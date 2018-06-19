 Кольченко после прекращения голодовки прошел общеклиническое обследование и в стационарном лечении не нуждается, - ФСИН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Челябинской области.

"После окончания голодовки Александр Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено. В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

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9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Людмила Денисова отправилась в РФ, однако пока ей не удалось попасть ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Роману Сущенко.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась к председателю Совета при президенте РФ по правам человека Михаилу Федотову с просьбой предоставить осужденному украинцу Александру Кольченко необходимую медицинскую помощь.