 Генсек Совета Европы Ягланд едет в Москву, после чего будет говорить о возвращении российской делегации, - Арьев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Арьев отметил: "Генсек Совета Европы Ягланд вновь едет в Москву. Опять будет говорить о возвращении российской делегации. И чтобы он снова случайно не забыл об украинских политзаключенных в РФ и аннексированном Крыму, пишем письма генсеку. А вдруг? Хотя, contra spem spero. Ягланд выстраивает другой контекст".

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