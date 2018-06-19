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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3107) Меркель (1524) Польша (4383) Северный поток (286) Моравецкий Матеуш (28)

 Под влиянием Польши Германия изменила риторику о газопроводе "Северный поток-2" и вступила в активный диалог с Украиной, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что "Северный поток-2" - это дальнейшая монополизация, а не диверсификация.

"Мы в одной группе относительно взглядов на климат и многих европейских тем", - цитирует премьера Польське Радіо, передает Цензор.НЕТ. Он добавил, что переговоры были связаны с ключевыми вопросами, в частности, миграцией: "Мы пытаемся найти консенсус по этому вопросу".

Польский премьер также отметил важность темы газопровода "Северный поток-2": "Мы постоянно стараемся напоминать о том, что это опасность для Украины и всей Европы; это дальнейшая монополизация поставок газа, а не диверсификация", - подчеркнул польский премьер.

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По словам главы польского правительства, канцлер Германии "под влиянием Польши, по меньшей мере с апреля, изменила риторику и вступила в очень активный диалог с Украиной".

"Раньше речь не шла о том, чтобы гарантировать определенную часть транзита газа по украинским газопроводам", - отметил он, добавив, что послы Ангелы Меркель в Украине показывают большую важность украинских газопроводов.

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Польский премьер также заметил, что Польша четко подчеркивает риски, связанные со строительством "Северного потока - 2". "Мы надеемся на жесткую позицию нескольких стран. Надеемся, что "Северный поток-2" и дискуссия вокруг него как часть третьего энергетического пакета будет внесена в газовую директиву", - отметил он.

"Мы подчеркиваем важность развития на самом деле диверсифицированных источников. Польша очень надеется на балтийский газопровод. Он реализуется в соответствии с планом. Мы очень довольны сотрудничеством с Норвегией, Данией по этому вопросу", - добавил глава польского правительства.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3072357
 
 
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Поляки боятся потерять бабло на транзите российского газа по газопроводу Ямал-Европа.
А все остальное лицемерие.
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Согласно Договору РАБссия-Германия 3 марта 1918 года и Договору Гитлер-Джугашвили в 1939 году РАБссия обязана поставлять ГАЗ в Германию по 5 копеек за 1 миллион Кубов... Под влиянием Польши Германия изменила риторику о газопроводе "Северный поток-2" и вступила в активный диалог с Украиной, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 4575
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И что? договора были со многими и разные, каждый искал профит для себя. Вы то каким боком к этим геополитическим движухам прошлого века?
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Как только его построят - они нападут на Украину.Ну ,а там потом и Польша рядом....
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Будут вести активный диалог во время строительства потока. А потом сильно озаботятся энергетической независимостью Украины.
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Польша не простой и тяжёлый партнёр, но он в 1000 раз лучше и перспективнее Масковии
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Поляки агенты влияния США.Нам повезло ,что с одной стороны мы соседствуем с Польшей.
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под этой статьёй германские флажки не разбегутся тараканами при свете. Они бесстрашно гневно заклеймят позором германских говнюков продавшихся хуйлу за вонючий газ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод влиянием Польши Германия изменила риторику о газопроводе "Северный поток-2" и вступила в активный диалог с Украиной, - Моравецкий
 
 
 
 
 
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