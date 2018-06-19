 Представитель Сенцова просит ЕСПЧ ускорить решение о коммуникации жалобы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Представитель Олега Сенцова в ЕСПЧ адвокат Наталья Добрева уведомила Суд о голодовке и угрожающем состоянии здоровья заявителя. Просит ускорить решение о коммуникации жалобы властям России", - сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агоры", чьи юристы защищают интересы О.Сенцова.

Согласно письму Н.Добревой, которое опубликовал П.Чиков, представитель режиссера просит ЕСПЧ "принять его (О.Сенцова. - Ред.) заявление в приоритетном порядке в соответствии с политикой приоритетов Суда".

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.