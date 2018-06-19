 Россия скрывает данные о здоровье голодающих политузников, - омбудсмен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Речь идет о голодающих в знак протеста против судебных преследований украинцах Владимире Балухе (93-день), Олеге Сенцове (37-й день), Станиславе Клыхе (12-день) и Александре Кольченко (прекратил голодовку, но потерял 8 кг).

Как отмечает Людмила Денисова, по имеющимся данным, состояние их здоровья ухудшается. Учитывая это, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

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"Одновременно с этим обеспечу вам синхронное посещение четырех граждан, содержащихся в местах несвободы на территории Украины, в соответствии с заявленными вами списками", - заявила омбудсмен.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.