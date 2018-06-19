 Пациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, Национальный перечень - это краткий перечень основных безопасных препаратов с доказанной эффективностью, которыми лечат самые распространенные заболевания в Украине. Лекарства, входящие в Нацперечень, гарантированные государством, то есть их получают пациенты безвозмездно во время лечения в стационаре.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Ліки Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируются бесплатно и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице", - отметил заместитель министра Роман Илык.

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Приложение "Ліки Контроль" помогает узнать все подробности о нужном лекарстве сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

проверить, входят нужные пациенту препараты в программу "Доступные лекарства" и в Нацперечень;

найти дешевле, но столь же эффективные аналоги лекарств;

ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

проверить лекарства визуально на предмет подделки.

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По данным общенационального исследования "Индекс. Здоровье. Украина", информируют в МЗ, в 2017 году каждый пациент при лечении в стационаре в среднем потратил 2468 грн. Это составляет 52,5% дохода среднестатистической семьи, поэтому является значительным финансовым бременем. Каждый четвертый пациент вообще отказывался от госпитализации из-за недостатка средств, а около 60% респондентов отметили, что были проблемы с оплатой лекарств и товаров медицинского назначения во время госпитализации. Гарантированные государством лекарства, включенные в Нацперечень, призваны уменьшить финансовое бремя на лечение в стационаре и сделать их более доступным для граждан.

Сервис "Ліки Контроль" разрабатывался ОО "Ліки Контроль" при содействии Международного фонда "Возрождение".