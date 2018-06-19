 Москалькова в Украине планирует первым посетить наемника РФ Седикова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Татьяна Николаевна сначала хочет посетить Алексея Седикова, у него большие проблемы со здоровьем, речь идет о необходимости быстрой и непростой операции на коленном суставе, иначе он может потерять ногу", - сказал пресс-секретарь Т.Москальковой Алексей Зловедов.
"Дальше Татьяна Николаевна хочет посетить Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова", - добавил он.
По этим гражданам Т.Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договариваются о сроках и логистике посещений. "Как только будет известно о конкретных договоренностях, мы сообщим", - сказал пресс-секретарь уполномоченного.
А.Зловедов отметил, что в списке российского уполномоченного пять фамилий, так как в России уже состоялся один визит к украинскому заключенному - Т.Москалькова посетила совместно с консулом Украины в Екатеринбурге отбывающего наказание в омской колонии Дмитрия Штыбликова.
О посещении остальных граждан из списков заключенных двух стран уполномоченные будут договариваться позже, сообщил он.
Ранее во вторник Л.Денисова сообщила, что подготовила письмо Т.Москальковой с просьбой оказать содействие в ее посещении находящихся под стражей в РФ украинцев Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко.
Со своей стороны Т.Москалькова по итогам встречи с Л.Денисовой обнародовала заявление, в котором указывалось, что омбудсмены утвердили "дорожную карту" посещения заключенных в двух странах.
Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.
"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.
Напомним, российского наемника Седикова, задержанного вблизи Троицкого в ночь на 11 июля, обвиняют по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы либо террористической организации).
Про це Українській правді повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.
"Молодик в амуніції та масці на обличчі вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався у напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція. Його затримали: під час поверхневого огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку", - пізніше повідомили у поліції Києва.
Інцидент стався на перехресті вулиці Грушевського та Садової, де бійці полку поліції особливого призначення №2 разом із дільничними інспекторами поліції звернули увагу на невідомого.
"Для проведення перевірки його затримали: у ході поверхневого огляду у нього виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі та димову шашку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила вказані предмети", - розповіли у столичній поліції.
За словами правоохоронців, молодик не зміг чітко пояснити походження цих речей. Однак попередньо з'ясовано, що зброя належить його родичу.
Затриманого доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події.
Ну что, ПОКАТАЛИСЬ на озере?...
Очень Оперативно дети погибли....
КацаКрысы ПЕДОФИЛА,НАПОМИНАЮ...ВСЯ информация попавшая когда либо в Интернет не СТИРАЕТСя а остается на ГЛАВНОМ НОСИТЕЛЕ информации ....в США... Дятлы вы ТУПЫЕ....
или это в действии теория, о внутреннем мире, который отражается на морде лица?...
Сначала Денисова "посетит" Сенцова и Кольченко (т.к. ее помотали по расее),а уж потом ментовка со своими шнырями пусть увидится.
В россии ограничат иностранные банковские карты, однако, для беспокойства нет оснований. Рынок будет сбалансирован выпуском отечественных карт, с помощью которых можно будет купить не только банки, но и мыло, крупы, соль, чай и даже табачные изделия…
это шо такое:
"Татьяна Москалькова хочет посетить на Украине в первую очередь задержанного на Донбассе Алексея Седикова" Источник: https://censor.net.ua/n3072355