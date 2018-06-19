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 Киевские новости
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Все про:Гидрометцентр (564) загрязнение (91) Киев (16042) погода (2444)

 Погодные условия, способствующие загрязнению воздуха, продержатся в Киеве до выходных, - Укргидрометцентр

До 22 июня в Киеве будут держаться метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха.

Об этом предупреждает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, сообщает Цензор.НЕТ.

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В мэрии отметили, что такие условия наблюдаются в столице с 18 июня.

В КГГА со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского информируют, что в течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, улиц Довженко, Попудренко.

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Согласно сообщению, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко и Каунасской.

Источник: https://censor.net.ua/n3072348
 
 
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Міські мешканці якось переживуть погодні катаклізми.. Ось кому дійсно тяжко від такої погоди - це селянам..
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У мене навпаки. Пішов північний вітер і тепер повітря чисте з Дніпра (річка).
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Воздух ворьё портит ... Погодные условия, способствующие загрязнению воздуха, продержатся в Киеве до выходных, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 5395и никто другой ...
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Когда Фукусима взорвалась,ядерные Эксперты всего Мира забили ТРЕВОГУ...отходы Гоффна попали из Японии попали в Мировой Океан,а это не Чернобыль...
Быдло...когда научитесь ДУМАТь....
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПогодные условия, способствующие загрязнению воздуха, продержатся в Киеве до выходных, - Укргидрометцентр
 
 
 
 
 
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