 Погодные условия, способствующие загрязнению воздуха, продержатся в Киеве до выходных, - Укргидрометцентр

Об этом предупреждает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины, - Укргидрометцентр

В мэрии отметили, что такие условия наблюдаются в столице с 18 июня.

В КГГА со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского информируют, что в течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, улиц Довженко, Попудренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно в мире умирают 12,6 млн человек из-за загрязнения окружающей среды, - ВОЗ

Согласно сообщению, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко и Каунасской.