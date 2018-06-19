 Кольченко после прекращения голодовки прошел общеклиническое обследование и в стационарном лечении не нуждается, - ФСИН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Челябинской области.
"После окончания голодовки Александр Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено. В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.
Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась к председателю Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой предоставить осужденному украинцу Александру Кольченко необходимую медицинскую помощь.
время публикации: 19 июня 2018 г., 17:01 | последнее обновление: 19 июня 2018 г., 17:12
Из доклада World Wealth Report, подготовленного финансовой компанией Capgemini, следует, что число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тыс. человек.
Это рекордный показатель HNWI (High Net Worth Individuals, лиц с самыми большими личными состояниями) с 2008 года (тогда в России их было вдвое меньше - всего 97,1 тыс. человек).
Подробнее:https://www.newsru.com/finance/19jun2018/ruhnwi.html
И сравни со своей джжжоппой.