 Законопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен на комитете и внесен на рассмотрение депутатов 21 июня, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "По законопроекту о Антикоррупционный суд, который сегодня не включили в повестку дня (не хватило несколько голосов). Заварушки в ВР и эмоции, отсутствие депутатов в зале стали тому причиной. Но никакой "зрады", у меня нет сомнений, что в четверг вопрос будет внесен в повестку дня, оперативно рассмотрен на комитете и проголосован в сессионном зале. Все может произойти в один день.

Поэтому очень прошу всех фб- читателей и френдов не разгонять в этом вопросе "зраду". Я вообще удивлена, что хоть какие-то законы ВР сегодня голосовала, когда под Радой бушевал беспорядок".

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