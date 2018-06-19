"Один украинский воин ранен с начала суток. Враг четыре раза открывал огонь по нашим позициям, - пресс-центр Объединенных сил..."

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник с 7 утра до 18 часов вечера 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.

Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь на Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях.

Огонь велся из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для запрета ведения огня противником наши подразделения на передовых позициях открывали огонь.

В ходе обстрелов одного украинского защитника были ранены. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток обстреливают позиции сил ООС вблизи Гнутово, Верхнеторецкого, Павлополя и Песков, - Минобороны