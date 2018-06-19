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 Один украинский воин ранен с начала суток. Враг четыре раза открывал огонь по нашим позициям, - пресс-центр Объединенных сил

В течение сегодняшних суток, 19 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник с 7 утра до 18 часов вечера 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.

Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь на Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях.

Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для запрета ведения огня противником наши подразделения на передовых позициях открывали огонь.

В ходе обстрелов одного украинского защитника были ранены. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток обстреливают позиции сил ООС вблизи Гнутово, Верхнеторецкого, Павлополя и Песков, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3072341
 
 
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И сепары, призвавшие оккупанта в Украину
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а сепары это и есть москали,москаль это тот который на службе у москвы,в том числе и сепрня
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"Один украинский воин ранен с начала суток. Враг четыре раза открывал огонь по нашим позициям, - пресс-центр Объединенных сил..."
Раз они - враг так и мы с континента для них враги. Такое - бесконнечно длиться не может. В то же время, мы - континет, планируем каски, выборы и т.д. Не стыкуется и так не получится. Нужен вариант без врагов с двух строн. Непонятно, как же мы уживались почти 30 лет совместно? Не видя, что и мы враги и они враги? Вывод? Решение этой проблемы - только в плоскости страны, без "сочувствующих." Набраться ума и совместно решить. Либо - взять штурмом, либо разбежаться, либо решить умом и сосредоточиться на насущном, разрубив узел.
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен с начала суток. Враг четыре раза открывал огонь по нашим позициям, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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