"Один украинский воин ранен с начала суток. Враг четыре раза открывал огонь по нашим позициям, - пресс-центр Объединенных сил..."

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "Противник с 7 утра до 18 часов вечера 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.
Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь на Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях.
Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для запрета ведения огня противником наши подразделения на передовых позициях открывали огонь.
В ходе обстрелов одного украинского защитника были ранены. Потери противника уточняются".
Раз они - враг так и мы с континента для них враги. Такое - бесконнечно длиться не может. В то же время, мы - континет, планируем каски, выборы и т.д. Не стыкуется и так не получится. Нужен вариант без врагов с двух строн. Непонятно, как же мы уживались почти 30 лет совместно? Не видя, что и мы враги и они враги? Вывод? Решение этой проблемы - только в плоскости страны, без "сочувствующих." Набраться ума и совместно решить. Либо - взять штурмом, либо разбежаться, либо решить умом и сосредоточиться на насущном, разрубив узел.