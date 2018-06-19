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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1139) Антикоррупционный суд (286)

 Законопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен на комитете и внесен на рассмотрение депутатов 21 июня, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко прогнозирует, что депутаты рассмотрят и проголосуют законопроект об Антикоррупционном суде в четвверг 21 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "По законопроекту о Антикоррупционный суд, который сегодня не включили в повестку дня (не хватило несколько голосов). Заварушки в ВР и эмоции, отсутствие депутатов в зале стали тому причиной. Но никакой "зрады", у меня нет сомнений, что в четверг вопрос будет внесен в повестку дня, оперативно рассмотрен на комитете и проголосован в сессионном зале. Все может произойти в один день.

Поэтому очень прошу всех фб- читателей и френдов не разгонять в этом вопросе "зраду". Я вообще удивлена, что хоть какие-то законы ВР сегодня голосовала, когда под Радой бушевал беспорядок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Источник: https://censor.net.ua/n3072366
 
 
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Администрация президента США Дональда Трампа во вторник планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.Об этом сообщило агентство Bloomberg По сведениям его источников,заявление на этот счет сделают в Госдепартаменте в 17:00 по местному времени (полночь по Киеву)
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С такими зубами много не сожрешь, только каши какие-нибудь…
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скаж мені жулін газовий контракт вигідний чи ні ?
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С утра уже засрал ветку...ни посидеть,ни полежать
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Не займайся флудом, дмитрику.. Обговорюй новину..Новина не про юлю, а про антикорупційний суд..
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Шо шакаладныя хунвейбины на языка одевают, шо он у них не стираетца..)))
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Мабуть, щось типу "гумотехнічного воробу №2".. А може їм криваві мозолі на язиці шоколадом змащують куратори? Охорона праці - понад усе..
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Пипец!!!!на закон нужен подзакон иначе ничего не заработает
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Ойц...Ани устали кнопки натискать...мозоли , мля...
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Ща воры, офшорники и жульё кааааак примут закон о том как скорее самих себя посадить в турму...
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а где вообще новость о том, что этот закон не смогли включить в повестку не смотря на многочисленные попытки?! так, мимоходом, мол, примем скоро, все в порядке. А вообще то это скандал! Ау, колициянты с голодного фронта, не запрещайте редактору информировать народ о вашей "ударной" работе!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен на комитете и внесен на рассмотрение депутатов 21 июня, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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