миллиардов долларов на базовые оборонные расходы, включая закупку вооружений, кораблей и самолетов и выплаты военнослужащим. Еще 69 миллиардов долларов предназначены для финансирования текущих конфликтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США предложили на 70 млн долл. увеличить размер помощи Украине в бюджете 2019 года

Пакет помощи Украине объемом 200 миллионов долларов включает поставки оборонительного летального оружия, не конкретизируя его виды.

Законопроект также требует от министра обороны представить отчет о возможности и целесообразности размещения на постоянной основе бригадной боевой группы Армии США в Польше.

Включенная в документ поправка запрещает продажу Турции истребителей F-35, если только президент Трамп не подтвердит, что Турция не угрожает НАТО, закупая военную технику у России или задерживая американских граждан. Поводом для этой поправки послужило заключение в турецкую тюрьму американского пастора Эндрю Брансона и закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Законопроект также предусматривает выделение 300 миллионов долларов на обучение и оснащение проверенной сирийской оппозиции для противодействия "Исламскому государству", но прежде чем эти средства могут быть использованы, президент должен представить доклад о стратегии США в Сирии, как того требует Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 финансовый год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2014 года США предоставили Украине на безопасность 1 млрд долларов, - Йованович

Документ наделяет высшее военно-политическое руководство полномочиями поручить Кибернетическому командованию США принять "уместные и пропорциональные меры" в киберпространстве для срыва, защиты и сдерживания систематических кибератак со стороны России.

Сенаторы также высказали мнение, что США должны укреплять отношения с Индией как с основным оборонным партнером.

Источник: https://censor.net.ua/n3072367
 
   
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Конечно пусть выделяет. Кто-то против?
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Якби не крали тут - давали б більше.. Я так розумію..
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Як би не крали тут - то и кредитов наверно не нужно было бы
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Ну на сотню-другую мушкетов кремневых и пару колчанов стрел должно хватить ... Сенат США предлагает выделить Украине $200 млн в рамках оборонного бюджета на 2019 году - Цензор.НЕТ 4864
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Радоваться нечему, с каждым годом дают все меньше и меньше.
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Це, в принципі, добре.
Головне, шоп шоколадне Хуйло не розікрало ці гроші.
В чому, признаюсь, є дуже великі сумніви...
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Только не деньгами. Рас3,14здят. Лучше вооружением. Хоть какойто шанс, что єто попадет в армию.
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А деньгами никто и не дает вообще-то.
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Маловиділяють.....Розенблять ось уже поклав руку на деребані армії .........бурштину йому мало було......
сссс...ка...
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Москалі зараз налетять і будуть воланити про зраду 😂
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Сенат США предлагает выделить Украине $200 млн в рамках оборонного бюджета на 2019 году - Цензор.НЕТ 6681

- Вы про новые стандарты НАТО в украинской армии слышали?
- Шо-шо?
- Говорю, что ещё бюста Ленина и красного знамени не хватает.
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Коли я служив строкову - це називалось "лєнінская комната"..
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Во-во! На точке использовали для игры в карты и питья чифирчика. Да простит дедушка Ленин. Сенат США пропонує виділити Україні $200 млн в рамках оборонного бюджету на 2019 році - Цензор.НЕТ 4921
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Тоді - фото писків лєніна, політбюро та командувачів родів військ.. Тепер фото петі, полторака та муженко (хто внизу - не розібрав)... В чому різниця між вихованням особового складу СА (84-86, травень) та теперішніми ЗСУ в стані війни з кацапнею?
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Вибачаюсь - тоді не було капеланів.. Зараз вони є, може й легше бійцям від цього?
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В чому різниця між вихованням особового складу СА (84-86, травень) та теперішніми ЗСУ в стані війни з кацапнею?
Тепер військовий батюшка бухает як про це написав Я. Гашек ( Пригоди бравого солдата Швейка...
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Неудачный пример. В ВС США подобное тоже есть.
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Только не деньгами. Рас3,14здят. Лучше вооружением. Хоть какойто шанс, что єто попадет в армию.
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Тільки не грошима - краще зброєю або військовим спорядженням.. Щира подяка Сполученим Штатам..
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Во время "шестидневной войны" Израилю вообще никто оружия не поставлял. Эмбарго было. А Израиль взял и за шесть дней ТРИ АРМИИ РАЗГРОМИЛ!!! ЕГИПЕТСКУЮ,СИРИЙСКУЮ и ИОРДАНСКУЮ!.
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Официально было эмбарго. И оружие массово завозилось контрабандой.
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Либо майстрячилось на месте, как,например, "Давидка" - самопальный 76,2 мм миномет, автор - Украинский еврей Давид Лейбович.

https://en.wikipedia.org/wiki/Davidka
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Израильская армия заслуживает уважения. Но, извини, атакующих папуасов победить несложно. Их невозможно победить на их земле, когда в тебя будут стрелять из любой норы, ущелья или хаты. Когда тебе в спину будут стрелять дети из автоматов.
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лучше дайте статус «Основной союзник вне НАТО»
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спасибо, конечно. а наши опе#долы только склады с вооружением палят - потому суммы и уменьшают.
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Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд Источник: https://censor.net.ua/n3072367


Что ровно в три раза больше чем весь бюджет паРаши на 2018-й год.... Сенат США пропонує виділити Україні $200 млн в рамках оборонного бюджету на 2019 році - Цензор.НЕТ 3776
Искандеры могут только обосраться...жиденьким....
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если уедет даже 5000 - замечательно.
на кацапии хотят упростить процедуру получения гражданства гражданами Украины.

Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины.
Об этом сообщил ТАСС замглавы МВД России Игорь Зубов.
"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил он.
"Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.
"В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем", - рассказал Зубов.
Напомним, Россия еще год будет жить под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма.
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Сирийской оппе 300 лямов,а нам 200!Куме,що це таке?
-Дали б больше,як щоб Петя гроши любил Сенат США пропонує виділити Україні $200 млн в рамках оборонного бюджету на 2019 році - Цензор.НЕТ 843
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может что-то знают, но ведь реально меньше чем было... может Трамп потом с панского плеча поможет, посмотрим. Экономику Украины из руин надо подымать и побольше контроля над воровством у нас.
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Экономику Украины из руин надо подымать и побольше контроля над воровством у нас.

Пока за растрату кредитов не станут сажать, как в Ю Корее - дело с места не сдвинется.
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Маловато, только депутатам на премии еле хватит.
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Петюне на Мальдивы хватит на разок слетать. Смешные эти америкосы. До сих пор не поняли с какими ворами имеют дело.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат США предлагает выделить Украине $200 млн в рамках оборонного бюджета на 2019 году
 
 
 
 
 
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