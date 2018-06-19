 ВР приняла постановление об увековечении памяти первого космонавта Украины Каденюка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Планируем назвать аэропорт Черновцов в честь Каденюка, - мэр города

Парламент постановил органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о переименовании улиц, переулков, площадей, скверов; установке мемориальных досок; наименовании учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

В школах и учреждениях высшего образования рекомендовали посодействовать проведению лекций, бесед и круглых столов, посвященных деятельности Каденюка. Нацбанку поручили изготовить и ввести в обращение памятную монету.

Контролировать выполнение постановления будет комитет ВР по вопросам культуры и духовности.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каденюк был легендой украинско-американского космического сотрудничества, - посольство США. ФОТО

Напомним, первый украинский космонавт Леонид Каденюк умер 31 января во время пробежки в парке Царское село. Ему было 67 лет. Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой обл. в семье сельских учителей.

В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.