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 Политика Украины
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Все про:голодовка (617) Денисова (182) Россия (69689) политзаключенные (827)

 Россия скрывает данные о здоровье голодающих политузников, - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова серьезно обеспокоена состоянием здоровья объявивших голодовку украинских политзаключенных, которых Россия удерживает на своей территории и Крыму. По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Речь идет о голодающих в знак протеста против судебных преследований украинцах Владимире Балухе (93-день), Олеге Сенцове (37-й день), Станиславе Клыхе (12-день) и Александре Кольченко (прекратил голодовку, но потерял 8 кг).

Как отмечает Людмила Денисова, по имеющимся данным, состояние их здоровья ухудшается. Учитывая это, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

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"Одновременно с этим обеспечу вам синхронное посещение четырех граждан, содержащихся в местах несвободы на территории Украины, в соответствии с заявленными вами списками", - заявила омбудсмен.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3072344
 
 
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Тю,в Украине больше половины народа голодает и ничего ,власть это скрывает ....
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там у тебя леса сзади горят, не отвлекайся.
На России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Лента.ру

Пожары в нынешнем году особенно сильные
С начала года на Биопомойке сгорело 952 тысячи гектаров леса. И это действительно много - в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, куда лучше масштабы стихии передает сравнение площади пожаров с площадью крупных городов. 952 тысячи гектаров - это примерно один оккупированный Севастополь, один Киев или Берлин. Леса горят по всей Эрефии - Хабаровский край, Приморье, Сибирь, Урал. Из-за пожаров отстал от графика даже вечерний поезд «Аллегро», следовавший в Санкт‐Петербург из финской столицы Хельсинки.

Больше всего от огня пострадал Дальний Восток
На территории Дальневосточной колонии Москвы ситуация с пожарами самая напряженная. 70 процентов охваченной огнем территории страны приходится именно на этот округ. Подобного бедствия там не было с начала века. Хуже всего в Амурской области, где почти половина горящих российских лесов - 43 процента. В этом регионе и в Забайкалье официально введен режим ЧС. На Амуре горит 36,4 тысячи гектаров. В Забайкалье - 24,1. Особый противопожарный режим введен еще в 33 колониях Москвы. В опасную зону попал Комсомольск-на-Амуре. Леса горят рядом с городом, и во многих его районах ощущается сильный запах дыма.
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Денисова предала Тимошенко и переметнулась к тем,
кто сейчас обманом прорвался к власти...

Каждый публичный человек должен знать, что любое
предательство не будет забыто...
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Лондонський суд зобов'язав Газпром протягом 48 годин надати Нафтогазу перелік своїх активів, вартість яких перевищує 50 тисяч доларів.
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зачєм мусор із ізби (пефікс із-, корінь -б-, закінчення -и) виносіть?
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Пані дєнісова - а ви не знали з ким справу маєте, коли піарились своїми селфі на підльоті до " саліхарда"? Від вашого турне за рахунок бюджету України результату ніякого.. Розвели кацапи тебе як кішечку, тільки підіграла хуйлу..
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кто бы сомневался...? Так у кацапов жизненное кредо *ни шагу без лжи*.... так и шагают всем Мордором стройно в ряд....
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Шо
Люся
Не нравятся кидки, типа иди туда стой здесь

А украинская власть вся такая.
За работу Люся
Не хер слоняться
Ты и из Киева поможешь Сенцову

Только попробуй работать, а не мордель наедать, как предшественница
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия скрывает данные о здоровье голодающих политузников, - омбудсмен
 
 
 
 
 
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