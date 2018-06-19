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Все про:ВР (22067) космос (556) Каденюк (6)

 ВР приняла постановление об увековечении памяти первого космонавта Украины Каденюка

Леонид Каденюк совершил космический полет в 1997 году, во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Верховная Рада приняла постановление № 8310 об увековечении памяти первого космонавта Украины Леонида Каденюка. "За" проголосовали 235 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Парламент постановил органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о переименовании улиц, переулков, площадей, скверов; установке мемориальных досок; наименовании учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

В школах и учреждениях высшего образования рекомендовали посодействовать проведению лекций, бесед и круглых столов, посвященных деятельности Каденюка. Нацбанку поручили изготовить и ввести в обращение памятную монету.

Контролировать выполнение постановления будет комитет ВР по вопросам культуры и духовности.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каденюк был легендой украинско-американского космического сотрудничества, - посольство США. ФОТО

Напомним, первый украинский космонавт Леонид Каденюк умер 31 января во время пробежки в парке Царское село. Ему было 67 лет. Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой обл. в семье сельских учителей.

В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Источник: https://censor.net.ua/n3072358
 
   
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Практическая польза его полёта? Ну, кроме национальной гордыни...
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Практична користь Вашого коменту?-Ну, окрім нагидити...
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За время независимости было совершено 122 запуска отечественных ракет-носителей, также по заказу 19 государств было выведено на земную орбиту 238 космических аппаратов ( данные на 2015 год...) Вопрос- почему у нас только один космонавт?
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Перший астронавт Незалежної України ! Це один з символів державності як герб, прапор, гімн, власні гроші, ... .
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да-да, еще первому велосипедисту поставьте , трактористу, баянисту и т.д. .... Если не изменить систему выборов, то мы еще долго таких *умников* будем в ВР наблюдать...
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Самолетостроение вертолетостроение Ракетостроение и авионику в целом развивали в Украине еще с времен Игоря Сикорского,когда Рюсскае было ЛАПТИ плело да на Печи лежало с Емелей Дураком..
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касабня, традиционно, больше по труппОм..некромахЄрі френові!)
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Балластом свозили за деньги налогоплательщиков и теперь еще и увековечить ... Явно кто-то на этом бабло хочет отмыть.
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КацаПсинскае быдло,это явно Порошенко гроши вкрав...Каравул...
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Будущий космодром в Австралии можно назвать
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Кацмадром ВОСТОЧНЫй отмыл 10 миллиардов на стройке,сегодня на ремонте...,ракеты пля не той СИСТЕМы что на Байконуре.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР приняла постановление об увековечении памяти первого космонавта Украины Каденюка
 
 
 
 
 
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