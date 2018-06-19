 Генсек Совета Европы Ягланд едет в Москву, после чего будет говорить о возвращении российской делегации, - Арьев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Арьев отметил: "Генсек Совета Европы Ягланд вновь едет в Москву. Опять будет говорить о возвращении российской делегации. И чтобы он снова случайно не забыл об украинских политзаключенных в РФ и аннексированном Крыму, пишем письма генсеку. А вдруг? Хотя, contra spem spero. Ягланд выстраивает другой контекст".
Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.
Зокрема, Лондонський суд зобов'язав Газпром протягом 48 годин надати Нафтогазу перелік своїх активів, вартість яких перевищує 50 тисяч доларів.
В ухвалі суду також повідомляється, що суд може виділити Газпрому більше часу. В той же час, ігнорування рішення суду можуть розцінити як неповагою до суду та накласти на Газпром штрафні санкції.
Крім цього повідомляється, що британським банкам, які працюють з Газпромом, заборонено проводити операції, які б зменшували фінансову присутність компаніях чи обсяги її британських активів, якщо це не пов'язано з виплатою 2,56 мільярдів.
Напередодні стало відомо, що Нафтогаз у своєму зверненні до шведського апеляційного суду звинуватив Газпром у зміні власності своїх дочірніх компаній для того, щоб уникнути конфіскації на користь Нафтогазу.
Нагадаємо, що 14 червня стало відомо, що Газпром домігся призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти Нафтогазу. 18 червня українська компанія звернулась до апеляційного суду зі своїми поясненнями у цій справі.
Російський газовий монополіст подав апеляцію в суд округа Свеа, Швеція наприкінці березня 2018 року. Пізніше в Газпромі повідомляли, що не виплачуватимуть компенсацію Нафтогазу доти, доки не отримають рішення цього апеляційного суду.
Нагадаємо, що Нафтогаз судиться з Газпромом від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит.
22 грудня 2017-го Нафтогаз заявив, що виграв арбітраж проти російського Газпрому у справі про постачання газу. Також Нафтогаз домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів у понад 10 разів у відповідності до його фактичних потреб у імпорті газу.
28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярди доларів США. Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК Нафтогаз 2,56 мільярди доларів.
Газпром підтвердив зобов'язання виплатити Нафтогазу 2,56 мільярди, але заявив, що не погоджується із таким рішенням.
Відповідно до рішення Стокгольма, Україна зобов'язана купувати російський газ за формулою «бери або плати». Однак 1 березня 2018-го Газпром скасував поставки уже оплаченого газу Україні.
Через припинення поставок з Росії, Україна 2 березня скоротила споживання газу на 25 мільйонів кубічних метрів або на 14%. В Україні тимчасово обмежили споживання газу, школам і ВНЗ рекомендували закритися до 6 березня для економії газу. Проте вранці 6 березня Міненерго заявило про завершення кризової ситуації з газопостачанням.