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Все про:здоровье (1168) лекарства (745) Минздрав (1610) лечение (577) приложение (1) Илык (3)

 Пациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык

Министерство здравоохранения презентовало мобильное приложение "Ліки Контроль", которое позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, Национальный перечень - это краткий перечень основных безопасных препаратов с доказанной эффективностью, которыми лечат самые распространенные заболевания в Украине. Лекарства, входящие в Нацперечень, гарантированные государством, то есть их получают пациенты безвозмездно во время лечения в стационаре.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Ліки Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируются бесплатно и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице", - отметил заместитель министра Роман Илык.

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Приложение "Ліки Контроль" помогает узнать все подробности о нужном лекарстве сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

  • проверить, входят нужные пациенту препараты в программу "Доступные лекарства" и в Нацперечень;
  • найти дешевле, но столь же эффективные аналоги лекарств;
  • ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;
  • проверить лекарства визуально на предмет подделки.

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По данным общенационального исследования "Индекс. Здоровье. Украина", информируют в МЗ, в 2017 году каждый пациент при лечении в стационаре в среднем потратил 2468 грн. Это составляет 52,5% дохода среднестатистической семьи, поэтому является значительным финансовым бременем. Каждый четвертый пациент вообще отказывался от госпитализации из-за недостатка средств, а около 60% респондентов отметили, что были проблемы с оплатой лекарств и товаров медицинского назначения во время госпитализации. Гарантированные государством лекарства, включенные в Нацперечень, призваны уменьшить финансовое бремя на лечение в стационаре и сделать их более доступным для граждан.

Сервис "Ліки Контроль" разрабатывался ОО "Ліки Контроль" при содействии Международного фонда "Возрождение".

Источник: https://censor.net.ua/n3072349
 
 
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Программа такая была в СССР ,"В гостях у сказки "....
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Ага, если лекарства нет, то пусть обращаются в спортлото.
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А если сделали программу, в которой можно проверить, то это однозначно ЗРАДА !
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Та да-дядя Вова Гройсман еще тот сказочник.Но Соевого ушлепка и он не может переплюнуть
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У вас тут малехо стабильность отклеилась.
Пациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык - Цензор.НЕТ 5678
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представил картину: палата из 6-ти страждущих лазят в гаджетах в поисках лекарств!))), такараканы выпучили глаза!)))
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а провизоры в аптеке при больничке... ваще аху... аху дивились как
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а шо провизоры?, они как продавали ватку и баночки для мочи по рецептам главврача-так и будут продавать пенсам без гаджетов)))
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если бы только баночки-ваточки-бинтики
в любой больничке по три-четыре аптечки на этаже
и в каждой разные цены на одни и те же препараты
(при чем вне больницы они дешевле иногда не на десятку-двадцатку)
а больной не будет шастать где-то и требовать что-то (тем более бесплатно)
это такой клондайк...
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лежачие пенсы без гаджетов ничего не покупают.
покупают бродячие с гаджетами внуки и дети.
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Юля прывезе ликы по 5 гривень Пациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык - Цензор.НЕТ 5305и дасть 1 000 на гречку з молоком.... Пациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык - Цензор.НЕТ 5305
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Раиса Богатырева МИНИСТР здравоохранения Украины и её сын сделали МИЛЛИАРД на Трамадоле...,жрите... Пациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык - Цензор.НЕТ 975
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Майже всі кидають каміння в пані Супрун.. Як її тут тільки не називали.. Але вона одна з дуже небагатьох у владі та уряді, хто взявся дійсно вигрібати ті авгієві конюшні, гній в котрих накопичувався роками до неї.. Щось виходить, щось - не дуже.. Але залишити охорону здоров'я без змін - це вбити охорону здоров'я.. Пишу не як медик, пишу як пацієнт , котрий і сам лікувався і когось з родини .. Доводилось стикатися і з лікаріми в лікарнях, і з бізнесменами, або вірніше - хапугами від медицини.. Одного не розумію - чому не ввели обов'язкове медичне страхування, щось на кшалт військового збору?
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оно каг бы и так, но НЕ БЫВАЕТ реформ без денег...чуть чуть протянут, потому что пока молодые до 40 лет обращаться не будут, посакращают сельскую медицину и через лет 5 будет коллапс!, а аваков на 55 вертолетах летать будет...
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Аваков с собою их не заберет ! как и все не знающие меры! и это радует...им тяжелее--терять есть что...
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Змины - это тупо выставить прейскурант за услуги в нищей стране, без никаких страховок?
странным образом чистка конюшен великой рыхорматоркой не коснулась цен на лекарства и их качеста - туча фальсификата.

Многие знакомые врачи всеми правдами и неправдами доставляют лекарства из Германии.
Охвигенна рыхорма. Сколько народу останется после нее в стране?
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На Белоруси тоже им пользуются?Прикольно.И как эффект?
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а что по этому поводу скажет товарисчь Линчевский?)))
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дешевле спецов из-за границы приглашать , чем за откат выдавать деньги бедным родителям на лечение за границей. Многие и так , бесплатно ,приезжают и консультируют,как до моего сына прилетал профессор с Лондона , а деньги вкладывать в закупку оборудования...Правда в закупках тоже откаты, но это к спецслужбам, которые честные ...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПациенты стационаров могут проверить наличие бесплатно предоставляемых лекарств в мобильном приложении, - замглавы МЗ Илык
 
 
 
 
 
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