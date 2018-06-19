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Все про:омбудсмен (361) Россия (69689) Донбасс (16439) наемник (243) Москалькова (44)

 Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова хочет посетить на Украине в первую очередь задержанного на Донбассе Алексея Седикова, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров Победы" Елену Одновол, а также российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Татьяна Николаевна сначала хочет посетить Алексея Седикова, у него большие проблемы со здоровьем, речь идет о необходимости быстрой и непростой операции на коленном суставе, иначе он может потерять ногу", - сказал пресс-секретарь Т.Москальковой Алексей Зловедов.

"Дальше Татьяна Николаевна хочет посетить Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова", - добавил он.

По этим гражданам Т.Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договариваются о сроках и логистике посещений. "Как только будет известно о конкретных договоренностях, мы сообщим", - сказал пресс-секретарь уполномоченного.

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А.Зловедов отметил, что в списке российского уполномоченного пять фамилий, так как в России уже состоялся один визит к украинскому заключенному - Т.Москалькова посетила совместно с консулом Украины в Екатеринбурге отбывающего наказание в омской колонии Дмитрия Штыбликова.

О посещении остальных граждан из списков заключенных двух стран уполномоченные будут договариваться позже, сообщил он.

Ранее во вторник Л.Денисова сообщила, что подготовила письмо Т.Москальковой с просьбой оказать содействие в ее посещении находящихся под стражей в РФ украинцев Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Со своей стороны Т.Москалькова по итогам встречи с Л.Денисовой обнародовала заявление, в котором указывалось, что омбудсмены утвердили "дорожную карту" посещения заключенных в двух странах.

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Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.

Напомним, российского наемника Седикова, задержанного вблизи Троицкого в ночь на 11 июля, обвиняют по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы либо террористической организации).

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Источник: https://censor.net.ua/n3072355
 
 
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Правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету Міністрів.
Про це Українській правді повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.
"Молодик в амуніції та масці на обличчі вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався у напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція. Його затримали: під час поверхневого огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку", - пізніше повідомили у поліції Києва.
Інцидент стався на перехресті вулиці Грушевського та Садової, де бійці полку поліції особливого призначення №2 разом із дільничними інспекторами поліції звернули увагу на невідомого.
"Для проведення перевірки його затримали: у ході поверхневого огляду у нього виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі та димову шашку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила вказані предмети", - розповіли у столичній поліції.
За словами правоохоронців, молодик не зміг чітко пояснити походження цих речей. Однак попередньо з'ясовано, що зброя належить його родичу.
Затриманого доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події.Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова - Цензор.НЕТ 9116
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Один наш - один кацап.. Поки не побачимо Сенцова, Балуха - не побачить кацапня своїх..
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Почему нельзя сделать так, москалька посетила одного, и наша тоже, и так по очереди. А то сука их пускать на встречу, а нашим нельзя.
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Кацапы нарушили договорености. Попадью москалькову вобще не следует ни к кому пускать.
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Визит адвоката Паши Астахова уполномоченного по правам человека на РАБссии увенчался полным Позором в Карелии...
Ну что, ПОКАТАЛИСЬ на озере?... Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова - Цензор.НЕТ 9273
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Надо чтобы она нашим тоже "неправильно" назвала должность,хфамилию и размер лаптей)
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Після всього Москалькова щось хоче😣 Треба зробити її персоною нон грата.
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А мы скажем, что они украинцы и им нельзя их посещать.
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Штурм Спецназом РАБссии школы в Беслане.Ютьюб.
Очень Оперативно дети погибли....
КацаКрысы ПЕДОФИЛА,НАПОМИНАЮ...ВСЯ информация попавшая когда либо в Интернет не СТИРАЕТСя а остается на ГЛАВНОМ НОСИТЕЛЕ информации ....в США... Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова - Цензор.НЕТ 5867Дятлы вы ТУПЫЕ....
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почему у всех прокацапленых, такие мерзкие рожи?....
или это в действии теория, о внутреннем мире, который отражается на морде лица?... Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова - Цензор.НЕТ 2231
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Одного меня ежедневные новости о перепалке этих 2 баб уже напрягают ?
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Неее,ну так чисто по ментовски делают из нашей страны терпилу.
Сначала Денисова "посетит" Сенцова и Кольченко (т.к. ее помотали по расее),а уж потом ментовка со своими шнырями пусть увидится.
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Спор МОСКАЛЬковой и Денисовой,это СПОР междк начальником НКВД Ежовым и Лаврентием Берия о том кто из НИХ больше перестрелял ВРАГОВ Мировой Революциии в СССР.На вопрос ОТКУДА в СССР взялись в 30-е годы враги Мировой революции для меня ЛИЧНО ЗАГАДКА.....
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Геть ти поганим став .. Денісову порівнювати з Берія... Напевне - перегрівся..
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Баранов и Одинцов кадровые российские военные задержанные на границе Херсонской области с Крымом.
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Треба її також прокатити по Україні щоб дулю побачила перед своїм носом, доки не скаже пароль що як звуть кремлівського царька з 2014
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Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова - Цензор.НЕТ 9356
В россии ограничат иностранные банковские карты, однако, для беспокойства нет оснований. Рынок будет сбалансирован выпуском отечественных карт, с помощью которых можно будет купить не только банки, но и мыло, крупы, соль, чай и даже табачные изделия…
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Цензор ...ёмать... заголовок поправил, а ТЕКСТ??? шо за сепар там у вас тексты правит?
это шо такое:
"Татьяна Москалькова хочет посетить на Украине в первую очередь задержанного на Донбассе Алексея Седикова" Источник: https://censor.net.ua/n3072355
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чайку с полонием хоть привезла а то она ведь "новичок" в этом деле...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМоскалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова
 
 
 
 
 
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