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Все про:Черновицкая область (264) пограничники (1084) стрельба (2264)

 Пограничники открыли огонь по нарушителям границы на Буковине - один человек ранен , - Госпогранслужба

На Буковине злоумышленники заблокировали пограничный наряд, который был вынужден применить оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ГПСУ.

В сообщении отмечается: "Государственная пограничная служба Украины продолжает выполнять задание Президента и Правительства Украины относительно усиления противодействия организованной преступности на государственной границе. С этой целью практически все направления усиленные резервами из состава офицеров отрядов и региональных управлений, активизирована деятельность оперативно-розыскных подразделений, уточнено взаимодействие с Национальной полицией и другими правоохранительными органами, а также с коллегами из других стран.

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В то же время активные действия пограничников вызывают агрессивную реакцию со стороны представителей преступных группировок, что отображается в препятствовании пограничникам в выполнении служебных обязанностей, в угрозах или даже применении силы.

При этом правонарушители ведут себя откровенно и вызывающе, имеют место факты злостного неповиновения законным требованиям правоохранителей, а также активные попытки подстрекательства местного населения к проведению акций протеста и блокирования пограничных нарядов.

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Так, например сегодня, около 16.00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд. Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Сейчас раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлено первоочередная медицинская помощь.

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Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организовано и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий.

О ситуации проинформированы Национальная полицию и другие правоохранительные органы.

Обращаем внимание граждан на недопустимость нарушения законодательства Украины по пограничным вопросам и неотвратимость ответственности за противоправные действия".

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Источник: https://censor.net.ua/n3072359
 
   
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в любой цивилизованной стране законы должны соблюдаться
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Там война, а бандюки под шумок активизировались...
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нє дают бєдним кантрабасістам на хлєбушка заработать
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ситуация 2014 года в Луганской и Донецкой областей теперь повторяется в Черновицкой?
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в воюющей стране с какими то дегенератами цацкаются .сразу на поражение и другим охота отпадет нападать на несущих службу погранцов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники открыли огонь по нарушителям границы на Буковине - один человек ранен , - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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