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 Кольченко после прекращения голодовки прошел общеклиническое обследование и в стационарном лечении не нуждается, - ФСИН

Состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Челябинской области.

"После окончания голодовки Александр Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено. В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Также читайте: Россия скрывает данные о здоровье голодающих политузников, - омбудсмен

9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась к председателю Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой предоставить осужденному украинцу Александру Кольченко необходимую медицинскую помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3072365
 
 
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фсины забыли добавить еще, сколько кг набрал в процессе голодовки ...
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Число долларовых миллионеров в России поставило новый рекорд Кольченко после прекращения голодовки прошел общеклиническое обследование и в стационарном лечении не нуждается, - ФСИН - Цензор.НЕТ 5121

время публикации: 19 июня 2018 г., 17:01 | последнее обновление: 19 июня 2018 г., 17:12


Из доклада World Wealth Report, подготовленного финансовой компанией Capgemini, следует, что число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тыс. человек.
Это рекордный показатель HNWI (High Net Worth Individuals, лиц с самыми большими личными состояниями) с 2008 года (тогда в России их было вдвое меньше - всего 97,1 тыс. человек).

Подробнее:https://www.newsru.com/finance/19jun2018/ruhnwi.html
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прикинь как Петя с них ржёт) состояние должно умножаться только у гаранта, а там анархия какая то
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Надюша Савченко, посмотри как выглядит человек после нефейковой голодовки.
И сравни со своей джжжоппой.
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Верим наследникам палачей ГYЛага,ну....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКольченко после прекращения голодовки прошел общеклиническое обследование и в стационарном лечении не нуждается, - ФСИН
 
 
 
 
 
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