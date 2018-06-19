 Пограничники открыли огонь по нарушителям границы на Буковине - один человек ранен , - Госпогранслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ГПСУ.

В сообщении отмечается: "Государственная пограничная служба Украины продолжает выполнять задание Президента и Правительства Украины относительно усиления противодействия организованной преступности на государственной границе. С этой целью практически все направления усиленные резервами из состава офицеров отрядов и региональных управлений, активизирована деятельность оперативно-розыскных подразделений, уточнено взаимодействие с Национальной полицией и другими правоохранительными органами, а также с коллегами из других стран.

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В то же время активные действия пограничников вызывают агрессивную реакцию со стороны представителей преступных группировок, что отображается в препятствовании пограничникам в выполнении служебных обязанностей, в угрозах или даже применении силы.

При этом правонарушители ведут себя откровенно и вызывающе, имеют место факты злостного неповиновения законным требованиям правоохранителей, а также активные попытки подстрекательства местного населения к проведению акций протеста и блокирования пограничных нарядов.

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Так, например сегодня, около 16.00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд. Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Сейчас раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлено первоочередная медицинская помощь.

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Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организовано и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий.

О ситуации проинформированы Национальная полицию и другие правоохранительные органы.

Обращаем внимание граждан на недопустимость нарушения законодательства Украины по пограничным вопросам и неотвратимость ответственности за противоправные действия".

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